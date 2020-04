PBS Frontline contraste la réponse des États et du gouvernement fédéral à la crise des coronavirus dans «une histoire de deux Washingtons» – .

Le marché emblématique de Pike Place à Seattle regorge généralement de visiteurs. En vertu de l’ordre d’arrêt du coronavirus, il est presque désert. (Photo . / Kurt Schlosser)

Lorsque le premier cas de COVID-19 aux États-Unis a été découvert à Seattle, les responsables de l’État de Washington ont rapidement réalisé qu’ils devraient concevoir leur propre réponse à la crise. Des tests aux ordonnances d’urgence de distanciation sociale, l’État est devenu un pionnier aux États-Unis alors que le gouvernement fédéral hésitait, offrant des conseils incohérents et renonçant à un arrêt national.

PBS Frontline a souligné le contraste entre l’État et les gouvernements fédéraux dans leur réponse à la pandémie cette semaine dans un épisode intitulé «Coronavirus Pandemic: A Tale of Two Washingtons».

“Nous avons toujours su que nous allions devoir mener la charge compte tenu de la réticence du président à exercer réellement un leadership à cet égard”, a déclaré le gouverneur de Washington Jay Inslee à Frontline. “Nous savions qu’il avait l’intention de minimiser ce qui était un problème émergent qui ne pouvait être expliqué que par quelqu’un qui avait l’œil sur le Dow Jones plutôt que sur les courbes épidémiologiques.”

Regardez le documentaire de Frontline ici et continuez à lire les faits saillants du rapport.

L’État intensifie: L’État de Washington est en train de devenir un modèle précoce de ce à quoi pourrait ressembler une réponse réussie au COVID-19, bien que les experts avertissent qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais la réponse rapide de Washington et de Seattle à la crise des coronavirus semble aplanir la courbe des nouvelles infections alors même que le virus se propage dans tout le pays. “Les faits et la science … c’est la seule chose qui nous permettra de surmonter cela”, a déclaré la maire de Seattle, Jenny Durkan. «Heureusement, nous avons une communauté de la santé et des sciences très dynamique ici, dans l’État de Washington et de Seattle, et nous les avons écoutés.»

Une industrie technologique à action rapide: L’une des premières mesures prises par la région de Seattle lorsqu’elle est devenue un hotspot a incité les employeurs à se tourner vers le télétravail s’ils le pouvaient. En tant que plaque tournante technologique, Seattle était particulièrement bien positionnée pour le travail à distance. Microsoft et Amazon ont été parmi les premières entreprises à mettre en œuvre de vastes politiques de télétravail pour des milliers d’employés.

“Une fois que nous avons décidé chez Microsoft que nous serions décisifs et fonder nos décisions sur des conseils de santé publique, nous savions quoi faire”, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, à Frontline.

Frustration avec le gouvernement fédéral: Les professionnels de la santé et les chercheurs de Washington ont décrit «un mur de briques bureaucratique» au niveau fédéral qui a ralenti les efforts de l’État pour répondre en février et mars. L’Université de Washington a commencé à développer son propre test et les autorités locales ont coordonné de vastes mesures de distanciation sociale. Seattle a consulté son plan d’intervention en cas de pandémie, que Durkan et son personnel ont mis à jour début février.

«Nous avons retiré la planification en cas de pandémie et nous savions que l’une des premières choses que nous devions faire pour séparer les gens les uns des autres était de leur faire faire du télétravail, ceux qui le pouvaient», a déclaré Durkan. «Nos plus gros employeurs ont agi immédiatement.»

Impact economique: Bien que les mesures semblent ralentir la propagation du COVID-19 dans l’État, les impacts économiques ont été catastrophiques. Les réclamations sans emploi ont grimpé en flèche dans un État qui avait un taux de chômage record au début de 2020. Les entreprises de l’économie licencient et les travailleurs de certaines industries ont vu leurs revenus se tarir rapidement.

«C’était l’une des villes les plus dynamiques d’Amérique», a déclaré Durkan. «Notre économie était solide. Le port était l’un des principaux ports du pays. Nous avons eu l’une des scènes de restaurant les plus animées. Les petites entreprises fleurissent. Nous sommes passés de cela à presque zéro du jour au lendemain. »