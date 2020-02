Payer pour Apple TV + après l’essai gratuit? Revendications vs réalité …

L’une des plus grandes interrogations sur le lancement du service de streaming vidéo d’Apple a été: les gens paieront-ils pour Apple TV + une fois leur essai gratuit expiré? Une enquête auprès d’un peu plus d’un millier de téléspectateurs a fourni quelques réponses.

Jusqu’à présent, il y a un grand écart entre les intentions revendiquées et le comportement réel en ce qui concerne les renouvellements…

Le service de coupe-câble Flixed a mené une enquête auprès d’un peu plus de 1000 téléspectateurs Apple TV + et a trouvé une différence intéressante entre le nombre de ceux qui ont dit qu’ils renouvelleraient à l’expiration de leur essai gratuit et le nombre de ceux qui l’ont fait.

Environ un cinquième des personnes interrogées ont eu un essai d’un an avec l’achat d’un appareil Apple. Parmi ceux-ci, 59% affirment qu’ils renouvelleront à 4,99 $ / mois lorsque leur essai expirera.

Mais parmi ceux sur l’essai de 7 jours, seulement 28% ont renouvelé.

La satisfaction moyenne à l’égard du service était relativement élevée, aux alentours de 7/10. Mais le rapport qualité-prix semble être la solution idéale pour ceux qui n’ont pas renouvelé – ou n’en ont pas l’intention. Pour ces personnes, étant donné le nombre limité de spectacles proposés, la majorité ne paierait même pas 1 $ par mois. Parmi ceux qui paieraient quelque chose, le maximum serait de 2 $ / mois.

La promotion par Apple du Morning Show a fonctionné pour convaincre les gens d’essayer le spectacle, mais elle était loin d’être la plus populaire quand les gens l’ont fait. Environ 54% des téléspectateurs ont regardé au moins certains épisodes – bien en avance sur la deuxième place de For All Mankind avec 24% – mais 44% d’entre eux ne l’ont pas terminé.

Apple n’a épargné aucune dépense à la fois dans la commercialisation et la production de sa série phare The Morning Show, un drame après les retombées d’une émission matinale après l’éviction d’un hôte #MeToo. Il aurait dépensé 15 millions de dollars par épisode pour produire, et sa publicité a dominé pendant le début du service.

Il s’agit peut-être de l’émission la plus regardée: 54% des personnes interrogées en ont regardé au moins une partie, ce qui en fait de loin l’émission la plus regardée. Mais ce n’était pas le plus aimé [nor] le spectacle les gens étaient susceptibles de rester.

En ce qui concerne les scores de satisfaction, The Morning Show était à la 8e place. Helpsters et Servant ont obtenu les notes les plus élevées.

Bien sûr, pour ceux qui bénéficient de l’essai gratuit d’un an, beaucoup de choses vont probablement changer en termes de nombre d’émissions proposées avant de devoir décider s’ils sont prêts à payer pour Apple TV +.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: