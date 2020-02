Passez au vent avec les meilleures offres de février 2020

Le meilleur offres du mois de février 2020 sont une série de passer au vent avec un arrière-goût vraiment unique, les utilisateurs ont la possibilité de profiter de prix faible pour profiter de nombreux gigaoctets, minutes et SMS à tout le monde.

Chaque promotion que nous allons vous dire, il est bon de s’en souvenir, doit être considérée comme valable uniquement et exclusivement en version attaque de l’opérateur; cela signifie que vous devrez porter une attention particulière aux limitations imposées à l’origine. En plus de cela, n’oubliez pas d’être présent obligation contractuelle d’une durée de 24 mois, dans laquelle l’utilisateur ne peut demander la portabilité à une autre entreprise, sans risquer d’être contraint de payer une pénalité de la valeur de 15 euros (facturé directement sur le mode de paiement d’origine). Enfin, les coûts initiaux à engager correspondent exactement à 11,99 euros pour la promotion, ainsi qu’un 10 euros pour l’achat de la carte SIM rechargeable (la portabilité est obligatoire). Voyons maintenant les meilleures offres.

Passez au Vent avec les 3 offres à ne pas manquer

All Inclusive 50 Fire: promotion de 50 gigaoctets de trafic de données, 200 SMS et minutes illimitées pour appeler n’importe qui, avec un prix de 6,99 euros par mois pour les utilisateurs Iliad ou MVNO (pas de LycaMobile).

Spécial Tout Inclus 50: exactement la même offre, mais ne peut être activée que par ceux qui quittent LycaMobile, avec un prix final de 9,99 euros par mois.

Tout compris 50 Flash +: promotion de 6,99 euros en tant que renouvellement, il peut être activé par tous les propriétaires d’une carte SIM Iliad ou d’un MVNO, pour profiter de minutes illimitées pour appeler n’importe qui, 50 concerts et 100 SMS pour tout le monde.