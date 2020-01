perdu 11 milliards en 9 ans

Au fil des années, les opérateurs téléphoniques ont exploité toute leur influence sur les clients pour pouvoir tirer le meilleur parti de chaque utilisateur. Cette attitude semble être devenue contre-productive au cours des neuf dernières années, avec une baisse du chiffre d’affaires de plus de 11 milliards.

Un chiffre impressionnant, si vous pensez qu’il représente environ 24 à 27% des revenus totaux des opérateurs télécoms. Une sérieuse alarme pour les managers eux-mêmes qui, à ce stade, devraient être amenés à repenser en profondeur leurs propres stratégies d’approche envers les clients. Cette ruse, à long terme, ne semble pas porter ses fruits.

Mais ce n’est pas exclusivement à ce sujet. Il y a d’autres aspects à considérer dans l’analyse de ces données, car au cours de la décennie, la technologie 4G s’est affirmée, avec une plus grande stabilité que la 3G, ce qui a apporté une nouvelle approche au monde des télécommunications. Un monde où la vitesse semble même compter plus que l’efficacité et la concurrence plus que la collaboration vers des objectifs plus ambitieux.

Le marché des opérateurs s’effondre: en 9 ans, 11 milliards d’euros perdus

Certes, le phénomène Iliade a également largement contribué à ce phénomène. Bien qu’il ne remonte pas à quelques années, l’avènement de la société française a conduit de nombreux clients à abandonner leurs opérateurs “historiques” pour se fier à une société qui proposait un service transparent, clair et sans remodelage.

Pas des mots indifférents pour ceux qui, en revanche, ont toujours dû lutter contre ces choses, par exemple à travers des associations de défense des consommateurs.