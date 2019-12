Pas le temps de mourir: 007 Le méchant Rami Malek influencé par la rhapsodie bohème

Rami Malek dit que son travail sur Bohemian Rhapsody a influencé son rôle crapuleux dans Pas le temps de mourir. La sortie du 25ème film Bond approche à grands pas, avec Daniel Craig revenant en 007 pour une dernière fois et le réalisateur Cary Joji Fukunaga essayant la série.

Malek a commencé à jouer en 2004, l'acteur jouant de petits rôles, dont Ahkmenrah dans la trilogie Night at the Museum. L'acteur a commencé à attirer beaucoup plus l'attention lors de la première de M. Robot en 2015, qui a remporté deux Golden Globes pendant quatre ans. Malek est bien sûr maintenant le plus connu pour avoir joué Freddie Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody, pour lequel il a remporté un Oscar cette année. Le rôle de Malek dans No Time to Die sera sans doute l'un des plus grands rôles de sa carrière, et il dit maintenant que sa performance oscarisée l'a aidé à se préparer à affronter 007.

Connexes: théorie de James Bond: quel secret de Madeleine est en un rien de temps pour mourir

Malek a récemment parlé à Empire de devenir le méchant de Bond connu sous le nom de Safin. Malek a expliqué que lorsqu'il a assumé le rôle, il ne voulait pas copier complètement la performance d'un acteur précédent, mais s'approprier le personnage. Il a dit qu'il voulait que le personnage se sente original, quelque chose qu'il a appris en étudiant Mercure. La citation complète de Malek peut être lue ci-dessous:

"Si j'entrais là-bas et essayais de faire une copie carbone de quelqu'un, quelle joie ou quel plaisir serait-ce pour quelqu'un? Je suppose que c'est peut-être une leçon que j'ai apprise de M. Mercury. Si ce n'est pas original, alors pourquoi s'embêter? Je J'ai empoché certaines choses de certains de mes favoris. Mais j'ai essayé chaque jour d'imprégner ce personnage avec quelque chose que je pensais logique pour le personnage, mais qui pourrait aussi être à la fois choquant et énervant. "

Bien que Malek soit un nouveau personnage ajouté au film, de nombreux visages familiers reviennent pour No Time To Die. Les habitués de la série comme M (Ralph Fiennes), Eve Moneypenny (Naomie Harris) et Q (Ben Whishaw) reviennent tous pour Craig lors de leur dernière sortie en tant que Bond. Léa Seydoux reprendra également son rôle de Dre Madeleine Swann, tout comme Jeffrey Wright de Felix Leiter. De nombreux fans spéculaient sur le fait que le méchant de Spectre, Blofeld, reviendrait pour No Time to Die, et la première bande-annonce a confirmé que Christoph Waltz reviendrait sous le nom de Blofeld.

Avec le succès de Bohemian Rhapsody, il n'est pas surprenant que Malek laisse le rôle unique de Freddie Mercury influencer Safin. Après tout, les fans veulent sans aucun doute voir un méchant unique affronter Bond pour la dernière sortie de Craig. On pense actuellement que Malek joue un méchant original pour Pas le temps de mourir, et ses récents commentaires donnent certainement à penser que c'est le cas.

Plus: Pas de temps pour mourir: le méchant de James Bond 25 est secrètement le Dr Non

Source: Empire