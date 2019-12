Path Of Exile 2 Dev répond à Diablo 4, parle de microtransactions et explique pourquoi Crunch est mauvais

Ce fut une grande année pour Path of Exile. Le développeur Grinding Gear Games a organisé la toute première convention de fans, ExileCon, dans la ville natale du développeur, Auckland, Nouvelle-Zélande, en novembre. Lors du salon, la société a fait une série de grandes annonces, dont la plus notable était peut-être la révélation de Path of Exile 2. Certaines des autres annonces comprenaient un jeu mobile Path of Exile, une extension 3.9.0 pour le jeu de base , une version Mac et plus encore. Dans une nouvelle interview, le fondateur de Grinding Gear, Chris Wilson, explique à GameSpot comment s’est déroulé le spectacle, s’il reviendra pour 2020, et bien plus encore.

“J’ai presque pleuré sur scène, c’était un ensemble d’émotions si fortes”, explique Wilson à GameSpot à propos de sa réaction à l’annonce de Path of Exile 2 devant une foule de millions de personnes sur place et en ligne.

ExileCon pourrait ne pas revenir pour 2020, selon Wilson. La principale décision de conduite sera de savoir si Grinding Gear a suffisamment à montrer, et il est trop tôt pour le dire.

Toujours dans l’interview, Wilson explique que Path of Exile 2 n’a pas peur de rivaliser avec Diablo IV de Blizzard, un jeu qui a vraisemblablement un budget plus important. Il discute également de sujets d’actualité tels que le jeu croisé, les microtransactions et comment le studio a évité le crunch. Grinding Gear a été l’un des développeurs les plus francs au monde en ce qui concerne le crunch, Wilson a déclaré dans le passé qu’il refusait de faire crunch à ses équipes. Wilson explique également comment il pense que Grinding Gear a conservé son identité au cours de la dernière année après son acquisition par le géant de l’internet chinois Tencent.

Note de l’éditeur: Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de lisibilité. Spoilers mineurs pour Life is Strange et Life is Strange 2.

GameSpot: Maintenant que deux semaines se sont écoulées depuis ExileCon, lorsque vous regardez en arrière et réfléchissez, comment pensez-vous que tout s’est passé et quels ont été vos points forts personnels?

Chris Wilson: Cela s’est tellement mieux passé que nous ne l’aurions espéré. Il y avait une centaine de pièces en mouvement et tout s’est parfaitement assemblé. Il y avait tellement d’énergie et d’engagement entre les joueurs et les développeurs. Ce fut un week-end vraiment spécial pour notre équipe, et ils en bourdonnent encore quelques semaines plus tard.

Il y a eu de nombreux moments forts pour moi, mais celui qui se démarque est le sentiment d’annoncer Path of Exile 2 à des millions de personnes. J’ai presque pleuré sur scène, c’était un ensemble d’émotions si fortes. Un autre grand moment fort de la convention a été de rencontrer autant de fans et d’entendre leurs histoires. C’était tellement cool de rencontrer des gens qui aiment Path of Exile suffisamment pour voler jusqu’en Nouvelle-Zélande!

Pensez-vous que ExileCon sera de retour en 2020; que voudriez-vous faire différemment?

Nous n’avons pas décidé quelle année pour ramener la convention, mais il est peu probable que ce soit chaque année. Nous nous demandons si 2021 ou 2022 a plus de sens pour un autre événement, et cela dépend honnêtement du moment où nous aurons ensuite un ensemble suffisamment important d’annonces convaincantes à faire. Peut-être qu’il y a de la place pour une rencontre de fans à plus petite échelle en attendant?

En ce qui concerne ce qu’il faut faire différemment, nous pouvons améliorer certains processus internes (une journée de configuration supplémentaire par exemple), mais sinon, nous étions vraiment satisfaits de la façon dont l’événement s’est déroulé!

Beaucoup a été dit au fil des ans sur l’accessibilité de Path of Exile. Vous avez évidemment beaucoup de succès dans la façon dont les choses sont, mais avez-vous quelque chose en tête pour améliorer l’expérience d’intégration des nouveaux joueurs?

Nous essayons constamment d’améliorer l’expérience d’intégration de Path of Exile. La nouvelle campagne et le nouveau système de compétences de Path of Exile 2 sont tous deux conçus pour éliminer les frustrations précoces et améliorer la rétention des nouveaux joueurs. Cela dit, cependant, selon notre expérience, chaque changement que nous avons effectué dans le passé pour améliorer l’intégration a eu peu ou pas d’impact sur la rétention globale des joueurs. C’est quelque chose que nous avons également vu en écho chez d’autres développeurs free-to-play.

Vous avez dit depuis le début que Path of Exile est un jeu hardcore pour les joueurs hardcore – mais envisageriez-vous jamais de faire appel à une base de joueurs plus large?

Si nous pouvons atteindre une base de joueurs plus large sans nuire à ce qui rend Path of Exile idéal pour les joueurs hardcore, alors ce serait génial. Path of Exile 2 est une bonne opportunité pour cela, mais nous devons certainement faire attention à ne pas diluer les systèmes dont les joueurs bénéficient actuellement. Idéalement, nous voudrions que Path of Exile soit plus accessible tout en étant plus profond qu’il ne l’est actuellement.

Quelle est votre réponse au récent Diablo 4 de Blizzard? Comment pensez-vous que Path of Exile 2 se compare à ce que Blizzard essaie de faire avec son jeu?

Lorsque d’autres sociétés créent un nouveau RPG d’action, elles jouent. Les décisions de conception de jeu qu’ils prennent pourraient être excellentes pour leur jeu, ou pourraient le nuire. Est-ce que la simplification de l’item aide ou gêne le plaisir à long terme des joueurs? Un monde ouvert résout-il plus de problèmes qu’il n’en provoque? Il est très difficile de connaître les réponses à ces questions sans jouer au jeu sorti.

Pour moi, Path of Exile est un solide à 90%. La popularité continue du jeu en est un témoignage, comme en témoignent les millions de personnes qui regardent la couverture d’ExileCon, et les 1400+ fans inconditionnels qui ont volé en Nouvelle-Zélande le voient en personne. Les changements que nous apportons à Path of Exile 2 sont très soigneusement effectués, dans le but d’augmenter uniquement ce nombre. Je sais que la nouvelle campagne est bien meilleure que l’ancienne.

Je sais que le nouveau système de compétences permet tout ce qui était possible auparavant, tout en étant beaucoup plus facile à comprendre et à résoudre de nombreux problèmes déroutants. Par conséquent, je crois que Path of Exile 2 sera également au moins un jeu à 90%, sinon légèrement plus. Nous ne faisons que changer des choses qui améliorent le jeu. Peut-être que nos concurrents sortiront un jeu à 100%, mais il y a tellement de décisions nouvelles et non testées à l’échelle mondiale qu’il est tout à fait possible que certains ne soient pas le bon choix.

Sur une note plus positive, j’encourage tout le monde à créer de superbes RPG d’action. Un genre avec des jeux populaires est bon pour tout le monde, et si quelqu’un peut amener 20 millions de joueurs supplémentaires dans ce genre, tout le monde en profite.

Aujourd’hui, un grand thème est le jeu croisé et la connexion des communautés – envisagez-vous d’offrir une plateforme ou une progression croisée pour le contenu de Path of Exile 2?

Nous voudrions. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour déterminer ce que cela signifie et dans quelle mesure les différentes plates-formes sont intégrées (par exemple, comment gérer la compatibilité avec les mises à jour déployées à différents moments sur différentes plates-formes, car cela est souvent hors de notre contrôle), mais nous sommes optimistes que nous pouvons travailler sur quelque chose en 2020.

Étant un jeu gratuit qui utilise des microtransactions, je pense que beaucoup diraient que Path of Exile est un exemple de libre-jeu bien fait. Quelle est votre approche du MTX et comment évitez-vous ses pièges comme le paiement à gagner et d’autres situations délirantes?

Notre philosophie est de ne pas laisser les microtransactions affecter les systèmes de jeu. De cette façon, il n’y a jamais de considérations de conception de jeu qui leur sont liées, de sorte que l’équipe de développement de jeu n’a pas vraiment besoin de réfléchir à l’analyse de rentabilisation de la façon dont le jeu est monétisé et peut se concentrer uniquement sur le plaisir.

À cette fin, nous ne vendons que des microtransactions cosmétiques qui vous permettent d’habiller votre personnage et un espace de stockage à long terme qui ne vous profite pas sur le terrain et équivaut à (mais plus pratique que) simplement enregistrer plus de comptes gratuits sur mule les articles vers.

La version mobile de Path of Exile annoncée à ExileCon a été décrite comme étant “expérimentale”. Comment allez-vous procéder pour recueillir des commentaires et qu’avez-vous besoin de voir ou d’apprendre pour décider de poursuivre officiellement le projet?

Notre équipe mobile a passé beaucoup d’ExileCon à discuter avec les joueurs pendant qu’ils jouaient sur le projet mobile, et a sollicité des commentaires lorsque les gens ont terminé leurs sessions. Cela a généré des tas de commentaires sur la version actuelle que nous traitons et apportons toujours des changements. Nous n’avons pas encore annoncé comment nous allons mettre la prochaine itération entre les mains des joueurs, mais leurs commentaires sont vraiment importants pour notre processus, nous allons donc certainement faire plus de tours de test de jeu communautaire.

Pour ce qui est de poursuivre officiellement le projet, nous le publierons si c’est un excellent jeu. Jusqu’à présent, cela semble prometteur, mais nous n’avons aucune obligation financière de compter sur les revenus du projet mobile, nous pouvons donc prendre notre temps et nous assurer que c’est ce dont nous avons besoin avant de le publier.

Le streaming semble pouvoir enfin décoller avec Google Stadia et xCloud et d’autres services similaires; voudriez-vous rendre Path of Exile disponible pour le streaming?

Certes, il semble inoffensif de le proposer comme une manière alternative de jouer et pourrait nous aider à proposer le jeu aux utilisateurs dont les PC ne sont pas assez puissants pour jouer. Il y a juste la question de la main-d’œuvre pour pouvoir s’engager dans un projet comme ça.

En 2018, Tencent est entré à bord en tant qu’investisseur majoritaire. Maintenant que cela fait environ un an, pouvez-vous réfléchir à cette acquisition et comment les choses ont changé ou sont restées les mêmes depuis?

Mon objectif était que les choses restent les mêmes, à la fois pour notre personnel et pour nos joueurs. Après un an et demi maintenant, je sens que je peux dire avec confiance que nous y sommes parvenus. Je ne pense pas que quoi que ce soit ait changé en interne ou en externe au studio à la suite de l’acquisition, à part un peu plus de travail de PDG dans mon assiette.

Vous avez été très ouvert et passionné pour éviter le crunch au studio. Comment avez-vous pu atteindre cet objectif tout en continuant à publier de nouveaux contenus, en particulier maintenant que vous prenez en charge plus de projets comme Path of Exile 2 et le jeu mobile?

Nous avons activement étendu notre studio au cours des dernières années afin d’avoir la capacité de livrer à la fois notre cycle régulier de treize semaines et de travailler sur d’autres projets tels que Path of Exile 2 et le jeu mobile. Alors que nous continuons à augmenter la taille de l’équipe, nous serons en mesure de travailler encore plus rapidement sur ces projets parallèles. Nos développeurs principaux qui travaillent sur nos extensions régulières ont une bonne idée de ce qu’ils peuvent réaliser en treize semaines et à moins que certains grands aspects de la conception de l’expansion n’aient besoin de changer, c’est généralement assez confortable.

Cela dit, nous avons complètement sous-estimé la quantité d’efforts nécessaires pour organiser ExileCon, donc je serai éternellement reconnaissant pour le travail acharné que de nombreux membres de l’équipe ont fait pour s’assurer que la convention se déroule de manière incroyable. Nous avons peut-être développé une expertise dans la planification du développement de jeux, mais l’organisation de conventions était un domaine très nouveau pour nous.