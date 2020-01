Pas tout à fait le prochain Pebble, mais un bon début (Mise à jour)

Fossil a annoncé sa nouvelle gamme de montres connectées hybrides plus tôt ce mois-ci, après des semaines de rumeurs. Bien que la société ait déjà fabriqué des vêtements hybrides, l’écran e-paper rend cette itération beaucoup plus proche de ce que vous pourriez obtenir d’une montre intelligente à part entière.

L’Hybrid HR représente un grand pas en avant pour Fossil, car il essaie de développer sa propre pile logicielle pour les appareils portables sans le soutien de Wear OS et de Google. Comme c’est généralement le cas avec les produits de première génération, cette montre est un peu rude sur les bords.

Design, matériel, contenu de la boîte

L’Hybrid HR se décline en deux modèles distincts: la Gold HR Charter et la Black HR Collider. Il existe plusieurs styles de cadre et de bande pour chacun, et vous pouvez toujours utiliser des sangles personnalisées de 22 mm. On m’a envoyé le HR Collider avec le bracelet en silicone, mais si je l’achetais pour moi-même, j’aurais probablement choisi la version en cuir marron.

Contrairement à la plupart des montres intelligentes, qui affichent l’heure et d’autres informations sur un écran numérique, l’Hybrid HR place les aiguilles de l’horloge physique au-dessus d’un écran à encre électronique. Le bout des mains se fond dans l’arrière-plan de l’écran e-ink, et il n’y a pas de main pendant quelques secondes, mais je n’ai vraiment rien à redire sinon. Si les mains obscurcissent l’écran, un mouvement du poignet les fera tourner pendant une seconde.

La partie e-ink du cadran de la montre affiche quatre widgets. L’ensemble par défaut comprend la température actuelle, le nombre de pas quotidiens, la date et la dernière fréquence cardiaque enregistrée. Vous pouvez les modifier, mais il n’y a que quelques options supplémentaires – les risques de pluie, un deuxième fuseau horaire et le nombre de minutes consacrées aux activités physiques.

Si vous êtes dans une pièce sombre et que vous ne pouvez pas vraiment voir l’écran (ou l’endroit où les mains pointent), Fossil a intégré un rétro-éclairage dans l’Hybrid HR. Appuyer deux fois sur le visage activera les lumières pendant quelques secondes, bien que la détection tactile laisse beaucoup à désirer – des tapotements puissants peuvent être nécessaires.

Comme avec les montres intelligentes existantes de Fossil, il y a trois boutons sur le côté, bien que la touche centrale n’ait pas de cadran pour le défilement. Par défaut, le bouton du haut ouvre le «Tableau de bord du bien-être», celui du milieu affiche les notifications et le bouton du bas contrôle la musique. En maintenant la touche centrale enfoncée, vous revenez au cadran de la montre.

Dans la boîte, vous obtenez le Fossil HR et le câble de chargement USB. Aucun adaptateur mural n’est inclus, mais vous avez probablement au moins un chargeur mural USB de rechange.

Logiciel et batterie

Comme mentionné précédemment, le Fossil Hybrid HR utilise la propre pile logicielle de l’entreprise, au lieu de Wear OS de Google. L’application ‘Fossil Smartwatches’ est utilisée pour le processus de configuration initiale et pour personnaliser la montre plus tard. Je vais d’abord parler de l’application et revenir à la montre plus tard.

Application compagnon

L’application Fossil Smartwatches comprend quatre pages, l’écran d’accueil affichant un aperçu de votre activité physique. Ces données peuvent être synchronisées avec Google Fit et Under Armour Record, afin que vous puissiez suivre les informations de pas et de fréquence cardiaque de l’Hybrid HR comme n’importe quelle montre Wear OS. Certes, Google Fit n’est pas exactement un exemple brillant d’un excellent outil de fitness, mais c’est mieux que la propre application de Fossil.

Vient ensuite la page de personnalisation, où vous pouvez permuter autour des icônes sur le cadran de la montre. Il y a trois préréglages, vous pouvez donc basculer rapidement entre différentes configurations. Par exemple, votre cadran de montre de voyage peut avoir une deuxième horloge, tandis que votre cadran d’exercice peut avoir un risque de panneau de pluie.

La troisième page est pour les alertes, où vous pouvez activer / désactiver les notifications d’application, définir des alarmes et filtrer les appels / SMS vers des contacts spécifiques. Cela semble bien et dandy, jusqu’à ce que vous réalisiez que Fossil ne permet que la mise en miroir des alertes à partir de 13 applications. Si vous recevez une notification d’une application non prise en charge, rien n’apparaît sur la montre.

Au moment de la rédaction, ce sont les applications prises en charge:

Google Agenda

Gmail

Hangouts

KakaoTalk

Courrier iOS

Facebook Messenger

WhatsApp

Facebook

Twitter

Instagram

Snapchat

WeChat

Weibo

Ligne

Google Fit

Je n’utilise que deux des applications ci-dessus (Google Agenda et Gmail), vous pouvez donc imaginer à quel point c’était frustrant de sentir mon téléphone bourdonner dans ma poche et de ne rien voir sur la montre. La plupart de mes notifications proviennent de Slack, Skype et d’un client Twitter tiers – dont aucun n’est compatible avec l’application Fossil.

Lorsque j’ai interrogé Fossil à ce sujet, la société m’a dit qu’une mise à jour arriverait sur l’application d’ici la fin de l’année, ce qui élargirait considérablement la liste des applications prises en charge. Voici les ajouts à venir:

Airbnb

American Airlines

Badoo

Banque d’Amérique

Calendrier

Capital One

Citibank

Delta

ESPN

Facetime

Flickr

Foursquare

Boîte de réception Google

Google+

Grubhub

Hipchat

Kik

Ligne

LinkedIn

Lyft

menthe

Perspective

Pandora

Pay Pal

Pinterest

Postmates

Sans couture

Shazam

Sina Weibo

Skype

Skype Entreprise

Mou

Spotify

Cash Square

Essaim

Télégramme

tinder

Tom Skype

Tumblr

Uber

United Airlines

Venmo

Viadeo

Viber

La liste mise à jour est certainement meilleure, mais elle ne résout pas le problème fondamental d’avoir un système de liste blanche: il y aura toujours des applications manquantes. Il y a plus d’applications de messagerie que d’étoiles dans le ciel, mais seules deux sont prises en charge actuellement (Gmail et iOS Mail), avec une autre en cours (Outlook). Google Inbox figure également sur la liste, même si l’application a cessé de fonctionner en avril. Avec le Fossil Hybrid HR, tout est possible – même le voyage dans le temps.

À partir de là, la dernière page affiche des informations sur la montre et votre compte Fossil. Vous pouvez vérifier les mises à jour du micrologiciel, afficher la durée de vie de la batterie de la montre, modifier vos informations de santé, définir des objectifs de remise en forme, etc.

La montre

Nous arrivons maintenant à la montre elle-même. Il n’y a pas de cadran rotatif ou d’écran tactile, donc toutes les commandes et la navigation sont effectuées en appuyant sur les boutons latéraux. Les boutons supérieur et inférieur fonctionnent généralement comme des touches haut et bas, respectivement, la touche centrale agissant comme un bouton de confirmation / sélection. Comme sur Wear OS et Tizen, maintenir le bouton central enfoncé vous ramènera au cadran de la montre de n’importe où.

Tout d’abord, en appuyant sur le bouton du haut, vous accédez aux informations de fitness. Si vous cliquez sur le bouton du bas de cet écran, la montre enregistrera votre fréquence cardiaque. Assez simple.

Un simple clic sur la touche du milieu vous amène à vos notifications. Vous pouvez les faire défiler avec les boutons du haut et du bas, mais seules les deux premières lignes peuvent être vues. Pour voir l’intégralité du message, vous devez l’ouvrir en appuyant sur le bouton central, puis le faire défiler avec les touches du haut et du bas. Un peu maladroit, mais réalisable. Vous ne pouvez pas du tout répondre aux messages.

Je me plaignais déjà de la mauvaise prise en charge des notifications, mais il y a encore une chose qui ne va pas avec les alertes sur le Fossil Hybrid HR: les effacer sur votre montre ne les efface pas sur le téléphone, et vice versa. À la fin de la journée, ma montre contient toujours toutes les notifications par e-mail que j’ai effacées de mon téléphone quelques heures auparavant.

Ensuite, appuyez sur le bouton du bas pour accéder aux commandes multimédias. L’écran principal affiche le nom de tout ce que vous jouez, et le bouton central agit comme un contrôle de lecture / pause. Si vous sélectionnez «Commandes» (ce qui prend deux pressions de touche), vous pouvez accéder aux fonctions de volume et de saut / rembobinage. Beaucoup d’étapes sont impliquées pour quelque chose d’aussi simple que de refuser la musique.

Enfin, maintenir la touche centrale enfoncée pendant quelques secondes ouvre quelque chose qui ressemble à des réglages rapides. Vous pouvez vérifier le niveau actuel de la batterie, activer / désactiver les notifications et faire sonner votre téléphone.

L’autonomie de la batterie est un domaine où le Fossil Hybrid HR est fantastique. La société estime que la montre devrait durer “jusqu’à 2 semaines” sur une seule charge, et cela semble être exact dans mes tests. J’ai reçu la montre de Fossil lorsqu’elle était chargée à environ 80%, et plus d’une semaine plus tard, je suis à 22%. Je n’ai même pas sorti le câble d’alimentation de la boîte.

Devriez-vous l’acheter?

Peut être. Il s’agit d’une montre intelligente hybride, pas d’une montre intelligente à part entière, de sorte que vous n’obtenez pas de fonctionnalités telles que les paiements NFC ou les applications tierces. Malgré ce que l’écran e-ink pourrait suggérer, ce n’est pas la seconde venue de Pebble – c’est plus semblable à ce que Withings vend depuis des années.

Je pourrais excuser la personnalisation minimale du logiciel et les contrôles légèrement maladroits de l’Hybrid HR s’il pouvait afficher correctement les notifications, mais Fossil a laissé tomber la balle en limitant les alertes à une sélection d’applications sélectionnées à la main. La prochaine mise à jour de l’application devrait améliorer la situation, mais je ne sais toujours pas pourquoi il n’y a pas d’option pour voir toutes les notifications, comme c’est le cas avec toutes les autres plates-formes portables. Même la liste étendue n’inclut pas Google Voice, Signal, Samsung Email, Facebook Messenger Lite et d’innombrables autres applications. (voir la mise à jour ci-dessous)

Si la fonctionnalité limitée ne vous dérange pas, l’Hybrid HR est une montre superbe avec suffisamment de fonctionnalités “ intelligentes ” pour satisfaire la plupart des gens. J’espère que Fossil pourra améliorer l’expérience logicielle au cours des prochains mois, mais en attendant, une montre Wear OS revient à mon poignet.

Achetez-le si:

Vous n’avez pas besoin de toutes les cloches et sifflets d’une montre intelligente ordinaire.

Vous voulez une autonomie de plusieurs semaines.

Ne l’achetez pas si:

Vous voulez le meilleur suivi de santé de sa catégorie.

Vous recherchez des paiements NFC, des cadrans de montre personnalisables et d’autres fonctionnalités uniquement pour smartwatch.

Où acheter

2 mois plus tard

Depuis que j’ai initialement publié cette critique, Fossil a corrigé ma principale plainte avec l’Hybrid HR. La montre ne se limite plus à afficher les notifications d’une poignée d’applications en liste blanche – elle peut afficher des alertes à partir de n’importe quelle application installée sur votre téléphone, tout comme Wear OS et les appareils portables Samsung.

Il reste cependant quelques bizarreries. D’une part, lorsqu’une application met à jour le contenu d’une notification existante, le Fossil Hybrid HR la traite comme une nouvelle alerte et vous fait vibrer. J’ai dû désactiver les notifications de Google Maps parce que la montre n’arrêtait pas de vibrer pendant que j’étais en mode navigation (en raison de l’actualisation de la notification par Maps avec la distance jusqu’au prochain virage).

Nouvelles fonctionnalités de l’application Fossil Hybrid

De plus, toutes les notifications n’ont pas la bonne icône d’application – probablement parce que Fossil doit créer des versions en niveaux de gris de chaque icône. Ce n’est pas un gros problème pour moi, car la montre affiche toujours le nom de l’application dans chaque alerte, mais il y a un APK modded qui prétend ajouter la prise en charge de toutes les icônes.

L’application mobile vous permet également de définir des images d’arrière-plan personnalisées pour le cadran de la montre. Bien qu’il n’y ait pas autant de place pour la personnalisation qu’avec les montres Wear OS, vous pouvez toujours choisir parmi une collection d’images pré-faites ou importer vos propres fonds d’écran. Le subreddit r / FossilHybrids a partagé des fonds d’écran qui semblent les meilleurs sur l’écran e-ink de la montre, si vous cherchez des suggestions.

Contexte personnalisé sur l’Hybrid HR (crédit: StaticMoot sur Reddit)

Avec ces améliorations, j’augmente mon score de Fossil Hybrid HR de 6/10 à 8/10. Il y a encore beaucoup de place à l’amélioration (effacer les alertes sur la montre ne les efface toujours pas de mon téléphone), mais l’Hybrid HR est maintenant une montre que je peux utiliser de manière fiable tous les jours.