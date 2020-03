PCI Express, un bus unique pour l’avenir du PC

PCI Express est un Bus d’entrée / sortie local fondamental dans l’architecture actuelle des ordinateurs. Il est principalement utilisé pour la communication par carte graphique et peut également être utilisé pour connecter des composants réseau, audio et de stockage afin d’installer les SSD les plus rapides du marché en remplacement des disques durs et des disques SSD SATA.

PCI Express (que vous verrez en abrégé «PCI-E» ou «PCIe») est utilisé à la fois pour la connexion interne dans les circuits intégrés des cartes mères (chipsets) et pour connecter des cartes externes perforées dans les emplacements correspondants. La version la plus répandue est actuellement la v3.0, bien que la v4 et la v5 soient en cours – avec des retards dans les délais – elles augmenteront leurs performances et transformeront cette norme en bus unique pour le PC du futur. Nous passons en revue les caractéristiques de cette interface, les types existants et leur avenir.

D’où vient PCI Express?

La norme PCI Express est la responsabilité du «PCI Special Interest Group» (PCI-SIG), une organisation de 750 membres où tous les grands de l’industrie de la technologie sont représentés, qui ont fixé l’objectif de développer une norme unique qui remplacerait les bus précédents tels que ISA, AGP ou le même PCI sur lequel il est basé.

PCIe offre un avantage fondamental par rapport à PCI en étant structuré en voies point à point en duplex intégral, fonctionnant en série. Fondamentalement, chaque port PCIe individuel et ses cartes installées (ou chacun peut obtenir des performances de bus maximales, par rapport au PCI le plus lent et le plus saturé lorsque le périphérique assemble plusieurs connecteurs.

PCIe 3.0 est la dernière mise à jour qui a atteint le marché et celle qui vous pouvez trouver maintenant quand vous allez acheter une carte mère. Une grande amélioration par rapport au PCI 1.0 d’origine qui quadruple sa vitesse de transfert jusqu’à 8 GT / s; sa bande passante totale jusqu’à 126 Gbit / s (15,8 Go / s) et sa bande passante par voie jusqu’à 15,8 Gbit / s (1969,2 Mo / s).

Types PCI Express

PCIe a subi plusieurs révisions, mais elles ont toutes un dénominateur commun, elles utilisent les mêmes connexions physiques que vous verrez dans quatre tailles principales appelées x1, x4, x8 et x16. Il existe également des ports x32, mais ils sont extrêmement rares et ne sont généralement pas visibles dans le matériel grand public.

Les différentes tailles physiques permettent de se déplacer différentes quantités de connexions et de données simultanées à la carte mère. Plus le port est grand, plus sa capacité maximale est grande. Ces connexions sont communément appelées “lignes” ou “voies”, où chaque voie PCI-E est composée de deux paires de signalisation, l’une pour l’envoi de données et l’autre pour la réception. En pratique, le plus grand nombre de voies permet de gagner en performances et en capacité et les données pourront circuler plus rapidement entre le périphérique et le reste du système informatique.

Dans la version 3.0 de PCI Express, les performances maximales théoriques par ligne sont de 8 GT / s, ce qui correspond en pratique à un peu moins de 1 Go par seconde par voie. Tous les appareils n’ont pas besoin de la même capacité et bien qu’il n’y ait pas de directives établies sur le type de slot à utiliser, nous pouvons citer quelques exemples pratiques de son utilisation.

Pour une carte son commune ou une connexion Wi-Fi, une carte PCI-E x1 est suffisante, tandis qu’une carte réseau haut de gamme, des contrôleurs RAID ou des extensions USB 3, utilisent la x4 ou la x8. Les cartes graphiques utilisent généralement x16 pour avoir une capacité de transfert maximale. Les SSD au format M.2 pour PCIe sont généralement connectés à des ports x4, mais tout indique qu’ils seront petits dans les générations futures.

Considérations à prendre en compte dans les types et les voies PCIe

L’une des parties de la configuration PCI-E qui peut dérouter un consommateur est qu’un port de taille x16 peut ne pas offrir les voies maximales autorisées par la norme. L’explication est que bien que PCI-E puisse accueillir des connexions individuelles en quantités illimitées, il y a une limite pratique aux performances du chipset de la carte.

Cela nous amène à une conclusion que vous connaissez sûrement: toutes les cartes mères ne sont pas identiques. La gamme économique peut avoir des slots x16 mais dont les performances sont équivalentes à x8 par exemple. Les cartes haut de gamme pour PC dédiées aux jeux professionnels ou aux postes de travail, ont généralement plusieurs emplacements x16 qui, en plus de la taille, profitent pleinement des performances et de la bande passante permises par la norme.

Si vous placez un graphique haut de gamme (en particulier dans les systèmes multi-graphiques SLI ou Crossfire) dans un emplacement qui – bien qu’il ait une taille x16 – n’offre pas le maximum de lignes, vous pouvez avoir un goulot d’étranglement et n’obtenez pas vos performances maximales. Un autre aspect à considérer est que de nombreuses cartes avec 2 emplacements x16 n’offrent le maximum de lignes que si vous en utilisez une, descendant jusqu’à x8 si vous utilisez les deux ensemble.

Commentez que des cartes x1 et x4 plus petites peuvent être installées à x8 et x16 (évidemment pas l’inverse). De plus, certains x8 ont un ensemble de broches différentes et ne peuvent pas être installés dans des emplacements x16.

L’avenir de PCI Express

PCI Express 3.0 est disponible depuis 2010 et depuis lors, les besoins de l’industrie ont augmenté, en particulier sur le marché graphique, mais aussi dans d’autres applications avec des charges de travail et une bande passante importantes telles que les technologies liées à l’intelligence artificielle.

Par conséquent, le consortium PCI-SIG a annoncé l’année dernière les spécifications finales de la prochaine génération PCI Express Gen 4.0. Il offrira des performances plus élevées que le PCIe 3.0 actuel, augmentant le nombre de canaux à travers lesquels le signal passe à double bande passante Jusqu’à 16 Gigatransferences par seconde.

Il offrira également une latence plus faible, des capacités RAS plus élevées, une virtualisation d’E / S améliorée, pour répondre aux besoins accrus de l’industrie sur le marché graphique avec des jeux vidéo vraiment photoréalistes et dans des applications professionnelles. Une autre amélioration viendra de plus petite taille physique du bus, ce qui permettra des cartes plus petites et non les tailles monstrueuses que nous pouvons trouver – par exemple – dans les graphiques dédiés haut de gamme d’aujourd’hui.

Les prévisions initiales pour sa mise en œuvre n’ont pas été atteintes et arriveront finalement assez tard. Les premiers produits sous PCI-Express Gen 4.0 ne seraient pas disponibles avant 2019. Et nous verrons. À la suite de ce qui précède, la prochaine version, PCIe Gen 5.0, qui offrira à nouveau une augmentation des performances substantielle, utilisant une fréquence de 32 GHz pour atteindre une bande passante de 128 Go / s en duplex intégral, doublant celle de PCI Express 4.0 et quadruplant à son tour celle de PCI Express 3.0.

Très tard, il n’y a pas de date d’arrivée. Le groupe explique “en raison de la stagnation du marché des PC”, mais la vérité est que faciliter la construction de cartes mères En utilisant un seul type de bus pour tout, en remplaçant les interfaces héritées, y compris les périphériques de stockage SATA, à la fois sur les emplacements intégrés ou dans d’autres formats tels que M.2 qui tirent parti de la vitesse élevée du PCIe.