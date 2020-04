Performances des processeurs Intel Core i7-10700 et Core i5 série 10

Les processeurs Intel Core i7-10700, Core i5-10600K, Core i5-10500 et Core i5-10400 sont intégrés dans la nouvelle génération de processeurs basés sur l’architecture Lac Comète-S qu’Intel avait prévu de présenter en janvier dernier, mais cela a dû être retardé en raison d’un problème de consommation excessive qui a contraint les fabricants de cartes mères à vérifier l’ensemble du système d’alimentation de leurs nouveaux produits.

Comme nous l’avons déjà expliqué, la série Comet Lake-S d’Intel maintient le processus de fabrication 14 nm ++ que nous avons vu dans Coffee Lake Refresh, n’améliore pas l’IPC elle ne réduit pas non plus la consommation. Les seules innovations importantes qui justifient l’arrivée de cette nouvelle génération sont l’augmentation du nombre maximum de cœurs, qui va de 8 et 16 à 10 et 20, respectivement, et l’intégration de la technologie Hyperthreading sur toutes les séries Core 10.

Ainsi, le Core i7-10700, qui succèdera au Core i7-9700, possède huit cœurs comme celui-ci, mais grâce à la technologie HyperThreading il ajoute seize threads, ce qui le place au niveau du Core i9-9900K. Le Core i5 série 10 a six cœurs, comme le Core i5 série 9, mais ayant également HyperThreading, ils peuvent fonctionner avec douze threads. Ce ton sera répété dans la série Core i3 10, qui aura quatre cœurs et huit threads.

Intel Core i7-10700 et Core i5 série 10: augmentation minimale des performances

Le lancement des nouveaux processeurs Core de dixième génération est prévu d’ici la fin du mois d’avril, mais grâce à une fuite, nous avons eu l’occasion de voir un test de performance précoce et assez complet des processeurs Intel Core i7-10700, Core i5-10600K, Core i5-10500 et Core i5-10400, quatre processeurs qui formeront une grande partie de la Nouveau géant des puces haut de gamme et milieu de gamme.

Dans la première galerie, nous voyons le Pièges CPU-Z de ces processeurs, ce qui nous permet de confirmer le nombre de cœurs et les fréquences de travail. Comme nous le prévoyons, l’Intel Core i7-10700 a huit cœurs et seize threads, tandis que les Core i5-10600K, Core i5-10500 et Core i5-10400 ont six cœurs et douze threads.

Si nous jetons un coup d’œil aux tests de performance, nous nous rendrons compte que la différence qu’ils font par rapport à la série Core 9000 et à la série Ryzen 3000 ils sont minimesEn fait, l’Intel Core i7-10700 fonctionne un peu moins que le Core i9-9900K malgré le même nombre de cœurs et de threads que cela car ses fréquences de travail sont plus faibles.

La conclusion que nous pouvons tirer de tout cela est claire, les processeurs Comet Lake-S représentent une génération de transition avec laquelle Intel essaie de couvrir le marché tout en continuant à travailler pour lancer sa première série de processeurs hautes performances fabriqués dans le processus 10 nm. . Je vous rappelle que, selon les dernières informations, Rocket Lake-S sera le successeur de Comet Lake-S, et sera une adaptation des noyaux de Willow Cove, successeurs de Sunny Cove, utilisés en architecture Tiger Lake (10 nm ++) au processus de 14 nm +++.

Si cela est vrai, nous avons encore un tock de plus sur le processus 14 nm, et les processeurs haute performance d’Intel pour le marché grand public n’arriveraient pas en 2020, mais ils iraient en 2021.