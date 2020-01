Pas de Galaxy Bloom, ça s’appellera Galaxy Z Flip

Nous sommes au festival des noms. Jusqu’à il y a quelques jours, on pensait que le prochain smartphone pliable de Samsung il se serait appelé Galaxy Fold 2. Rien de révolutionnaire, un successeur normal. Avec le CES 2020 cette idée a disparu en raison de la fuite d’une image particulière volée lors de la réunion secrète promue par le géant sud-coréen. Il s’appellera Galaxy Bloom et tous les journaux du monde pour prendre les nouvelles. Mais non.

Selon un nouvelle fuite promu par un pronostiqueur réputé pour être assez fiable, le smartphone pliable de nouvelle génération de Samsung s’appellera Galaxy Z Flip. Et qu’est-ce que Bloom? Une toute nouvelle série? Apparemment non. C’était juste un nom de code utilisé pendant la phase de développement. Cette déclaration pourrait également être fiable car les noms de code récupèrent souvent des objets qui ressemblent en quelque sorte au produit final.

Samsung Galaxy Z Flip

Une chose est sûre, le vrai nom de ce smartphone nous le découvrirons dans un mois puisqu’il sera présenté aux côtés de la prochaine série phare de Samsung, le Galaxy S20. Pour l’instant, nous pouvons attendre un appareil promet d’être révolutionnaire, plus que pour les spécifications, pour le prix.

L’une des informations que nous traînons depuis de nombreuses semaines est le fait que ça devrait coûter moins de mille euros en Corée du Sud. À son arrivée sur le marché européen, il dépassera certainement ce seuil, mais il sera toujours la moitié du Galaxy Fold. Ce sera la première étape importante pour réaliser ce type de smartphone de masse.