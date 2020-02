Pas le temps de mourir Le box-office pourrait battre le record du week-end d’ouverture de James Bond

De bonne heure Pas le temps de mourir les projections au box-office suggèrent que le film pourrait battre le record absolu du week-end d’ouverture de la franchise James Bond. La propriété a longtemps été l’une des plus viables et populaires de l’industrie, atteignant de nouveaux sommets commerciaux sous le mandat de Daniel Craig en 007. Non corrigé de l’inflation, ses quatre versements ont été publiés à ce jour – Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre – se classent parmi les quatre films Bond les plus rentables de tous les temps, avec Skyfall la seule entrée à atteindre le milliard de dollars. Bien que les films eux-mêmes aient augmenté et diminué en termes de qualité, ils ont été un tirage massif depuis que Craig a pris le rôle en 2006.

L’acteur revient pour un cinquième et dernier tour de rôle en tant que James Bond dans No Time to Die en avril, qui a une campagne de marketing en cours. En plus de la bande-annonce théâtrale complète préparant le terrain pour la prochaine mission de 007, il y avait aussi un spot télévisé du Super Bowl assez cher et la récente sortie de la chanson thème d’ouverture de Billie Eilish. Alors que le buzz continue de monter, il semble que No Time to Die aura l’un des plus grands débuts de l’histoire de la franchise.

Selon Box Office Pro, No Time to Die devrait gagner entre 75 et 100 millions de dollars au niveau national au cours de ses trois premiers jours, dans la fourchette du record absolu du week-end d’ouverture de la série. Actuellement, Skyfall détient ce titre avec 88,3 millions de dollars.

No Time to Die pourrait certainement contester cette marque, étant donné qu’elle se classe parmi les films à venir les plus attendus. Et comme 2020 est une année cinématographique plus petite en ce qui concerne les sorties de franchise de franchise (en particulier par rapport à 2019), le dernier opus de Bond se distingue davantage comme un événement cinématographique qui mérite d’être médité. No Time to Die est l’une des plus grandes sorties pour 2020 – pas seulement le printemps – donc il ne devrait pas avoir de mal à attirer de grandes foules. Si c’est là que les projections se situent à environ deux mois de la sortie, il est possible que les estimations augmentent lorsque la première se rapproche et que l’excitation atteint son paroxysme. Si No Time to Die gagne du bouche à oreille enthousiaste avant son week-end d’ouverture, cela ne ferait que stimuler ses perspectives au box-office.

Il convient de mentionner que ce printemps présente quelques titres de premier plan, y compris le remake de Mulan en direct de Disney et le film de bande dessinée New Mutants. Donc, No Time to Die n’est pas exactement la seule image de genre qui jouera cette saison. Cela dit, il ne fera pas face à trop de concurrence lors de son ouverture, et c’est sans doute celui qui arrive avec le plus de fans. De plus, No Time to Die démarre sur les films d’été (il ouvre trois semaines avant Black Widow), donc il y aura probablement beaucoup d’intérêt à regarder un film d’action majeur sur grand écran quand il arrivera. Le temps nous dira si Pas le temps de mourir donnera à l’ère Craig un adieu convaincant, mais à tout le moins, il semble que le film soit presque assuré de réussir financièrement.

Dates de sortie clés

Pas le temps de mourir / James Bond 25 (2020) date de sortie: 10 avr.2020

