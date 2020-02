Pattinson n’a pas de Batmobile dans son premier film

Il est possible que le Batman de Robert Pattinson n’ait même pas encore de Batmobile Le Batman. Chaque incarnation de Batman a été accueillie avec scepticisme; même Ben Affleck a été moqué lors de son premier casting. Robert Pattinson a eu la même expérience, en grande partie parce qu’on se souvient encore de lui pour son rôle dans Twilight.

Et pourtant, pour tout ce qui est le cas, les doutes initiaux s’estompent. Le scénario du réalisateur Matt Reeves ne ressemble à rien de l’histoire de la franchise, retraçant les premières aventures du Dark Knight et le testant comme un détective plutôt que comme un simple héros d’action. Un premier regard sur le costume de Batman montre une nouvelle tenue passionnante, autant une armure que un costume, avec un capot cousu lui permettant de bouger la tête avec facilité. Le symbole de la chauve-souris est fascinant, rempli de morceaux de métal qui, selon les fans, pourraient être l’arme que Joe Chill a utilisée pour tuer les parents de Bruce Wayne. C’est un indicateur classique d’un traumatisme refoulé, comme il se doit.

Bien sûr, Batman ne se limite pas à son costume. Le Dark Knight est célèbre pour son transport et son équipement, et en particulier pour ses véhicules. Curieusement, jusqu’à présent, il n’y a pas eu un seul aperçu de la Batmobile – ce qui soulève la question intéressante de savoir si le Batman de Robert Pattinson a une Batmobile du tout.

Le Batman est au début de la carrière du chevalier noir

En contraste marqué avec la prise de Christopher Nolan, The Batman contourne la première année de la carrière de Dark Knight. Le Batman se déroule au cours de la deuxième année, lorsque Bruce Wayne s’est installé dans son rôle de playboy, et Batman est devenu connu dans Gotham City. Mais surtout, ce Batman n’a pas encore rencontré de nombreux membres de la galerie de ses voyous; et cela a des implications importantes pour le film. La plupart des fans ont tendance à oublier que Batman est essentiellement réactif; il développe sa technologie, et il conçoit de nouveaux outils et armes, à mesure qu’il en ressent le besoin.

En vérité, même dans les bandes dessinées, la Batmobile n’a pas été utilisée par Batman jusqu’à ce qu’il soit imprimé depuis plusieurs années. Il a fait ses débuts dans Detective Comics # 27, et la première version était très différente du design noir élégant classique. Cette première incarnation était une automobile ordinaire, peinte en rouge vif, conçue pour que Batman puisse traverser les rues de Gotham sans être remarqué. Il a changé de forme au fil des ans, absorbant progressivement le propre motif de chauve-souris de Batman et devenant son véhicule de marque, avec des ailerons en forme d’ailes distinctifs.

Chaque version a été de plus en plus personnalisée afin d’incorporer les armes et équipements les plus avancés de Batman. L’un des véhicules les plus célèbres de la bande dessinée, la Batmobile a été tout, d’un laboratoire de criminalité mobile à un transport de prisonniers – mais, bien sûr, le Batman de Robert Pattinson n’a peut-être pas encore eu besoin de tout cela. Après tout, son Batman sera encore relativement nouveau au vigilantisme, et il ne comprendra pas encore vraiment les maux qu’il est destiné à affronter maintes et maintes fois.

Les photos ont montré un Batcycle, pas une Batmobile

Le Batman a commencé à filmer et des photos prises à Glasgow ont montré un cascadeur vêtu de son costume complet et conduisant une moto. Contrairement au Batpod de style militaire de la prise Nolan (ci-dessus), cette version particulière du Batcycle semble être un vélo normal qui a été un peu personnalisé, avec les oreilles de chauve-souris révélatrices forgées à l’avant. Il n’a pas d’ailerons en forme d’ailes, probablement parce que la cape de Batman se déploie quand il conduit, et sert donc cet objectif. Il y a quelque chose de rafraîchissant de base et fonctionnel dans cette conception; le Batcycle est un moyen pour Batman d’aller d’un point A à un point B, et rien de plus. Il ne semble pas y avoir de matériel industriel ou militaire intégré, mais ressemble plutôt vaguement au Batcycle dans les anciennes séries télévisées des années 1960.

C’est exactement le genre de véhicule que les gens s’attendraient à voir utiliser au début par un Batman. Une moto est plus maniable qu’une voiture, capable de glisser dans et hors de la circulation sur les autoroutes, ainsi que de descendre les ruelles étroites de Gotham. L’extérieur personnalisé pourrait bien cacher le type de moteur que l’on voit généralement dans un vélo de course, ce qui signifie que Batman serait en mesure de poursuivre les escrocs en fuite et d’éviter tout policier qui tenterait de le poursuivre. Il est vrai qu’il n’y a pas de place pour cacher des armes avancées ou un laboratoire criminel d’aucune sorte. Mais, comme indiqué, Batman est peu susceptible d’en avoir besoin à un stade aussi précoce de sa carrière. Cela pourrait très facilement être le principal moyen de transport de Batman dans The Batman.

La Batmobile pourrait venir en suites

Cette approche est raisonnable, mais c’est aussi une divergence radicale avec les représentations traditionnelles de Batman. La vérité est que la Batmobile est apparue dans tous les films ou séries animées de Batman depuis les années 60, et en fait, il n’est pas rare de voir des fans évaluer les différentes incarnations de Batman en fonction de leur véhicule préféré. Parfois, la Batmobile a été un concept-car fortement modifié, d’autres fois un véhicule militaire ayant reçu une peinture noire, mais elle a toujours été là. Le Batman de Pattinson serait la première version du Dark Knight à se passer de son véhicule signature.

Mais cela ne signifie pas que Pattinson n’aura pas de Batmobile à la fin. Bien que rien n’ait été annoncé à ce jour, il ne serait guère surprenant de voir Le Batman devenir le premier d’une nouvelle série de films Batman. En effet, le potentiel va de soi; c’est le Batman de la deuxième année, celui qui n’a pas encore dominé Gotham et développé tous ses outils et équipements distinctifs. Cela pourrait arriver plus tard, chaque film de la série voyant Bruce Wayne de Pattinson changer et se transformer, dresser un inventaire de l’équipement et une flotte de véhicules. La première Batmobile pourrait s’apparenter à ce Batcycle; basique et fonctionnel, servant un objectif très spécifique. Il pourrait être affiné au fil du temps, signe visuel de la croissance de la légende et des mythes de Batman à Gotham.

