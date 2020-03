Performances de Resident Evil 3 Remake: meilleures avec DirectX 11

La démo Resident Evil 3 Remake nous a permis de faire divers tests ces derniers jours, à la fois la performance et le gameplayet la vérité est que mes impressions ils sont assez positifs en général.

Capcom a fait du bon travail en recréant les emplacements, ennemis et clés les plus importants du classique à partir de la fin des années 1990. Resident Evil 3 Remake points de cheminement, et en principe, il devrait devenir l’un des meilleurs jeux de cette année.

En termes de qualité graphique, je n’ai pas vu un saut clair contre Resident Evil 2 Remake, quelque chose qui est compréhensible car il s’agit un développement multiplateforme utilisant le RE Engine, le même moteur graphique que celui-ci, et qui doit assumer les limitations imposées par les consoles de la génération actuelle.

Cependant, ce n’est pas une mauvaise chose. La qualité graphique de Resident Evil 3 Remake est excellente, le cadre superbe et les animations et mouvements sont très bons. La seule note négative est remise, comme dans Resident Evil 2 Remake, le 30 animations FPS de zombies en arrière-plan. Ils sont désaccordés et beaucoup.

Resident Evil 3 Remake: Quad Core et DirectX 11

Pour obtenir des performances optimales au niveau du processeur, un processeur doté de quatre cœurs physiques et d’un IPC au niveau de la série Core 4000 (Haswell) ou Ryzen 1000 suffit. Resident Evil 3 Remake ne prend pas en charge les processeurs avec plus de quatre cœurs, nous n’avons donc pas besoin d’un Core i7 4770 ou d’un Ryzen 5 1500X, un Core i5 4570 ou Ryzen 3 1200 suffit pour jouer en douceur.

La mémoire RAM doit atteindre 8 Go, et notre carte graphique doit avoir au moins 4 Go pour assurer une bonne expérience à tout moment avec une qualité maximale et une résolution 1080p. D’un RX 570 ou d’un GTX 1060 de 6 Go on se déplace déjà à un niveau optimal. Si nous avons une carte graphique inférieure, comme la GTX 1060 de 3 Go ou la GTX 970, nous pouvons la jouer sans problème dans cette résolution, mais en réduisant un peu la qualité graphique pour maintenir une bonne fluidité.

Comme Resident Evil 2 Remake n’est pas un jeu exigeant, mais il est important d’être clair que si nous ne remplissons pas les exigences minimales de Resident Evil 3 Remake nous allons devoir faire des sacrifices importants pour pouvoir y jouer.

Cela dit, nous parlerons des performances que Resident Evil 3 Remake offre avec DirectX 11 et DirectX 12. Comme cela s’est produit avec Resident Evil 2 Remake le jeu fonctionne mieux avec DirectX 11, en fait, la différence entre utiliser l’une ou l’autre API peut être comprise entre 2 et 12 FPS, selon la scène du jeu dans laquelle on se trouve. Étant donné que DirectX 12 ne contribue à rien, la conclusion est simple, nous devons y jouer dans DirectX 11.

Dans les images jointes, vous trouverez différentes scènes qui montrent les performances de Resident Evil 3 Remake configuré en 1440p avec une qualité maximale et fonctionnant sous DirectX 11 sur un PC équipé de Windows 10, un processeur Ryzen 7 1800X (8 cœurs et 16 threads) à 4 GHz, 32 Go de RAM à 3200 MHz et un RTX 2080 Super avec 8 Go de GDDR6.

De quel PC ai-je besoin pour me déplacer Resident Evil 3 Remake?

La configuration de base pour le déplacer en 1080p avec une qualité maximale ou très élevée et garder 60 FPS stables que nous vous avons déjà donné dans la section précédente: un Core i5 4000 series ou Ryzen 3 1200, 8 Go de RAM et un GTX 1060 6 Go ou RX 570 4 Go.

Dans le cas où vous souhaitez en profiter en résolution 1440p avec une qualité maximale ou très élevée en maintenant 60 FPS stables, les exigences au niveau du processeur et de la RAM n’augmentent pas, mais vous aurez besoin d’une carte graphique plus puissante. Resident Evil 3 Remake est un jeu qui dépend fortement du GPU pour offrir une bonne expérience, et dans ce cas le minimum recommandé serait un GTX 1070 Ti ou Radeon RX Vega 56.

Si vous voulez en profiter en résolution 2160p (4K) avec une qualité maximale ou très élevée et garder 60 FPS stables, ils n’augmentent pas les exigences au niveau du CPU et de la RAM, mais nous aurons besoin d’un RTX 2080 Super au minimum.