Performances de Resident Evil 3 Remake: 27 cartes graphiques

Il y a quelques jours, nous avons publié une analyse des performances de Resident Evil 3 Remake sous DirectX 11 et DirectX 12, et nous avons pu confirmer que le jeu fonctionnait mieux sous la première API, nous vous recommandons donc de l’utiliser pour jouer au nouveau Capcom, car DirectX 12 n’offre pas aucun avantage ou amélioration.

Merci à TechPowerUP! nous avons eu l’occasion de voir une comparaison complète des performances Resident Evil 3 Remake avec un total de 27 cartes graphiques, et comme nous vous le disions à l’époque, il est confirmé qu’il est très bien optimisé, car il fonctionne parfaitement même avec des cartes graphiques de milieu de gamme.

Au niveau du CPU, ce que nous vous disions à l’époque est confirmé, et c’est que c’est un jeu qui est incapable de tirer parti des processeurs avec plus de quatre cœurs. Nous ne sommes pas surpris, nous avons le même scénario que nous avons vu dans Resident Evil 2 Remake, et comment ce Resident Evil 3 Remake dépend beaucoup plus du GPU que du CPU.

Resident Evil 3 Remake fonctionne moins bien avec le matériel AMD

Comme nous pouvons le voir dans les graphiques que nous accompagnons au-dessus de ces lignes, les performances de Resident Evil 3 Remake sont excellentes même dans une modeste GeForce GTX 1060 de 3 Go, un modèle qui, je vous le rappelle, comprend 1 152 shaders, 72 unités de texturation, 48 unités raster et 3 Go de GDDR5 8 GHz sur un bus 192 bits.

Cependant, son rival direct, le Radeon RX 570 de 4 Go, offre des performances nettement meilleures. Je suis convaincu que cela est dû à une plus grande optimisation de la première au niveau du pilote et à sa plus grande quantité de mémoire graphique. N’oubliez pas que RE Engine, le moteur graphique utilisé par Resident Evil 3 Remake, consomme beaucoup de mémoire graphique et cela dépend de lui pour offrir de bonnes performances.

En 1080p, une GTX 1060 de 3 Go est plus que suffisante pour profiter d’une expérience optimale, mais ses 3 Go de mémoire graphique la pèsent à 1440p, une résolution dans laquelle le Radeon RX 580 8GB Il atteint un maximum de 62 FPS. Cependant, le niveau optimal, si nous voulons qu’ils soient totalement stables, nous l’avons dans le GTX 1070 Ti et Radeon RX Vega 56.

Enfin, en 2160p, nous avons atteint plus de 60 FPS de la RTX 2070 Super, mais le niveau optimal se situe RTX 2080 Super. Gardez à l’esprit que je fais cette distinction car, évidemment, les performances du jeu ne sont pas uniformes. Une carte graphique qui atteint un maximum de 60 FPS dans Resident Evil 3 Remake aura des chutes à 40 FPS dans certaines sections, nous devons donc faire la différence entre un maximum de 60 FPS et une moyenne de 60 FPS.

La sortie de Resident Evil 3 Remake est prévue pour 3 avril. Il viendra sur PS4, Xbox One et PC.