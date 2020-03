Pas d’iPhone 5G cet automne est un scénario d’analyste pessimiste

Un nouveau rapport d’analyste adopte une vision pessimiste de l’impact potentiel du coronavirus sur la chaîne d’approvisionnement, suggérant que cela pourrait signifier qu’il n’y aurait pas d’iPhone 5G cet automne…

Dans ce que Wedbush appelle un «scénario de test de stress négatif», la firme dit que la réalité peut s’avérer meilleure, mais elle pourrait aussi s’aggraver.

Notre scénario suppose maintenant que les iPhones 5G ne seront pas commercialisés cet automne en raison des conditions globales de verrouillage, la chaîne d’approvisionnement en Asie étant toujours sur la voie de la normalisation.

De toute évidence, tout peut arriver et cet exercice de test de résistance sur le modèle d’Apple pourrait se révéler conservateur ou pas assez agressif compte tenu de cette pandémie mondiale fluide. La durée et l’ampleur de cette perturbation ne peuvent être prédites, mais nous prenons notre meilleur plan calculé sur notre nouveau modèle. Ainsi, sur la base de nos chiffres réduits, nous réduisons notre objectif de prix à 335 $, contre 400 $

Wedbush dit qu’il voit un coup dans les ventes d’iPhone à la fois dans l’exercice en cours et le suivant, qui commence pendant le trimestre des fêtes.

À ce stade, avec les magasins Apple fermés dans le monde, sauf la Chine, probablement pour une longue période de temps et la situation économique mondiale se détériorant de jour en jour, nous nous attendons à ce que cet événement du cygne noir ait clairement un impact négatif majeur sur le modèle économique d’Apple dans un avenir prévisible. futur. Cependant, dans cette note, nous avons tenté de soumettre le modèle à un test de résistance dans un «scénario de test de résistance négatif» afin de donner aux investisseurs un cadre et d’entamer la conversation sur l’évaluation à partir des estimations de l’exercice 21.

Nous réduisons nos revenus d’iPhone de 14% au cours de l’exercice 20 et de 10% au cours de l’exercice 21 pour refléter le changement de la demande des consommateurs à court terme, les conditions de verrouillage à l’échelle mondiale et le contexte économique négatif. Dans ce scénario, nous supposons maintenant que seuls les consommateurs de base installés actuellement dans la fenêtre d’une opportunité de mise à niveau qui n’ont pas mis à niveau leurs iPhones depuis plus de 42 mois achètent un nouveau téléphone au cours des 18 à 24 prochains mois.

Actuellement, nous estimons qu’environ 350 millions des 925 millions d’iPhones d’Apple dans le monde se trouvent dans cette fenêtre de mise à niveau, car nous supposons que dans un scénario plus draconien, une activité minimale de nouveaux smartphones a lieu en plus de ce segment de la base installée massive de Cupertino.

Wedbush ne précise pas si son scénario «pas d’iPhone 5G à l’automne» signifie qu’ils seront lancés plus tard dans l’année ou poussés l’année suivante. Dans les deux cas, cela tomberait dans l’exercice 2021 d’Apple.

Il est largement attendu que la 5G soit le catalyseur qui crée des ventes record d’iPhone.

Bien que la Chine se remette sur la voie de la production après que des mesures de verrouillage agressives ont vu les nouveaux cas de coronavirus ralentir considérablement, il est à craindre que cela puisse être une accalmie temporaire. Une fois les mesures de verrouillage assouplies, il est possible que l’épidémie s’accélère à nouveau dans le pays.

Le dernier rapport de l’OMS montre un peu moins de 180 000 cas confirmés dans le monde, avec 7 426 décès.

Rendu: Technizo

