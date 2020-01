Penny Dreadful: la bande-annonce de City of Angels réveille le mal à Los Angeles

Showtime a publié la bande-annonce de la série dérivée Penny Dreadful, Penny Dreadful: City of Angels. La première très attendue de la série dérivée est prévue pour avril.

Le Penny Dreadful original était une série d’horreur surnaturelle se déroulant dans le Londres victorien. La prémisse de l’émission présentait une nouvelle tournure encore plus sombre sur des personnages littéraires classiques comme le Dr Frankenstein et Dorian Gray. Les fans de la série ont été déçus lorsque la série originale s’est brusquement terminée après la troisième saison en 2016. Cela était dû au créateur de la série, John Logan, déclarant qu’il sentait que la série avait atteint sa conclusion naturelle, bien que les fans soient en désaccord avec véhémence.

Connexes: Penny Dreadful: City of Angels-7 choses que nous savons jusqu’à présent sur le nouveau spin-off

Showtime’s la sortie de la bande-annonce titillante vaut bien l’attente. Une horrible enquête sur un meurtre attend les détectives Tiago Vega et Lewis Michener, qui seront interprétés par Daniel Zovatto et Nathan Lane. Découvrez la bande-annonce intrigante ci-dessous et essayez de ne pas commencer à compter les jours avant la première d’avril.

Natalie Dormer (qui a été vue pour la dernière fois comme la condamnée Margaery Tyrell dans Game of Thrones) raconte la bande-annonce en tant que personnage ambiguement diabolique Magda, un démon métamorphe qui peut assumer la ressemblance de quiconque elle plaît. La narration effrayante de Dormer tout au long de la bande-annonce se déroule sur fond de meurtre, d’influences folkloriques américano-mexicaines et de la menace imminente de la guerre, ce qui renforce la promesse de la série aux téléspectateurs d’intrigues et d’obscurité. Il est difficile de ne pas ressentir un frisson tangible lorsque Dormer dit: “Toute l’humanité doit devenir le monstre qu’il est vraiment, on lui dit qu’il le peut.” L’ancien Penny Dreadful alun Rory Kinnear, qui a joué John Clare ou la créature dans le spectacle original, devrait revenir en tant que pédiatre allemand dans la nouvelle série. Les autres membres de la distribution qui ont été annoncés sont Jessica Garza et Johnathan Nieves, qui joueront respectivement les frères et sœurs de Tiago. Brent Spiner rejoindra également le casting, jouant le capitaine Ned Vanderhoff, le supérieur direct de Tiago Vega et Lewis Michener.

Bien que les fans aient dû attendre trois ans pour un suivi de l’émission originale, la première bande-annonce intrigante montre que la nouvelle retombée vaudra la peine d’attendre. Ce qui a rendu le spectacle original incontournable, c’est son tissage sans effort d’éléments surnaturels et gothiques dans une ère historique très réelle. Penny Dreadful: City of Angels semble embrasser avec enthousiasme cette tradition et tissera les origines de Los Angeles avec des démons et des anges, un monstre, un homme. (Logan a souligné que la nouvelle série mettra davantage l’accent sur les éléments politiques et sociaux de la vie réelle que l’original.) Il sera intéressant de voir comment la nouvelle série tisse les éléments du folklore américano-mexicain, ce qui améliorera très probablement la immersion globale du public dans les aspects les plus mystiques et d’un autre monde de l’histoire elle-même. La spéculation reste à un niveau record pour la première de l’émission le 26 avril, mais il est plus que probable qu’il y aura beaucoup de démons pour garder les choses intéressantes dans la ville des anges.

Suivant: Penny Dreadful Saison 4: Pourquoi cela ne s’est pas produit

Source: Showtime