Peacock obtient une nouvelle émission originale sur un médecin meurtrier réel

La prochaine série Dr. Death a trouvé sa place sur le prochain service de streaming Peacock, comme révélé dans une interview avec l’une des stars de la série, Alec Baldwin.

Au cours de l’épisode de mardi matin du Howard Stern Show, Baldwin a brièvement discuté de la série précédemment éclairée. Il a été révélé que l’émission allait atterrir sur le prochain service de streaming de NBC, Peacock, qui sera lancé en avril.

L’histoire du Dr Christopher Duntsch a attiré l’attention nationale en 2018 avec le podcast Dr Death, animé par Laura Beil – qui produira le nouveau spectacle. La série a exploré la vie de Christopher Duntsch, un médecin surnommé le Dr Death pour la mort d’un patient et la mutilation de 33 autres au cours de son mandat de chirurgien en exercice à partir de 2010.

Baldwin est l’une des stars de la série, incarnant le chirurgien du rachis, le Dr Robert Henderson, qui a travaillé avec Duntsch. Le Dr Death lui-même sera joué par Jamie Dornan, qui est surtout connu pour son travail dans les films de cinquante nuances jouant Christian Gray.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la prochaine série, et selon Baldwin, il n’a pas le droit de dire grand-chose sur la série. Peacock a quelques autres séries à venir, y compris un renouveau de Saved By The Bell, un redémarrage de Battlestar Galactica, et peut-être plus du monde de The Office.

Peacock combine les propriétés de NBC, USA Network, Universal Pictures, Dreamworks, Telemundo, etc., il y aura donc une large collection d’émissions de télévision, de films et de contenu original.