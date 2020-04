Passez d’Android à iOS sans perdre vos fichiers WhatsApp

Un tout nouveau mobile est toujours une chose positive. Sauf exception, en général, le changement est généralement pour le mieux, avec un téléphone avec un meilleur appareil photo, plus de mémoire et une nouvelle batterie qui nous garantit une journée d’utilisation minimale sans passer par le chargeur. L’illusion est répandue.

Cependant, il existe un processus auquel nous sommes tous confrontés avec un peu de suspicion et qui consiste à transmettre toutes les données d’un mobile à un autre. Bien que la chose ait beaucoup évolué et il existe plusieurs applications qui vous aident à le faireIl y a toujours quelque chose qui reste avec nous. WhatsApp, peut-être l’application vedette de tous les smartphones, en fait partie. Nous devons envoyer toutes les conversations et les fichiers afin que le changement de mobile ne signifie pas recommencer à zéro.

Entre appareils d’un même système d’exploitation, c’est plus facile grâce aux sauvegardes. Cependant, lorsque nous voulons passer d’Android à iOS et vice versa, c’est plus compliqué car chacun sauvegarde les sauvegardes sur son propre serveur. Dans le cas d’Android, dans Drive et dans le cas d’iPhone, dans iCloud.

La seule façon de conserver tous les fichiers dans la modification mobile est d’utiliser un logiciel tiers et c’est là qu’intervient iMyFone iTransor pour WhatsApp.

Peut-être, avant de commencer, nous doutons de son fonctionnement et de son efficacité. De la part d’iMyFone, la garantie que le processus de changement répond aux exigences suivantes:

100% sûr, en évitant la perte et la fuite de données.

Maintient les sauvegardes précédentes individuellement, sans les écraser. Avec lequel, nous pouvons accéder à toutes les sauvegardes que nous avons faites dans le passé

Plus d’utilité. La sauvegarde Whatsapp est non seulement transférée d’un téléphone à un autre, mais également peut être visualisé à partir d’un ordinateur, exporté ou imprimé les archives. Bien sûr, nous devrons également utiliser iTransor Lite.

Stockage gratuit. Contrairement à iCloud, les sauvegardes stockées ne pas occuper d’espace physique sur l’ordinateur.

Comment transférer des fichiers d’iOS vers Android

La première chose que nous devrons faire est de visiter le site Web d’iMyFone iTransor pour WhatsApp et de télécharger le logiciel dans la version de notre ordinateur, Windows ou Mac. Une fois téléchargé, nous devrons nous abonner pour profiter de tous ses avantages, comme le transfert tous les chats d’iPhone à Android, ou vice versa: comment transférer des chats d’Android à iPhone.

La première étape une fois que nous sommes à l’intérieur du logiciel, est connecter des téléphones à l’ordinateur via USB et permettre au programme d’accéder au stockage et aux données des téléphones. Vous devez également déverrouiller les téléphones.

Une fois connecté et reconnu, il suffit d’appuyer sur le bouton “transfert”. Après avoir appuyé dessus, les téléphones commenceront à se préparer, à accéder à la sauvegarde et à la convertir dans un format approprié pour le transfert vers l’autre appareil. Et il ne reste plus qu’à attendre. Lorsque vous êtes prêt, vous devrez appuyer sur le bouton “Terminé” et nous aurons notre sauvegarde WhatsApp sur le nouveau téléphone.

Sauvegarde

Si vous devez avoir une sauvegarde de votre WhatsApp en dehors des services de stockage d’Android ou iOS, vous pouvez également le faire via iMyFone iTransor. Une fois le téléphone connecté et l’application exécutée, nous devons sélectionner, dans le menu de gauche, l’option Sauvegarder WhatsApp sur les appareils.

Lorsque vous avez reconnu et accédé à notre appareil, nous devons donner l’option Sauvegarder et il commencera à préparer et à exporter notre sauvegarde. Ainsi, si à l’avenir nous devons changer l’appareil d’Android à iOS, ou vice versa, mais que nous n’en avons pas non plus (en raison de vol ou de perte), nous pouvons récupérer la sauvegarde et l’installer sur le nouveau téléphone.

Pour célébrer son cinquième anniversaire, iMyFone offre des remises importantes à ses utilisateurs. Le principal est pour ceux qui veulent se procurer iMyFone iTransor pour WhatsApp où ils ont établi une remise de 82%. De cette façon, au lieu de payer les 69,96 $ des frais officiels, ce ne sera que 14,98 $.