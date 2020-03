pas même les contrôles de blocage de virus pour les clients Unicredit et BNL

Plusieurs personnes pensaient que la panique du Coronavirus pouvait temporairement détourner l’attention des Fisco vers fraudeurs fiscaux. En Italie, la dette publique pour non-paiement des impôts par les petits et les grands entrepreneurs coûte un bien immobilier.

Afin de faire face à un phénomène en constante augmentation, les autorités fiscales de l’Agence du revenu ont créé un nouvel outil. Pour remplacer l’évasomètre précédent et infructueux, l’exclusivité était souhaitée redditometro, un compteur d’évaluation efficace contre les délinquants en série. Voyons comment cela fonctionne et pourquoi les clients Unicredit, BNL et Sanpaolo ont le pire.

Fiscalité: mauvaise fin pour les fraudeurs fiscaux qui utilisent Unicredit, Sanpaolo et BNL

De nombreux contribuables disparus ont jusqu’à présent utilisé différents systèmes pour détourner l’attention des autorités fiscales de paiement tout taxe. Ils ont réussi dans l’intention de ne pas payer les contributions, obtenant un bénéfice important sur leur chiffre d’affaires annuel. Mais maintenant, les choses évoluent, l’Agence étant en mesure de contrôler non seulement compte courant mais aussi toute autre source de revenus.

tout mouvements étranges d’argent sera rapidement signalé par le système en s’appuyant sur les informations cartes de crédit mais aussi pour les cartes prépayées et de débit. De plus, les livrets d’épargne et les actions feront l’objet d’une surveillance. Toute entrée ou sortie qui dépasse la limite de référence en produira une notification instantané au bureau des impôts qui, une fois l’évaluation terminée, peut intervenir contre le client concerné.

Il s’agit d’un algorithme technique qui utilise l’intelligence artificielle pour comparer la relation entre les entrées et les sorties en temps réel. En même temps, les données du stock moyen et celle liée au système de facturation électronique. Le plan est déjà en place pour les entreprises et les particuliers.

Le contraste avec le phénomène deévasion fiscale a donc un nouveau protagoniste. Le trou financier doit être restauré. L’État italien est en déficit constant et la situation générée par Covid-19 n’aide pas à atténuer le malaise financier de la dernière décennie. Les organes de contrôle feront tout pour lutter contre la peste. Soyez prudent.