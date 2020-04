PayPal, les utilisateurs signalent des charges massives de charges jamais faites

Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs signalent l’arrivée, le votre compte PayPal, de charges sur dépenses jamais effectuées. Que les hackers ont perfectionné leurs techniques, ou c’est toujours l’habituel phishing en ligne?

Nous sommes bien conscients que ce type d’escroquerie a pour objectif l’appropriation des informations d’identification de l’utilisateur pour accéder aux comptes courants et les vider complètement. En fait, de nombreux clients se retrouvent victimes de phishers, qui exploitent les subterfuges et les tromperies très bien pensés pour obtenir des mots de passe d’accès.

C’est également devenu le cas ces dernières années smishing, phishing tenté par SMS qui arrivent directement sur le numéro de téléphone du client.

Parmi les différents comptes touchés par ces escroqueries, il ne pouvait pas manquer non plus PayPal, l’un des services les plus appréciés et utilisés pour gérer leurs achats en ligne.

Phishing sur PayPal: voici comment vous protéger

Habituellement, les tentatives de tromper les clients se font par e-mail ou, comme mentionné précédemment, par SMS. Le corps du message contient un texte alarmant, dans lequel le titulaire de une fermeture imminente du compte ou l’incapacité de recevoir un crédit.

Nous vous demandons donc de cliquer sur un lien attaché pour déverrouiller la procédure.

Cela semble trivial, mais Il est très important de ne pas cliquer sur le lien indiqué. En fait, PayPal n’insère presque jamais de redirections dans ses e-mails. De plus, en vérifiant l’adresse d’où provient l’avis, vous pouvez vérifiez qu’il n’appartient à aucun des contacts officiels de PayPal. Si de tels e-mails étaient reçus, la meilleure réaction serait cestinarle immédiatement.

Pour éviter également de recevoir d’autres frais indésirables, votre meilleur pari est déconnectez temporairement vos cartes de crédit ou de débit de votre compte PayPal, afin que les frais n’affectent pas le solde des comptes courants en grande quantité. En outre, une mesure de sécurité supplémentaire correspondrait au paramètre authentification à deux facteurs.