Passez à 1Mobile avec le 70X Plus pour seulement 9,99 euros par mois

L’opérateur virtuel 1Mobile vient de lancer une nouvelle offre dédiée aux nouveaux clients appelée 70XPlus, initialement activé jusqu’au 31 janvier 2020. Il s’agit d’une offre attaque de l’opérateur, qui ne peut donc être activé que par les clients de certains opérateurs.

Le 70XPlus a été étendu jusqu’au 15 février 2020 et sera activé par tous les clients d’autres opérateurs à l’exception de ceux de Vodafone, dont il reprend le réseau. Découvrons tous les détails ensemble.

1Mobile étend le 70XPlus à 9,99 euros par mois

L’offre 70X Plus Xmas Edition comprend minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 50 SMS à tous les numéros nationaux e 70 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible, soit 60 Mbps en téléchargement et 60 Mbps en téléchargement. Au prix, comme prévu précédemment, de seulement 9,99 euros par mois.

Comme prévu précédemment, il ne peut être activé que par des utilisateurs provenant de Tim, Wind 3 Italia, Iliad, Fastweb Mobile et de tout autre opérateur virtuel à l’exception de Vodafone. De plus, tous les clients qui gardent l’offre, à partir du troisième mois, ils recevront une augmentation de Giga, qui passera de 70 à 80 par mois sans frais supplémentaires. Jusqu’au 15 février 2020, il reste un coût de activation de 7,99 euros en promotion au lieu de 9,99 euros.

Au lieu de cela, la nouvelle SIM 1Mobile a un coût de 10 euros avec 5 euros de trafic téléphonique inclus. la le coût minimum à engager est donc de 25 euros qui comprend le coût de la carte SIM, le coût d’activation et la recharge à payer lors de l’activation, qui couvre au moins le premier mois d’activation. Il suffit de jeter un œil au site officiel de l’opérateur pour en savoir plus.