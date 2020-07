PcDays 2020, les meilleures offres de PCComponentes arrivent

PCComponentes anime à nouveau l’été avec les PcDays 2020, cinq jours de grandes remises sur la technologie et l’informatique, qui cette année s’étendent du 6 au 10 juillet avec des mises à jour de l’offre à partir de 22 heures la veille.

Il s’agit de la quatrième édition de quelques jours de rabais qui, pour nous comprendre, sont les équivalents hispaniques des Amazon Days d’un détaillant qui, dans un magasin modeste, a réussi à devenir l’un des grands promoteurs de la vente au détail de technologies de consommation en Espagne. Les deux campagnes ont le même objectif: revitaliser les achats de produits électroniques au début de l’été.

Annonces :

PcDays 2020 est un Black Friday «d’été» qui durera toute la semaine avec des offres thématiques qui viennent de débuter ce soir avec «Gaming» et se poursuivront avec «télévision et maison»; « l’informatique »; «Mobile et smartphones» et un «Super PcDays 2020» vendredi prochain pour clore la campagne.

Offres PCDays 2020 mardi – Electrohogar!

Nous mettons à jour avec les offres de mardi qui viennent de paraître sur le site officiel de PCComponentes à partir de 22 heures aujourd’hui, et qu’ils seront actifs jusqu’à épuisement des stocks. Le détaillant lancera des offres spéciales supplémentaires tout au long de la journée, comme il l’a fait lundi dernier, nous mettrons donc à jour les offres les plus intéressantes pour ne rien manquer. Nous gardons les offres de jeu pour lundi car certaines sont toujours valables et vous pouvez en profiter.

Électrohogar:

Du son:

Domotique et wearables:

Téléviseurs:

Offre PCDays 2020 Monday – Gaming!

Les offres ont commencé à 22h et se poursuivront sans interruption jusqu’à épuisement des stocks. Le détaillant lancera des offres supplémentaires spéciales tout au long de la journée dont nous vous donnerons des informations complètes car nous mettrons à jour cette entrée avec tout ce qui sort. Nous vous laissons le meilleur:

Portables:

Offre en vedette: ASUS Rog Strix G531GT-BQ165 Intel Core i7-9750H / 16GB / 512GB SSD / GTX1650 / 15.6 ″, pour 799 euros.

HP Pavilion Gaming 15-EC-1011NS AMD Ryzen 5 4600H / 8GB / 512GB SSD / GTX 1650 / 15.6 ″, pour 599 euros.

ASUS ROG Strix G15 G512LV-AL007 Intel Core i7-10750H / 16GB / 512GB SSD / RTX 2060 / 15.6 ″, 1099 euros.

ASUS ROG Strix G15 G512LW-HN038 Intel Core i7-10750H / 16GB / 512GB SSD / RTX 2070 / 15.6 ″, pour 1299 euros.

ASUS TUF Gaming FX505DV-AL116 AMD Ryzen 7 3750H / 16GB / 1TB SSD / RTX 2060 / 15.6 ″, pour 899 euros.

ASUS Rog Zephyrus G15 GA502DU-AL092 AMD Ryzen 7 3750H / 16GB / 1TB SSD / GTX1660Ti / 15.6 ″, pour 899 euros.

MSI GP65 Leopard 10SFK-240XES Intel Core i7-10750H / 32GB / 1TB SSD / RTX 2070 / 15.6 ″, 1499 euros.

MSI GL65 Leopard 10SEK-241XES Intel Core i7-10750H / 32GB / 1TB SSD / RTX 2060 / 15.6 ″, pour 1299 euros.

MSI GF63 Thin 10SCXR-405XES Intel Core i7-10750H / 16GB / 512GB SSD / GTX 1650 / 15.6 ″, pour 899 euros.

MSI Prestige 15 A10SC-293XES Intel Core i7-10710U / 32GB / 1TB SSD / GTX 1650 / 15.6 ″, pour 1299 euros.

Gigabyte AORUS 5 KB-7ES1130SD Intel Core i7-10750H / 16GB / 512GB SSD / RTX 2060 / 15.6 ″, pour 1299 euros.

Cartes graphiques:

Processeurs:

Set de table:

PcCom Basic Gamer Intel i5-9400F / 8GB / 1TB + 240GB SSD / GTX1650, pour 539 euros.

PcCom Silver AMD Ryzen 5 1600AF / 16GB / 480GB SSD + 1TB / GTX1660, pour 699 euros.

Moniteurs:

SSD:

Mémoire RAM:

Cartes mères:

Périphériques – Accessoires:

Newskill Habrok Gaming Mouse RGB 16000 DPI, pour 39 euros.

Tempest Apocalypse Combo Gaming Keyboard + Mouse + Headphones + Mousepad, pour 36 euros.

Casque de jeu multiplateforme Razer Kraken X Lite 7.1, pour 39 euros.

Corsair HS70 SE Wireless Wireless Gaming Headphones 7.1 Black / Cream, pour 79 euros.

Casque de jeu ASUS Rog Centurion 7.1, pour 99 euros.

Clavier hybride Razer Ornata Chroma RGB, pour 65 euros.

Clavier de jeu rétroéclairé Ozone Alliance, pour 29 euros.

Logitech G203 Lightsync 2nd Gen Gaming Mouse 8000DPI RGB Black, pour 31 euros.

Manette de jeu Razer Raion pour PC / PS4, pour 37 euros.

Soyez silencieux! Alimentation System Semi 9 400W CM 80 Plus Bronze Semi Modular, pour 45 euros.

Corsair iCUE H100i – Système de refroidissement liquide RGB PRO XT, pour 109 euros.

Tour Nox Infinity SIGMA ARGB Verre Trempé USB 3.0, pour 49 euros.

Tour MSI MPG GUNGNIR 110R, pour 89 euros.

Vous avez le reste des offres sur le site PcDays 2020. N’oubliez pas, ils seront conservés jusqu’à épuisement des stocks tout au long de la journée et le revendeur lancera à partir de 9h et toutes les heures ce qui est qualifié d ‘«Offres Spéciales». Nous vous les proposerons dans cette entrée ainsi que le reste des produits à prix réduits d’autres thèmes que PcComponentes vous proposera tout au long de la semaine, Bon achat!