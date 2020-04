PDG de Downtown Seattle Association sur la façon dont la technologie nous rend vulnérables et aide au milieu de la pandémie – .

Jon Scholes et sa famille à l’extérieur des sphères d’Amazon au centre-ville de Seattle. (Photographie de Linda Brooks)

Alors que certains indiquent que les pandémies passées ont éloigné les gens, grâce à la technologie, Jon Scholes voit le nouveau coronavirus nous rapprocher de manière inattendue.

Grâce aux appels vidéo qui constituent un outil de travail à domicile essentiel et qui sont utilisés par les amis et la famille pour les happy hours virtuels et les soirées de jeux, nous laissons les autres entrer dans nos maisons. Nous dévoilons des tâches ménagères désordonnées, des vêtements moins que professionnels et des camées non écrits par des enfants et des animaux de compagnie.

“Le rôle de la technologie dans le maintien des personnes connectées et la possibilité de montrer cette vulnérabilité entre les individus sera puissant dans la façon dont nous en sortirons”, a déclaré le président-directeur général de la Downtown Seattle Association (DSA). “Vous voyez de vraies personnes dans la vraie vie.”

L’association, qui œuvre pour promouvoir le centre urbain de Seattle, se concentre sur la manière dont la ville finira par se remettre de l’implosion économique causée par COVID-19 et de la distanciation sociale. Mais avant d’y arriver, l’organisation à but non lucratif doit d’abord comprendre les dommages causés par le coronavirus.

Dans des données compilées à partir de diverses sources, la DSA a rapporté vendredi qu’au moins 45 000 emplois dans le centre-ville de Seattle ont été perdus depuis le 1er mars. Les revenus des hôtels du centre-ville et les ventes des restaurants de Seattle sont en baisse d’environ 80% par rapport à l’année dernière.

“La question pour nous est de savoir à quoi ressemble le retour et à quelle vitesse rebondissons-nous”, a déclaré Scholes.

Son pronostic: “Ça va être une longue et lente montée.”

Cela dit, il peut penser à de nombreuses raisons d’espérer pour la région. Scholes souligne l’innovation et la créativité qui ont aidé à maintenir à flot les entreprises et les associations car elles ont déplacé leurs services en ligne et se sont tournées vers les achats à emporter et basés sur la livraison. Il voit les régulateurs abandonner et modifier rapidement les règles qui entravaient les entreprises. Il est enthousiasmé par la «coopération sans précédent entre le secteur privé et le secteur public» qu’il souhaite voir appliquée à l’itinérance persistante, à l’abordabilité du logement et aux problèmes de transport.

«J’espère que nous pourrons attaquer certains des défis qui semblaient insurmontables avec la même urgence et collaboration», a déclaré Scholes.

Le coronavirus brouille toutes les lignes lorsque vous emmenez vos enfants au travail avec l’enseignement à domicile, comme le montrent les enfants de Scholes depuis le bureau de papa. (Photo gracieuseté de Jon Scholes)

Nous avons rencontré Scholes pour ce Working Geek, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Centre-ville de Seattle (bien sûr), sur la 7e Avenue et Olive Way

Types d’ordinateurs: Un Macbook Pro 13 pouces et un Lenovo ThinkPad au bureau

Appareils mobiles: iPhone 11 Pro Max, iPad Pro

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: Dropbox, KEXP, Wunderlist, Google Docs, Zoom, Alaska Airlines App, Sonos, SmartThings

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? Mon espace de travail actuel est ma table de cuisine dans notre cabine à Rolsyn et l’îlot de cuisine dans notre condo au centre-ville de Seattle. Je fais de mon mieux pour que ça marche pendant que mes enfants vont à l’école en ligne, ma femme fait de la télémédecine et notre nouveau chiot labradoodle fait des choses que font les chiots.

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours? Prenez soin de vous tout entier. Faites ce que vous seul pouvez faire pour maximiser votre valeur et votre impact. Ne vous spécialisez pas dans les petites choses.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? Instagram. Je l’utilise pour partager des photos et des images qui m’inspirent et qui j’espère en émouvoir d’autres. Aimez la fonction des histoires. J’utilise LinkedIn pour partager le travail de DSA et donner une perspective sur les problèmes qui ont un impact sur la ville.

Scholes et son fils lors d’un voyage de ski en famille. (Photo gracieuseté de Jon Scholes)

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? Trop dans ce nouveau travail virtuel depuis chez soi, beaucoup de communication par mail. Trop!

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? 50

Comment dirigez-vous les réunions? Au cours de cette période de COVID-19, nous commençons nos réunions quotidiennes de l’équipe de direction en partageant ce dont nous sommes reconnaissants. Nous effectuons un check-in de santé mentale au début de chaque semaine. Nous discutons de ce que nous entendons de nos parties prenantes. Nous savons clairement si un point est à l’ordre du jour pour discuter, planifier ou décider. Nous quittons chaque réunion avec des actions claires et un résumé de suivi par e-mail. Nous embrassons l’humour et la vulnérabilité.

Uniforme de travail quotidien? Actuellement, une variété de hauts et de bas athleisure. Surtout Lululemon. Les avantages du travail à la maison. Je souhaite que Zoom ait des tenues virtuelles comme si elles avaient des arrière-plans virtuels (et des styles de cheveux virtuels à mesure que je m’éloigne de plus en plus de mon programme de toilettage régulier).

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Mon objectif est d’être à la maison presque tous les soirs pour le dîner (cela aide à vivre en face du bureau). Je limite considérablement les événements de travail le week-end et je dis «non» à ceux-ci beaucoup. Nous avons la chance de pouvoir passer de nombreux week-ends en famille à Roslyn. Les activités de plein air sont importantes dans notre vie et dans la façon dont nous passons du temps ensemble en famille et entre amis (ski, golf et VTT).

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? Je me débranche en sortant pour écouter de la musique live dans l’un des meilleurs endroits de Seattle. Habituellement, le Showbox Market, Tractor Tavern ou Neumos. Aussi en sortant dehors et de l’autre côté des montagnes pour voir un peu plus de soleil et sentir les pins. Regarder des sports est une autre façon de débrancher et de manquer des sports en direct en ce moment. Surtout le début du baseball, March Madness et The Masters.

Jon Scholes et son fils vérifient leurs téléphones. (Photo gracieuseté de Jon Scholes)

Qu’écoutes-tu? Beaucoup de John Prine ces derniers temps suite à son décès tragique. Podcast de Rahm Emanuel de son événement en mars organisé par Crosscut que j’ai manqué à cause du Coronavirus. L’émission de mercredi soir de Greg Vandy (The Roadhouse) sur KEXP, qui comprenait récemment un hommage spectaculaire à John Prine.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? . (toujours impressionné par la variété de la couverture et de la profondeur), Seattle Times, San Francisco Chronicle, New York Times, The Economist Newsletter, City Lab, International Downtown Association Newsletter.

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? Je n’ai pas lu un livre avant ou arrière en seulement 20 ans. J’étais gêné de le dire, mais j’ai lu une fois qu’un certain président de l’Université de Washington n’était pas non plus un grand lecteur de livres, alors j’ai pensé qu’il était sûr pour moi d’avouer aussi. Je préfère les articles longs et les podcasts. Je vais commencer un livre (toujours non-fictionnel) avec de bonnes intentions, mais je serai rapidement curieux de savoir autre chose une fois que j’aurai l’impression d’avoir compris l’essentiel.

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Malheureusement les deux, plusieurs nuits. Dormir habituellement à partir de 23h30 à 5h30 du matin puis il me rattrape en fin de semaine. J’ai l’impression de faire de mon mieux en fin de soirée, généralement avec de superbes morceaux (peut-être avec un excellent whisky). Et j’aime me lever tôt (surtout en été). Six heures de sommeil la plupart des nuits, mais comme je l’ai dit, ça me rattrape.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Des pairs du pays qui dirigent des organisations du centre-ville. De notre équipe. De nos parties prenantes. De rester toujours curieux. D’être défié et poussé.

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? Ceux qui n’utilisent pas le courrier électronique (ou n’y imposent pas de restrictions importantes) et ceux qui sont très disciplinés pour créer du temps pour une réflexion approfondie et un travail en profondeur. Les vues de Greg McKeown dans son livre «Essentialism» me viennent à l’esprit (j’ai écouté le livre).