Passez le plateau! Facebook demande à ses utilisateurs des dons pour lutter contre COVID-19

Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, A annoncé la création d’un campagne de financement, destinée aux utilisateurs du réseau social, dans le but de rassembler 20 millions de dollars, être destiné à deux centres de recherche se battent pour combattre le coronavirus COVID-19. Mais après la longue histoire de scandales et d’enchevêtrements derrière l’informaticien et son entreprise, la controverse se pose quant à savoir s’il est vraiment la campagne a des fins altruistes ou si simplement le PDG de Facebook vous voulez arrêter votre cou avec la chemise de quelqu’un d’autre, comme on dit là-bas

En tout cas, il faudrait lui donner le bénéfice du doute.

Zuckerberg assure que si l’objectif est atteint 20 millions de dollars – les donateurs peuvent contribuer encore plus – votre entreprise égalera ce montant dans deux fonds différents. Les premiers 10 millions de dollars sera affecté à la Fondation des Nations Unies et Fonds de solidarité pour la réponse à COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pendant, les 10 millions de dollars correspondants à Facebook, sera livré directement au Fondation des centres de contrôle et de prévention des maladies.

Dans un article sur Facebook, l’homme d’affaires de 34 ans a assuré que “Beaucoup de gens nous ont dit qu’ils voulaient aider à combattre le coronavirus mais ils ne savent pas comment le faire, nous avons donc travaillé avec la Fondation des Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé pour démarrer un FVague de réponse de solidarité COVID-19, où chacun peut faire un don ».

Mais la société a également apporté sa propre contribution pour soutenir les efforts mondiaux liés à COVID-19. Initialement, Facebook Inc, détenue par le réseau social éponyme et Instagram a annoncé que Il permettrait des annonces gratuites de l’OMS, afin d’éradiquer les fausses nouvelles concernant le nouveau coronavirus.

Maintenant, une nouvelle initiative rejoint le combat. Selon Forbes, tout le monde les fonds provenant de la publicité tant de Facebook et Instagram soutiendront les efforts mondiaux de l’OMS pour suivre l’épidémie, aider les patients et accélérer le développement d’un nouveau vaccin et d’un nouveau traitement.

En outre, d’autres géants de la technologie ont également commencé à prendre des mesures pour lutter contre la pandémie. Le Le PDG de Google, Sundar Pichai a annoncé les premiers jours de mars 2020 que son entreprise fournissait 25 millions de dollars en crédits publicitaires donnés à l’OMS et aux agences gouvernementales.

La publication garantit que l’entreprise et ses employés ont donné séparément plus d’un million de dollars pour soutenir les efforts. Alors que pour sa part, Amazon et Microsoft ont fait de même en donnant individuellement un million de dollars à des centres de recherche. Il n’est donc pas inhabituel ou inhabituel pour Facebook de rejoindre la cause avec cette campagne de financement pour soutenir les personnes touchées par l’épidémie de coronavirus.