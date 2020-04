PC pour télétravail, bureautique et multimédia économique

Vous avez décidé, vous allez monter un nouveau PC. Vous recherchez une configuration capable d’offrir une expérience optimale à la fois dans les tâches de bureau et la lecture de contenu multimédia, et cela vous permet de télétravailler sans problème, mais vous avez un budget très limité et souhaitez dépenser le moins possible.

Ne t’inquiète pas, ne t’inquiète pas vous n’avez pas à dépenser 500 ou 600 euros pour construire un bon PC capable d’atteindre ces trois objectifs, en fait vous en aurez assez avec 200 euros. Est-ce que cela semble trop beau pour être vrai? Bien lu, nous allons expliquer, un par un, tous les composants que vous devez choisir et les performances que vous pouvez attendre de la configuration finale.

Dans ce guide, nous allons nous limiter aux composants qui font partie du PC, c’est-à-dire nous n’incluons ni accessoires ni périphériques. Pour télétravailler à la fois le moniteur et le clavier, la souris et la webcam (au cas où vous en auriez besoin) sont très importantes, surtout si nous allons passer de nombreuses heures à écrire en continu, il vaut donc la peine d’opter pour une configuration comme cela, à faible coût, et investir plus d’argent dans ces éléments.

Je vous rappelle, avant de commencer, que si vous avez des questions, vous pouvez le laisser dans les commentaires et Je vais vous aider à le résoudre. Si vous préférez un ordinateur portable, consultez ce guide. Maintenant oui, nous commençons.

Plateforme choisie pour ce PC

Nous avons un objectif clair, minimiser les dépenses sans renoncer, donc, à réaliser une configuration qui nous permette de profiter bonne expérience utilisateur, bonnes performances et longue durée de vie. Nous n’assumerons pas de limitations importantes, pas plus que les composants avec des prix excessifs qui ne compenseront l’investissement qu’ils représentent.

Donc par exemple il est inutile de monter un processeur Core i5 9600K ou Ryzen 5 3600X sur un PC pour le télétravail, la bureautique et le multimédia, et nous n’avons pas non plus besoin d’une carte graphique dédiée ou d’une carte mère de dernière génération.

Cela étant clair, et après avoir examiné les alternatives proposées par Intel et AMD, je pense qu’actuellement la plus grande valeur dans le rapport qualité-prix Le montage d’un tel PC est assuré par la prise AMD de la société Sunnyvale. C’est une plate-forme mature composée de cartes mères de qualité à des prix très raisonnables, et qui a également un excellent support, car elle permet d’utiliser des processeurs Athlon à faible coût aux séries Ryzen 1000, 2000 et 3000.

Nous pourrions opter pour le socket LGA1151 d’Intel et combiner une carte mère H310 avec un Celeron, mais nous aurions un prix égal ou supérieur, des performances inférieures et un support beaucoup plus limité pour les lacunes importantes que ce chipset présente.

Carte mère: MSI A320M-A PRO M2

C’est l’une des meilleures cartes mères qui existent actuellement en rapport qualité / prix avec la prise AM4. Le chipset A320 fait partie de la gamme AMD bas de gamme et a fait ses débuts avec le Ryzen de première génération, mais ce modèle MSI Il a tout ce dont nous aurons besoin à moyen et long terme.

Prend en charge les processeurs Ryzen de première, deuxième et troisième génération, prend en charge jusqu’à 32 Go de DDR4 à 3200 MHz, Emplacement M.2 pour l’utilisation de disques SSD hautes performances, il offre une grande variété de connecteurs et est disponible en format micro ATX, ce qui nous permet de l’intégrer de manière transparente dans un petit châssis.

Nous pouvons l’obtenir pour un prix de 48,99 euros.

Processeur: Athlon 200GE

Nous n’avons pas besoin d’une puce très puissante, mais cela ne vaut pas la peine d’être lésé dans cette section non plus, car au final c’est le cœur de l’équipe et c’est ce qui détermine, dans une large mesure, les performances globales du PC.

Comme nous l’avons déjà dit au début, nous n’avons pas besoin d’une carte graphique dédiée, donc notre meilleur pari si nous voulons économiser de l’argent sans renoncer à de bonnes performances est d’opter pour un APU AMD. Pour un PC de ce type, axé sur le télétravail, la bureautique et le multimédia, le Athlon 200GE C’est la meilleure option qui existe actuellement.

Cette puce intègre un processeur Zen en cours de traitement de 14 nm avec deux cœurs et quatre threads à 3,2 GHzet est accompagné d’un GPU Radeon Vega 3 qui monte 192 shaders, 12 unités de texturation et 4 unités raster. Il n’a rien à envier au Pentium G4560 en termes de performances CPU, et son GPU offre de très bonnes performances multimédia, en fait il peut même gérer des jeux moins exigeants.

Son TDP est à peine 35 watts Et il est livré avec un petit ventilateur qui s’adapte parfaitement.

Il est disponible pour 45,99 euros.

Mémoire RAM: Crucial Ballistix Sport LT

La RAM doit être conforme à la configuration que nous avons choisie, ainsi qu’au but ultime de l’équipement. Nous avons donc choisi un module Crucial Ballistix Sport LT «single rank» 4 Go DDR4 2,666 MHz avec latences CL16 qui se marie très bien avec l’Athlon 200GE, et qui nous permettra d’en tirer le meilleur parti.

Avec 4 Go de RAM, nous avons de quoi profiter d’une bonne expérience dans Windows 10, et aussi avec la plupart des applications professionnelles qui existent actuellement, et oui, je sais qu’avec une configuration double canal, la Radeon Vega 3 qui monte l’Athlon 200GE offrirait des performances supérieures, mais c’est inutile car l’objectif de ce PC n’est pas de jouer.

Si vous souhaitez monter une configuration plus longue avec un investissement minimum, c’est très simple, vous pouvez ajouter un deuxième module et vous aurez 8 Go de DDR4 dans un double canal à 2 666 MHz. Ce n’est pas indispensable, mais si le budget vous atteint c’est recommandé, sans aucun doute.

Un module DDR4 Crucial Ballistix Sport LT 4 666 MHz CL16 4 Go est au prix de 25,99 €.

Stockage: 240 Go SATA III SanDisk SDSSDA SSD

Le montage d’un SSD est essentiel si nous voulons atteindre des temps d’allumage et d’extinction minimaux et profiter généralement d’une sensation de fluidité totale.

Nous devons maintenir le coût aussi bas que possible, mais il ne vaut pas la peine de sacrifier la valeur offerte par un SSD et opter pour un disque dur, en particulier lorsqu’un PC pour le télétravail, le bureau et le multimédia ne nécessite pas d’énormes quantités de stockage.

À l’heure actuelle, le SSD SanDisk SDSSDA dans sa version de 240 Go C’est l’une des alternatives les plus équilibrées qui existent. Avec lui, nous aurons une marge considérable pour installer Windows 10 et un grand nombre d’applications sans problème d’espace, et ses vitesses de 535 Mo / s et 445 Mo / s en lecture et écriture séquentielle feront “voler” notre PC.

Il est disponible au prix de 41,99 euros.

Tour et alimentation: Tacens Anima AC0500

Ce point dépend un peu du goût personnel de chacun, mais aussi de l’espace que nous voulons occuper. Nous avons une configuration à consommation minimale et au format micro-ATX, nous pouvons donc choisir entre un grand nombre de petites tours sans problème d’espace ou de dissipation thermique.

Idéalement, pour continuer à économiser de l’argent, vous recherchez une tour dotée d’une source intégrée. La Tacens Anima AC0500 C’est une option intéressante, car elle est compacte, elle est livrée avec une alimentation de 500 watts et elle a des connecteurs USB avant et une prise 3,5 mm pour faciliter la connexion des périphériques.

Il a un prix de 28,99 euros.

Notes finales: prix et évaluation

Dans sa configuration de base avec 4 Go de RAM, ce PC a un coût de 191,95 euros. Nous avons atteint l’objectif de maintenir le coût en dessous de 200 euros. Si nous ajoutons un deuxième module de 4 Go de RAM, le prix augmenterait 217,94 euros.

Il ne fait aucun doute que les deux prix sont très intéressants, mais que pouvons-nous attendre de ce PC? Même la configuration de base avec 4 Go de RAM est capable de déplacer Windows 10 et la plupart des applications bureautiques et de télétravail les plus populaires qui existent aujourd’hui en toute fluidité.

Par exemple, Zoom demande un processeur dual core dual core et 4 Go de RAM à ses exigences recommandées, et il en va de même pour les exigences recommandées de Microsoft 365. Grâce au SSD, nous bénéficierons d’une fluidité totale lors de l’utilisation du système d’exploitation, de temps d’activation, de désactivation et de chargement réduits, et de vitesses élevées lors de la copie de documents et de fichiers, et lors de l’installation d’applications ou d’outils.

C’est une configuration très polyvalente, et si nous montons 8 Go de RAM, nous avons un PC depuis de nombreuses années. Je ne veux pas terminer sans me souvenir que, en plus, il a consommation d’énergie minimale, quelque chose que nous remarquerons dans la facture d’électricité, et qui est prêt à fonctionner sans problème avec tout périphérique ou accessoire actuel.