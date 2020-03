PC pour jouer en 4K pour 1000 euros: est-ce possible?

Jouer en 4K coûte cher, c’est impossible à discuter, Mais est-ce vraiment aussi cher qu’on le pense? Eh bien, la vérité est que cela dépend de nos aspirations. Évidemment, jouer en 4K avec des garanties minimales et un moniteur discret n’est pas la même chose que jouer avec une fluidité absolue et de très hautes qualités sur un moniteur de jeu de haute qualité.

Au final, tout est une question d’équilibre, de recherche du meilleur rapport qualité-prix, et jouer en 4K ne fait pas exception à cette règle. Nous partons de l’idée qu’assembler un PC pour jouer dans cette résolution n’est pas bon marché, mais pourrions-nous constituer une équipe capable de jouer en 4K avec un budget maximum de mille euros? Cela peut sembler impossible, mais la réalité est que ce n’est pas compliqué si on sait quels composants choisir, et dans cet article, nous allons vous montrer.

Dans les lignes suivantes, nous choisirons une série de composants qui offrent un excellent rapport qualité-prix et qui nous permettront, ensemble, de façonner un PC avec lequel on peut jouer en 4K avec toutes les garantiesC’est-à-dire, maintenir un bon niveau de fluidité et bénéficier de qualités élevées voire maximales dans certains cas spécifiques.

Comme toujours, et pour que vous ayez une vision plus claire, nous partagerons à la fin de l’article une série de tests de performance cela vous permettra d’être clair sur ce que nous pouvons exactement attendre de cette configuration lors de la lecture en 4K. Dans chaque section, nous accompagnerons également quelques suggestions options alternatives inférieures et supérieures. Le premier vous permettra d’ajuster l’assemblage si vous avez un budget inférieur tout en étant viable, et le second vous permettra de profiter de performances supérieures ou d’une expérience supérieure.

Pour éviter tout doute, nous indiquerons également si d’autres options ne valent pas la peine d’être envisagées, bonnes car elles ne nous procureront aucun avantage ou parce que même si elles existent, elles seront si minimes qu’elles ne justifieront pas l’investissement. Cela dit, nous aborderons la question vous pouvez les laisser dans les commentaires et nous vous aiderons à les résoudre.

PC pour jouer en 4K: point de départ

La première chose sur laquelle nous devons être clairs est que nous devons allouer la majeure partie du budget à la carte graphique. Oui, je sais, je n’ai pas seulement inventé la poudre à canon, mais dans ce cas il faut aller encore plus loin que dans d’autres configurations pour jouer en 1080p ou 1440p, puisque quand on monte un PC pour jouer en 4K le GPU occupe le devant de la scène et il devient le “goulot d’étranglement” central du système.

Cela a une explication très simple. Lors du rendu en 4K, la charge de travail assumée par le GPU est très élevée, à tel point que le CPU devient un rôle secondaire en raison de la demande plus lente de données par le premier. Dit d’une manière plus simple, la carte graphique donne le rythme et va plus lentement que le processeur. À des résolutions inférieures, en particulier 720p et 1080p, l’inverse est vrai.

Cela dit, nous devons également garder à l’esprit que nous ne pouvons une monture déséquilibrée. Nous pourrions monter un graphique de 600 euros et consacrer le reste à un assemblage de base, et oui, nous pourrions obtenir des fréquences d’images par seconde, mais l’expérience utilisateur ne serait pas vraiment optimale et nous devions faire des sacrifices importants.

Nous n’avons donc pas besoin d’un processeur haut de gamme, mais nous avons besoin d’une carte graphique puissante. Nous ne pouvons pas non plus déséquilibrer le reste des composants, et nous devons chercher une plateforme qui offre une valeur solide à un prix contenu. Le choix est clair, on passe à Prise AMD AM4 et les processeurs Ryzen, que nous accompagnerons avec une configuration matérielle qui nous permettra de passer en douceur à la nouvelle génération de consoles.

Carte mère: GIGABYTE B450 AORUS M

Nous avons de nombreuses options lors du choix de la carte mère de cet équipement. C’est un élément importantmais nous avons un budget limité Et nous n’avons pas besoin d’un modèle haut de gamme pour couvrir de manière optimale les exigences d’un PC pour jouer en 4K, donc notre meilleure option est une carte mère avec un chipset B450.

Dans cet assemblage nous avons opté pour le GIGABYTE B450 AORUS M, un modèle compact qui présente une bonne qualité de construction, a refroidissement passif dans les zones clés, y compris l’espace pour le SSD M.2, et qui a tout ce dont nous aurons besoin à court et à long terme. Nous n’avons besoin de rien d’autre.

Nous pouvons l’obtenir dès maintenant pour 89,99 euros.

Alternatives: Nous pourrions opter pour une carte plus basique qui maintient le chipset B450 mais coûte environ 60 euros. Il existe des modèles dans cette gamme de prix, mais ils garnissent les finitions et les systèmes de refroidissement passifs. Personnellement je pense que cela ne vaut pas la peine de chercher des modèles supérieurs, car on ne fera pas vraiment le surcoût.

Processeur: AMD Ryzen 7 2700

Le processeur est important, mais comme nous l’avons indiqué lors de la lecture en 4K, il a un rôle secondaire. Il faut donc choisir un modèle capable d’offrir Performances optimales dans les jeux à court et à long terme et cela a, en même temps, un prix aussi bas que possible.

Heureusement l’arrivée de la série Ryzen 3000 a considérablement réduit le prix de la série Ryzen 2000, une génération qui est toujours parfaite pour jouer n’importe quel titre actuel, et qui, dans ses configurations les plus puissantes, est prête à surmonter en douceur la transition que les consoles de nouvelle génération vont marquer.

Les jeux actuels besoin de six cœurs et six fils pour fonctionner de manière optimale. Lorsque PS5 et Xbox Series X arriveront, cette exigence augmentera progressivement jusqu’à atteindre le huit cœurs. C’est pourquoi nous avons choisi le Ryzen 7 2700, une puce qui ajoute 8 cœurs et 16 threads et qui offre toutes les performances dont nous aurons besoin pour les années à venir.

Il offre une valeur énorme pour ce qu’il en coûte: 159,90 euros.

Alternatives: Si nous avons un budget très limité, nous pourrions choisir le Ryzen 5 1600 AF, qui a six cœurs et douze fils et coûte 99,99 euros. L’équipement continuerait à offrir de bonnes performances et l’assemblage serait toujours viable. Dans le cas où nous voulons une alternative supérieure, le Ryzen 7 3700X serait la meilleure option, même si cela implique un investissement important (il coûte 316,17 euros en ce moment). Personnellement, avant d’opter pour le Ryzen 7 3700X, j’améliorerais d’abord la carte graphique, car cela fera une plus grande différence lors de la lecture en 4K.

Carte graphique: Radeon RX 5700 XT

Un élément clé si nous voulons jouer 4K de manière optimale. Nous avons de nombreuses options, mais la Radeon RX 5700 XT est le meilleur pour les budgets serrés pour l’excellent rapport qualité-prix qu’il offre.

En ce moment, nous pouvons trouver ce modèle PowerColor par 379,90 euros, et nous prendrons également deux jeux gratuits et trois mois d’abonnement Xbox Game Pass sur PC. Une offre ronde et un très bon achat pour une carte graphique qui, dans de nombreux cas, fonctionne presque au même niveau que la Radeon VII.

C’est également l’une des cartes graphiques les plus puissantes qui existent actuellement. Ce sont ses Spécifications techniques mot de passe:

Noyau graphique Navi 10 XT.

2 560 shaders.

160 unités de texturation.

64 unités raster.

Bus 256 bits.

GPU à 1 605 MHz de fréquence de base, 1 755 MHz en mode jeu et 1 905 MHz en mode turbo.

225 watts TDP. Il utilise deux connecteurs d’alimentation, un à 6 broches et un à 8 broches.

Nécessite une alimentation de 600 watts, 34 A.

Alternatives: on pourrait jouer en 4K avec un RX 5700, une carte graphique inférieure et moins chère qui est devenue disponible pour un peu plus de 300 euros, même s’il faudrait réduire la qualité graphique pour maintenir un bon niveau de fluidité. Si nous avons un budget plus important, RTX 2080 Super C’est la seule option qui en vaut vraiment la peine en ce moment du point de vue de l’optimisation des ressources.

Disque de stockage: Crucial P1 CT1000P1SSD8 1 To

Nous aurions pu opter pour un disque dur et économiser de l’argent, mais nous aurions renoncé aux vitesses élevées offertes par les SSD. Ces faire une différence de plus en plus importante dans les jeuxEt c’est qu’ils nous aident non seulement à améliorer les temps de chargement, mais également à éliminer certains problèmes avec le chargement des textures au mauvais moment, les erreurs de popping et contribuent, dans des cas spécifiques, à améliorer légèrement le taux de FPS.

Lorsque l’arrivée des consoles de nouvelle génération se produit, le poids des SSD finira par être encore plus important, donc si nous voulons monter un PC pour jouer en 4K équilibré et avec une bonne durée de conservation Il est inutile de renoncer à cette composante.

Le budget étant très serré, nous avons opté pour le Crucial P1 CT1000P1SSD8, un SSD PCIE hautes performances avec 1 To de capacité suffisante pour ne pas manquer d’espace à court terme et avec une vitesse de 2000 Mo / s et 1750 Mo / s en lecture et en écriture séquentielles, respectivement.

Son prix est 116,99 euros.

Alternatives: Nous pourrions monter un SSD de plus petite capacité et l’accompagner d’un disque dur de 1 To, mais le coût serait pratiquement le même et n’en valait pas vraiment la peine. Monter un disque dur pour moi n’est pas une option, car nous abandonnons beaucoup pour économiser 6o-70 euros. Si nous avons un budget plus important, l’idéal est de chercher des modèles avec des vitesses plus élevées, comme le Corsair Force Series MP 510, qui coûte 169 euros.

Mémoire RAM: G.Skill FlareX DDR4 3200 PC4-25600 16 Go CL16 en deux modules

La RAM est essentielle pour des performances optimales. Les jeux actuels consommer entre 6 et 10 Go de RAM, donc le montage de 16 Go nous donne suffisamment de marge pour vivre une bonne expérience et nous prépare à la transition qui marquera la nouvelle génération de consoles.

Comme nous avons une configuration de socket AM4 et un Ryzen 7 2700, nous avons choisi les mémoires G.Skill FlareX DDR4 dans un pack de 16 Go avec deux modules de 8 Go chacun, ce qui nous permettra d’activer le mode double canal. Leur vitesse est de 3 200 MHz, ils ont des latences CL16 et sont “optimisés” pour les configurations basées sur Zen d’AMD, ce qui signifie qu’ils fonctionnent aux fréquences et latences indiquées sans problème.

La carte mère que nous avons choisie prend en charge des mémoires à un maximum de 3 200 MHz, et ce niveau est précisément l’optimum pour que le Ryzen 7 2700 libère tout son potentiel.

Nous pouvons l’obtenir pour 90,80 euros.

Alternatives: Il n’y en a vraiment pas de valeur. Ces souvenirs offrent une très bonne valeur et sont exactement ce dont nous avons besoin. Le montage de 8 Go de RAM limitera la durée de vie de l’ordinateur et peut entraîner des saccades dans des jeux spécifiques, et la réduction de la vitesse de la mémoire finira par affecter les performances du processeur au prix de petites économies. D’un autre côté, rouler 32 Go n’est pas nécessaire.

Alimentation: Corsair TX650M 650W 80 Plus Gold

Nous avons une équipe avec consommation considérablement élevée ce qui nécessite également un bon ampérage dans le rail 12V en raison de la présence de la Radeon RX 5700 XT. Par conséquent, nous devons trouver une source d’énergie à la hauteur de la tâche, sans toutefois tomber dans des déchets inutiles.

La Corsair TX650M 650W 80 Plus Or Il s’agit d’une alimentation semi-modulaire qui offre toute la puissance, l’ampérage et le câblage dont nous avons besoin. Il a également la certification 80 Plus Gold, qui garantit un haut degré d’efficacité, a une qualité de fabrication élevée et un très bon prix compte tenu de tout ce qu’il offre. C’est donc notre choix dans cette assemblée.

Avec elle, nous avons tout ce dont nous avons besoin aujourd’hui, et nous avons marge plus que suffisante pour de futures extensions ou mises à jour.

Il est au prix de 84,99 euros.

Alternatives: Nous pourrions opter pour des sources de 600 watts sans problème, tant que nous recherchons des modèles de qualité avec certification 80 Plus Bronze ou 80 Plus Silver. Pas besoin d’acheter des polices plus puissantes ou de meilleure qualité.

Châssis: Cooler Master MasterBox MB500 USB 3.0

Nous avons déjà tous les composants nécessaires pour jouer 4K de manière optimale avec un investissement raisonnable, nous avons maintenant besoin d’un châssis dans lequel intégrer tous les composants que nous avons acquis.

Le choix du châssis dépend beaucoup du goût de chaque utilisateur, mais il ne faut pas se limiter au niveau esthétique. La raison est simple, le châssis joue un rôle fondamental dans le flux d’air et le refroidissement des composants. La recherche d’un modèle bien conçu, avec suffisamment d’espace pour accueillir tous nos composants et qui nous laisse également suffisamment de place pour de futures extensions est la clé.

Dans ce montage, nous avons choisi le Cooler Master MasterBox MB500 USB 3.0, un châssis au design très attractif et à l’aménagement intérieur très réussi et spacieux. Il prend en charge les cartes graphiques jusqu’à 40 cm de long et est livré avec trois ventilateurs série, nous n’avons donc pas besoin d’acheter autre chose.

Son prix est de 72 euros.

Alternatives: Comme nous l’avons dit, cette composante dépend largement du goût de chacun. Le châssis que nous avons choisi est l’un des meilleurs rapports qualité-prix actuellement, il ne vaut donc pas vraiment la peine de l’échanger contre un plus cher.

Jouer en 4K pour moins de 1000 euros est possible

Eh bien, avec la configuration que nous avons choisie, nous avons un prix final de 994,57 euros. Nous avons atteint l’objectif de monter un PC pour jouer en 4K pour moins d’un millier d’euros, mais quelles performances cette équipe propose-t-elle avec les jeux actuels? Eh bien assez bien, la vérité, et en plus nous avons le soutien de FreeSync, ce qui nous permettra de l’accompagner d’un moniteur 4K avec cette technologie, ce qui élimine les problèmes classiques de «bégaiement» et de «déchirure».

Je sais que vous avez hâte de voir les résultats des performances lors de la lecture en 4K. Ne vous inquiétez pas, je ne vous fais plus attendre:

Metro Exodus avec une qualité «ultra» et des moyennes DirectX 12: 38 FPS.

Battlefield V avec une qualité “ultra” et des moyennes DirectX 11: 62 FPS.

Shadow of the Tomb Raider en qualité “ultra” avec DirectX 12 et “Pure Hair”: 41 bas FPS.

Resident Evil 2 Remake de qualité supérieure avec des moyennes DirectX 11: 50 FPS.

La Division 2 de qualité supérieure avec des moyennes DirectX 12: 40 FPS.

Forza Horizon 4 de qualité supérieure avec des moyennes DirectX 12: 90 FPS.

World War Z en qualité maximale avec Vulkan: moyennes de 63 FPS.

La conclusion est simple, on peut jouer 4K de façon optimale pour moins de 1000 euros, et si nous réduisons la qualité graphique, nous n’aurons aucun problème à atteindre, dans la plupart des cas, 60 FPS entièrement stables.