PayScale embauche un chef juridique; Départ du premier ingénieur éminent d’Amazon; et plus – .

Kristin Boraas. (Photo PayScale)

– Le fournisseur de logiciels de rémunération PayScale a nommé Kristin Boraas sa nouvelle avocate générale, responsable de la croissance du service juridique de la startup basée à Seattle.

Boraas a passé plus de cinq ans au sein du service juridique de Tableau, plus récemment en tant que directeur principal. Elle était auparavant conseillère juridique senior chez Expedia.

«PayScale est une entreprise axée sur les valeurs avec une vision claire pour aider les entreprises à atteindre des pratiques de rémunération équitables et informées. Je suis ravi de rejoindre l’équipe de direction dédiée pour faire avancer cette vision alors que la société continue de croître et d’évoluer », a déclaré Boraas.

– Peter Vosshall, premier ingénieur éminent d’Amazon, a quitté le géant de la technologie de Seattle après plus de 21 ans. Vosshall «commence un nouveau chapitre consacré à toutes les choses que j’aime mais qui n’a jamais eu assez de temps pour ça.» Il était responsable de diverses tâches techniques, y compris «sauver Noël en 2004 lorsque Oracle RAC ne pouvait pas évoluer», et diriger la communauté des ingénieurs principaux d’Amazon.

“Comme je l’ai dit à Jeff,” j’attends avec impatience mon prochain chapitre, mais Amazon me manquera. Cela fera toujours partie de moi ”, a déclaré Vosshall sur Twitter.

Chris Naismith. (Photo LinkedIn)

–Basé à Portland, en Oregon, ZOOM + Care a nommé le vétéran du commerce de détail Chris Naismith à son conseil d’administration en tant que directeur non exécutif. Naismith est actuellement directeur financier de Sur La Table, basée à Seattle, et a occupé des postes financiers chez The Gap et Williams-Sonoma. Elle était également directrice générale des finances des magasins de détail de Microsoft.

ZOOM + Care fournit des soins de santé numériques et à la demande dans plus de 45 cliniques situées dans les centres urbains et suburbains de Portland et Seattle.

Hannaneh Hajishirzi. (Photo UW)

–Le professeur d’informatique UW Hannaneh Hajishirzi a été nommé boursier de recherche Sloan 2020. Hajishirzi est également chercheur à l’Institut Allen pour l’intelligence artificielle (AI2). Ses recherches portent sur les problèmes fondamentaux du traitement du langage naturel, de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle.

–Proprio, une startup de Seattle, qui vise à apporter la vision par ordinateur à la salle d’opération, a nommé le Dr Alan Levy à son conseil d’administration. Levy était auparavant PDG et président de Chrono Therapeutics. Il a également été conseiller et associé en capital-risque chez Frazier Healthcare Partners.

Alan Levy, PhD. (Photo propriétaire)

«J’aime le défi et l’opportunité de créer un produit qui aura un impact significatif sur la vie des patients et des praticiens, et je suis enthousiasmé par le potentiel de Proprio de transformer la salle d’opération», a déclaré Levy. «J’ai vu de nombreuses innovations dans les soins de santé et Proprio a un grand potentiel pour avoir un impact substantiel.»

La société de technologie de la santé, sortie du mode furtif en 2019, a récemment élargi son équipe de direction avec trois nouveaux ajouts.

De gauche à droite: David Herman, John Raffetto, Matthew Mors, Hally Wax. (Photo stratégique RH)

– RH Strategic, une agence de relations publiques basée à Seattle et Washington, D.C., a acquis MIX Public Relations, basée à Seattle. RH Strategic est dirigé par le PDG John Raffetto et le président David Herman. Les 10 employés de MIX PR rejoindront RH Strategic, ce qui portera l’effectif total à 30. Cela comprend les directeurs Hally Wax et Matthew Mors qui deviendront les vice-présidents principaux de RH Strategic. L’entreprise combinée fournit des services aux secteurs de la santé, du gouvernement et de la technologie.

– L’entreprise de solutions d’infrastructure basée à Bellevue, Washington, HNTB, continue de développer son équipe de transport. Michael Shannon retourne dans l’entreprise en tant que directeur de projet des transports après avoir travaillé pour le Florida Department of Transportation. Tim Horton se joint à l’entreprise en tant qu’ingénieur principal de projet pour les transports et travaillera en étroite collaboration avec le Washington Department of Transportation.

Aseem Badshah. (Photo QuestionPro)

– QuestionPro a engagé Aseem Badshah pour développer les activités de la société de logiciels d’enquête au Royaume-Uni et en Irlande. Le PDG de QuestionPro, Vivek Bhaskaran, a déclaré qu’il était impatient que Badshah apporte “une expérience entrepreneuriale et opérationnelle à nos opérations au Royaume-Uni”.

Badshah a précédemment fondé Socedo et Uptown Treehouse, deux startups technologiques de Seattle.

“Je ne pourrais pas être plus excité de diriger l’effort QuestionPro à Londres pour les marchés britannique et irlandais”, a déclaré Badshah. «Vivek and co ont fait un excellent travail en créant une suite de produits et une culture d’entreprise fantastiques. Il est ressorti clairement de notre parcours chez Socedo que la mesure de l’engagement des clients et des employés est cruciale pour le succès de toute entreprise. QuestionPro offre exactement cela dans une suite extrêmement complète de logiciels et de services. »

QuestionPro a été fondée à Seattle en 2005 avant de déménager à Austin, au Texas. La société développe un logiciel d’enquête et d’analyse, ainsi qu’une plate-forme de sondage pour tablettes.

Drew Karpyshyn. (Photo Twitter)

– Drew Karpyshyn a rejoint Archetype Entertainment, un nouveau studio de jeux vidéo sous l’égide de Wizards of the Coast, en tant que scénariste principal. Karpyshyn apporte 20 ans d’expérience dans l’industrie du jeu vidéo, plus récemment avec BioWare. Il a annoncé le nouveau concert – et a fait allusion à un jeu secret sur lequel il travaille avec l’équipe – dans un article de blog.

“Je n’ai pas été aussi excité de travailler sur un projet depuis très, très longtemps”, écrit-il.