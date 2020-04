Permet de désactiver l’historique des positions de Google

Lorsque certains produits de Google sont utilisés, à la fois dans la recherche Google et sur Google Maps, il collecte ces informations de localisation. Cette action permet à Google de fournir des résultats lors d’une recherche. Sur la base des résultats les plus pertinents concentrés à cet endroit et dans des fonctions plus personnalisées dans certaines applications Google. Nous allons donc vous montrer comment mettre en œuvre les étapes pour désactiver l’historique des positions de Google.

Étapes à suivre pour désactiver l’historique des positions Google

Pour désactiver l’historique en principe, vous devez vous rendre sur la page des contrôles d’activité de Google. Vous devrez ouvrir myaccount.google.com/activitycontrols dans votre navigateur. Pour ce faire, vous devez vous connecter avec votre compte Google.

Vous devez vous rendre dans la section »Historique de localisation«. Vous y verrez dans le segment d’activité Web et d’application. Passez à désactiver l’historique des positions, puis désactivez l’image intitulée Android7switchoff.pngel sur le commutateur bleu situé dans l’historique des positions. Ensuite, une boîte de dialogue devrait apparaître juste là.

Vous devez confirmer vos modifications pour cela, vous cliquerez sur le bouton pause qui se trouve dans la zone inférieure de la boîte contextuelle.

Derniers conseils pour la configuration

Gardez à l’esprit que les paramètres ne supprimeront pas votre historique de localisation. Quel est dans votre histoire précédente. Cependant, vous pourrez supprimer vos données d’historique de localisation avant qu’elles ne soient enregistrées au fil du temps.

Vous pouvez également effectuer cette action sur votre téléphone Android. Il ne suffira que d’aller dans la section de configuration, d’aller à l’emplacement. Ensuite, l’historique des positions Google et désactivez l’historique des positions Google.

Là, vous pouvez désactiver l’historique des positions. Bien que vous deviez tenir compte du fait que cette action ne désactivera pas les rapports de localisation ou les services de localisation pour votre appareil.

