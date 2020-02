Passez au vent avec la promotion qui réserve une grosse surprise

la passer au vent plus en vogue du moment, il réserve une surprise très bienvenue, les utilisateurs peuvent se voir double la gigue de trafic de données à la vitesse de 4,5G, sans nécessairement payer une cotisation fixe mensuelle majorée, donc toujours fixée à 5,99 euros.

La promotion dont nous parlons actuellement est la Tout compris 50 Top +, idée née pour contrer la diffusion croissante des promotions Iliad et MVNO en Italie, mais réservée aujourd’hui uniquement à certains utilisateurs qui se trouvent dans une condition de sortie du opérateurs virtuels (Lyca, Kena, ho., Fastweb et PosteMobile sont exclus).

La plus grande limitation, en se souvenant qu’au départ, ils ne sont nécessaires 10 euros, concerne définitivement obligation contractuelle durable, égal à 24 mois; dans ce délai, l’utilisateur qui demande la portabilité à une autre entreprise sera obligé de payer une pénalité de 15 ou 27 euros.

Switch to Wind: comment doubler les concerts de l’offre

À l’intérieur du Tout compris 50 Top + peut être trouvé 50 gig Internet à la vitesse la plus élevée actuellement disponible, 200 SMS à envoyer à qui vous voulez, jusqu’à minutes illimitées être utilisé par tout le monde. Le prix final est seulement 5,99 euros par mois, à payer par crédit résiduel.

La surprise vient en ce moment, ceux qui double vos gabarits de trafic pourront compter sur Tout compris Top 100+ Easy Pay, venant ainsi pour obtenir le même bundle, mais avec 100 giga par mois, toujours un 5,99 euros. La limitation concerne la nécessité de payer le loyer directement par compte courant solde bancaire et non crédit, en plus de tout inévitable pénalité de la valeur de 27 euros.