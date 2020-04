Patreon licencie 13% de ses effectifs

Patreon il a tiré 30 employés (ou le 13%) de ses effectifs en raison de «l’incertitude économique» causée par la pandémie de coronavirus. La plateforme a déclaré à TechCrunch qu’elle avait choisi de laisser partir ses employés, car “on ne sait pas combien de temps durera cette incertitude économique” et elle doit “se préparer en conséquence”. En outre, le porte-parole a déclaré que la décision “n’a pas été prise à la légère et a été rendue par plusieurs autres facteurs que financiers”.

Patreon: La décision continuera de soutenir les créateurs

La plate-forme n’est qu’une des nombreuses entreprises technologiques durement touchées par Covid-19. GoPro a dû lâcher prise 200 employés (soit 20% de son personnel) après que ses ventes aient chuté au premier trimestre de l’année: il s’attend à des revenus au premier trimestre sera inférieur à la moitié de ceux de 2019. Aussi le site de crowdfunding Kickstarter il a constaté que ses nouveaux plans ont diminué de 35 pour cent sans “aucun signe clair d’ascension”. Il aurait également discuté licenciements potentiels.

Cependant, la situation de Patreon est quelque peu différente, car elle compte “un afflux important de nouveaux créateurs sur la plate-forme ainsi qu’un soutien financier accru de leurs clients nouveaux et existants” au cours des six dernières semaines. L’entreprise a déclaré que 50 000 créateurs ils se sont inscrits en mars et que leur revenu moyen a augmenté de 60% par rapport aux mois précédents. Il a expliqué que sa décision était une mesure visant à “garantir que l’entreprise puisse continuer à soutenir les créateurs pendant de nombreuses années à venir”.