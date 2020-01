PDG de Sonos: les anciens produits recevront des corrections de bugs, mais pas de nouvelles fonctionnalités

Après avoir annoncé une date de fin de vie pour les anciens produits plus tôt cette semaine, le PDG de Sonos, Patrick Spence, s’est excusé dans une lettre ouverte aux fans sur Twitter.

«Nous vous avons entendu. Nous n’avons pas réussi dès le départ », déclare Spence dans la lettre qui cherche à réparer la fin préventive de Sonos pour les appareils Sonos plus anciens, comme le Play: 5 d’origine, et affirme que ces produits recevront désormais des corrections de bugs et des correctifs de sécurité. “Aussi longtemps que possible.”

Les produits concernés par l’obsolescence comprennent le Play: 5 d’origine, le Sonos Connect et Connect Amp, les Zone Players d’origine, le CR200 et Sonos Bridge.

Auparavant, Sonos avait déclaré que ce n’était pas idéal compte tenu des limites matérielles des appareils plus anciens et avait fixé une date pour une mise à jour finale en mai de cette année – une décision qui a bouleversé les clients qui avaient dépensé des centaines de dollars pour construire un système qui, selon eux, durerait des décennies. .

La lettre précise plus en détail que, même si ces anciens appareils fonctionneront toujours comme ils le font aujourd’hui, mais ils ne recevront pas de nouvelles fonctionnalités à l’avenir comme le reste de la gamme de produits Sonos et il y aura des problèmes de compatibilité à l’avenir pour les gens. qui ont des produits nouveaux et anciens.

«Nous travaillons sur un moyen de diviser votre système afin que les produits modernes fonctionnent ensemble et obtiennent les dernières fonctionnalités, tandis que les produits hérités fonctionnent ensemble et restent dans leur état actuel. Nous finalisons les détails de ce plan et nous en partagerons davantage au cours des prochaines semaines. »

Merci pour tous les commentaires et mes excuses pour ne pas avoir répondu plus tôt. Je voulais m’assurer de bien faire les choses. Tous les produits Sonos continueront de fonctionner après mai: https://t.co/bmwQQgPd86 23 janvier 2020

La durée de vie d’un haut-parleur

La lettre de Spence est douce-amère pour les propriétaires de Sonos: d’une part, la lettre apaise les propriétaires de craindre que leur système Sonos ne soit soudainement brique une fois que la mise à jour arrivera plus tard cette année … et d’autre part, elle réaffirme le fait que les nouvelles fonctionnalités ne seront pas être ajoutés à ces produits à l’avenir et reconnaît que les produits Sonos auront des problèmes de communication une fois que ces produits ne recevront plus de mises à jour.

Cette dernière partie dérangera naturellement certains propriétaires. Sonos a construit sa plate-forme sur l’opérabilité – sur l’idée qu’une configuration multi-pièces serait un investissement coûteux mais qu’ils pourraient utiliser toute une vie.

Cela dit, les mises à jour prolongées des fonctionnalités ne sont pas toujours plausibles sur le matériel vieillissant (voir: smartphones, ordinateurs portables, etc …) et, aussi regrettable que cela soit, même les haut-parleurs du réseau ne sont pas invulnérables à l’obsolescence après un certain nombre d’années.

La lettre montre que Sonos essaie de faire les choses avec ses clients – ce qui est génial – mais lorsque des limitations matérielles sont impliquées, il peut être difficile de trouver une solution qui rend tout le monde heureux.