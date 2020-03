Passez au vent avec des offres de choc à partir de seulement 5,99 € par mois

la passer au vent essayer de dépasser de loin les offres des concurrents directs, en particulier Iliad et les opérateurs virtuels, se présentant prix fixe seul 5,99 euros par mois et en échange de beaucoup de contenu pour tout le monde.

Les solutions décrites dans notre article ne sont accessibles qu’à une certaine partie des consommateurs, elles sont en fait distribuées sous forme de attaque de l’opérateur et, en tant que tel, ne peut être demandé qu’avec la portabilité efficace du nombre d’un opérateur virtuel (pas Kena, ho.Mobile, LycaMobile, Very Mobile, Fastweb et PosteMobile).

Comme d’habitude dans la maison vent, les deux ont également un obligation contractuelle d’une durée de 24 mois; dans ce délai, le consommateur se retrouve sans possibilité de demander la portabilité à une autre entreprise, sans être contraint de payer une pénalité (automatiquement facturée sur le mode de paiement d’origine).

Passez au vent avec les promotions à battre

la passer au vent plus à la portée des consommateurs est certainement la Tout compris 50 Top +, une solution seule 5,99 euros par mois pendant lequel les consommateurs ont la possibilité de demander 200 SMS être utilisé par tout le monde, 50 gig par mois e minutes illimitées appeler n’importe qui en Italie. Le paiement du loyer est attendu par crédit résiduel.

Alternativement, pour ceux qui veulent être plus audacieux, voici le chèque Top 100+ tout compris Easy Pay, solution toujours de 5,99 euros par mois, avec 200 SMS en pièce jointe, minutes illimitées et bien 100 giga du trafic Internet. Le paiement, uniquement dans ce cas, est obligatoire par carte de crédit ou compte bancaire.