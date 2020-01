PDP Afterglow Wireless Deluxe Controller pour Nintendo Switch: une excellente alternative au contrôleur Pro

Source: iMore

Les contrôleurs sont l’un des aspects les plus importants du jeu. Ils déterminent la façon dont vous interagissez avec les personnages à l’écran, et s’ils ne fonctionnent pas bien ou se sentent drôles, cela distrait de l’expérience de jeu globale. Si vous cherchez quelque chose de moins cher que le contrôleur Pro officiel de Nintendo ou une paire de Joy-Cons, mais que vous voulez qu’il se sente toujours bien à votre portée, vous devriez vraiment envisager le contrôleur de luxe sans fil Afterglow de PDP.

Après avoir joué avec cet accessoire pendant plusieurs heures, j’ai déterminé que c’est une excellente option pour tous les propriétaires de Nintendo Switch. Lisez la suite pour voir mon examen complet du contrôleur sans fil Deluxe PDP Afterglow.

Contrôle des couleurs

Conclusion: Il coûte moins cher que le contrôleur Pro mais se sent tout aussi lourd. Les boutons supplémentaires à l’arrière sont merveilleux car ils sont conçus de manière à ne pas être intrusifs lorsque vous jouez. Vous pouvez demander au contrôleur de parcourir les couleurs ou de choisir une couleur spécifique pour rester allumée. C’est une excellente option car elle est magnifique, facile à programmer et fonctionne pendant de longues périodes entre les charges.

Avantages

Boutons arrière mappables

Bon poids

Batterie rechargeable

Plusieurs options de couleurs

Moins cher que le contrôleur Pro

Longueur de batterie décente

Comprend des commandes de mouvement

Les inconvénients

Un peu cher

Pas de grondement

Aucune fonctionnalité NFC

A l’air bien, fonctionne bien, se sent bien

Il est étonnamment difficile de trouver un bon contrôleur de commutateur sans fil. Bien que le PDP Afterglow Wireless Deluxe ne soit pas parfait, c’est une très bonne option et pas seulement parce qu’il coûte moins cher que le contrôleur Pro.

Plusieurs couleurs et teintes Jouez avec toutes les couleurs

J’étais vraiment heureux de constater que ce contrôleur propose plusieurs teintes différentes dans la même couleur. Si vous voulez un bleu vif ou plus d’un bleu turquoise, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton de fonction (situé sous le contrôleur droit) puis appuyez sur les boutons gauche ou droit du D-pad pour monter ou descendre d’une nuance à chaque pression.

Ce contrôleur propose plusieurs teintes différentes dans la même couleur.

Si vous préférez jouer avec toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, maintenez simplement le bouton de fonction, puis appuyez sur le bouton L ou R. Ce contrôleur passe magnifiquement d’une couleur à l’autre dans ce mode. De plus, la modification de l’option de couleur est transparente, vous pouvez donc facilement changer de couleur au milieu de votre jeu.

Les couleurs sont vives et ont l’air vraiment bien chaque fois que je regarde vers le bas pendant une session de jeu. De plus, le boîtier est clair et en fait un excellent contrôleur pour tous ceux qui aiment voir tout le câblage et les microships qui font fonctionner ces accessoires.

Excellente conception Grande sensation et contrôle

Contrairement à certains autres contrôleurs, celui-ci n’a aucune poignée texturée autour des poignées. Cependant, je n’ai jamais eu l’impression que ça allait glisser de mes mains. En parlant de ça, ça fait du bien. Il a plus de poids que ces contrôleurs sans fil alimentés par des piles AA. En fait, il ressemble beaucoup au contrôleur Pro sans coûter autant.

Ce que j’aime dans cet accessoire, c’est que les joysticks ont une texture au centre et des anneaux surélevés sur les pointes, ce qui rend ce contrôleur plus réactif que mes autres. En plus de cela, les boutons de déclenchement sont incroyables. Ils appuient avec un clic doux et satisfaisant et se sentent assez similaires aux déclencheurs d’un contrôleur Pro.

Pour tous les joueurs compétitifs, il y a des boutons mappables à l’arrière. Ce que j’aime dans ces boutons, c’est qu’ils sont super simples à programmer avec les commandes que vous voulez et ils sont conçus pour être moins intrusifs que d’autres que j’ai utilisés. Si vous n’aimez pas particulièrement avoir ces boutons à l’arrière, vous pouvez les supprimer. Il y a un interrupteur coulissant à l’arrière du contrôleur qui vous permet de retirer la plaque arrière. Je pense que cela est spécifiquement destiné à la commutation avec une autre plaque arrière qui présente des boutons arrière de forme différente, mais c’est aussi idéal pour ceux qui ne veulent pas traiter les boutons arrière supplémentaires en premier lieu.

Longue durée de vie de la batterie Dure longtemps

La batterie dure jusqu’à 20 heures, ce qui est deux fois moins long que le contrôleur Pro, mais elle est suffisamment longue pour durer pendant la plupart des sessions de jeu. Vous voudrez simplement vous assurer de recharger l’Afterglow chaque fois que vous avez fini de jouer, donc il est prêt pour vous la prochaine fois que vous démarrez votre Switch.

Il n’est pas surprenant que la durée de vie de la batterie ne soit pas la meilleure, étant donné que les LED colorées tirent continuellement de l’énergie pendant que vous jouez. Autre chose que j’aime, c’est que lors de la charge, l’Afterglow brille en rouge. Une fois la charge terminée, les voyants passent au vert pour vous informer qu’il est prêt à fonctionner.

Quelque chose que je trouve étrange, c’est qu’il utilise un port de chargement micro-USB au lieu d’un port USB-C, mais ce n’est pas une mauvaise chose. De plus, le port micro USB a une conception étrange mais intelligente. Au lieu d’être en surface, il est encastré dans le contrôleur. Cela protège la zone de contact du micro USB et le rend moins susceptible d’être endommagé.

Pour vous aider à charger le contrôleur, l’Afterglow Deluxe est livré avec son propre câble USB à micro USB. Il vous suffit de brancher l’extrémité USB sur votre Switch Dock et vous êtes prêt à charger le contrôleur. À un peu plus de 3 pieds de long, le câble n’est pas le plus long, mais vous pouvez facilement le ranger ou voyager avec.

Manque de fonctionnalités

Bien qu’il soit un peu cher, ce contrôleur ne propose pas de fonctionnalité de grondement ou de NFC. Cela signifie que vous ne pourrez pas utiliser amiibo avec ce contrôleur ou ressentir le retour haptique que vous ressentiriez en utilisant Joy-Cons ordinaire ou le contrôleur Pro.

Les boutons Accueil et Capture d’écran ont changé de place avec les boutons + et -.

Pour être honnête, la fonctionnalité NFC n’est importante que pour une poignée de jeux Switch, donc selon les jeux auxquels vous jouez, vous pourriez ne pas la manquer. Tant que ces choses ne sont pas une rupture, c’est toujours un excellent contrôleur à avoir. L’Afterglow Deluxe a des commandes de mouvement, donc il répond au mouvement dans les jeux où c’est une caractéristique importante.

Une autre chose à savoir est que les boutons Accueil et Capture d’écran ont fondamentalement changé de place avec les boutons + et -. Cela m’a semblé très étrange au début, car je n’arrêtais pas de cliquer sur les mauvais boutons, mais il ne m’a pas fallu longtemps pour m’habituer à ce formatage.

En plus d’avoir l’air génial et d’offrir des options de couleurs personnalisables, le contrôleur sans fil Deluxe PDP Afterglow fonctionne de manière phénoménale. Certes, il n’a pas de fonctionnalité de grondement ou d’amiibo, mais à moins que ce ne soit une rupture pour vous, c’est une excellente option. De plus, certains boutons se trouvent à différents endroits, mais vous ne pouvez pas vous y habituer. Les couleurs sont vives et le boîtier transparent vous permet de voir tout ce qu’il y a à l’intérieur. Quiconque cherche une alternative au contrôleur Pro sera très satisfait de cet achat.

4.5

sur 5

Il a une bonne autonomie allant jusqu’à 20 heures, est robuste et offre des commandes de mouvement pour vous aider à jouer à divers jeux. Il a un poids parfait et est super facile à programmer les boutons arrière ou à les supprimer si vous ne les voulez pas. Si vous recherchez une alternative moins chère au contrôleur Pro ou au Joy-Cons, voici l’accessoire à obtenir.

Contrôleur PDP Afterglow Wireless Deluxe

Coloré et confortable

Ce contrôleur se sent bien dans vos mains, dure longtemps et est facile à programmer. Vous pouvez le faire parcourir plusieurs couleurs ou sélectionner spécifiquement une couleur que vous aimez.

