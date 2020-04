pas de sièges centraux et plus cher

Auteur: Alba Asenjo

Un avion pratiquement vide. Lignes désertes, tous les passagers sont les plus éloignés les uns des autres, sauf ceux qui voyagent ensemble. Lors de la livraison de nourriture, le personnel de cabine laisse les plateaux dans un siège intermédiaire entre eux et le passager. A la sortie, le commandant demande qu’aucun d’entre eux ne sorte dans le couloir tant que tous les grades qui les ont précédés n’ont pas débarqué.

Maintenir autant que possible la distance sociale ne se révèle pas particulièrement difficile dans de nombreux avions ces jours-ci, car le petit nombre de passagers par vol les amène à se séparer spontanément autant que possible – parfois, sur des vols d’environ 150 sièges, seuls 5 sont occupés -, selon des sources de l’industrie, Business Insider l’Espagne.

Mais les compagnies aériennes se préparent déjà au retour progressif à la normalité, dans lesquels ils doivent ou préfèrent peut-être maintenir certaines distances entre les passagers – le second, au cas où les autorités n’exigeraient pas de comportement spécifique.

Pour cela, le Delta américain a annoncé qu’il avait bloqué tous les sièges centraux sur leurs avions “pour répondre aux recommandations de santé actuelles.” La compagnie aérienne a également assuré qu’elle avait réduit le nombre de voyageurs par vol, qu’elle embarquait davantage de passagers séparés et qu’elle “optimisait” le service de restauration à bord, bien qu’elle n’ait pas précisé de quelle manière.

Dans le même sens, l’analyste de Citigroup Stephen Trent a assuré qu’il pourrait être exigé que le siège du milieu ne soit pas utilisé dans des avions à six rangées.

Pour lui, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les compagnies aériennes de supprimer ces sièges qui dérangent tant de passagers, car ils n’ont pas accès à l’allée et n’ont pas non plus de vue extérieure.

Le Hongrois Wizz Air, qui remplira ses avions au maximum aux deux tiers, s’est également exprimé de manière similaire, comme l’a déclaré mardi son PDG Jozsef Varadi dans une interview à ..

Des mesures similaires ont été prises par certaines compagnies aériennes américaines, mais ne pensent pas toutes la même chose.

Consulté par ce moyen, plusieurs compagnies aériennes opérant en Espagne ont indiqué qu’aucune précaution n’est prévue pour cette raison et ils ont également exprimé leur suspicion quant à la possibilité de devoir prendre des mesures comme celle-ci, ce qui les amènerait à se demander s’il est rentable que leurs vols décollent.

Du côté des analystes, l’expert Renta4 Iván San Félix, qui couvre le secteur du transport aérien, a souligné les questions de Business Insider Espagne qu’il est plus judicieux que les passagers doivent démontrer qu’ils ne sont pas infectés avant l’embarquement à un vol, car les compagnies aériennes seraient “très mauvaises” de devoir voyager avec une partie de l’avion vide.

San Félix a également souligné que beaucoup de personnes voyageant à moindre capacité pourraient ne pas être intéressées, car “elles devraient payer beaucoup pour les billets” ou l’État devrait financer une partie de ces voyages. Il a également précisé que la “visibilité” en ce moment “est très faible” et que tout indique que le retour à la normalité se fera “très progressivement”.

Les membres d’équipage de conduite exigent des mesures garantissant leur sécurité

L’Association espagnole des passagers des équipages de cabine exclut pratiquement la possibilité que les avions volent avec une capacité inférieure à celle dont ils disposent, ou que les autorités les y obligent, pour la baisse de la productivité des avions que cela entraînerait, mais ils exigent des mesures pour garantir la sécurité du personnel de bord et des passagers.

“Aucune mesure n’est prise”, son président, María Teresa Serrano, est franc, notant que le personnel est “très abandonné” et met en garde contre le manque de masques et d’autres pratiques pour les protéger – comme le port d’EPI ou de combinaisons, l’introduction de dispositifs de nettoyage spécialisé contre le virus, passer avec un gel antiseptique pour que les passagers se désinfectent les mains, etc.

“Nous sommes dans les études juste derrière les toilettes à risque de contagion, et ils nous ont ignorés, bien que nous soyons super exposés”, critique-t-il.

Serrano souligne que les vols de rapatriement arrivent en Espagne en totalité (avec 300 passagers, par exemple), et souligne le nombre de moments pouvant conduire à des infections, à partir de chaque fois qu’un passager ouvre ou ferme le porte-bagages au-dessus de son siège vers les salles de bain ou la distribution de nourriture: “nous sommes enfermés un tube de 300 personnes avec qui on ne peut pas garder la distance de sécurité et on touche à tout. “

Pour cette raison, l’AETCP appelle à la création d’un comité dans lequel les compagnies aériennes conviennent de protocoles à suivre, y compris par le ministère de la Santé, afin de garantir “que les gens se sentent en sécurité pour venir en Espagne”, un pays où le tourisme représente une part très importante du PIB et auquel la plupart des touristes accèdent par avion. “Nous devons donner l’exemple de savoir comment“résume.

👇 Plus de Breaking News