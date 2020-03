Persévérance! La NASA dévoile le nom de son prochain rover sur Mars – .

La conception d’un artiste montre le prochain rover de la NASA au travail sur la surface martienne. (Illustration de la NASA)

Le prochain rover de la NASA sur Mars a été nommé Persévérance aujourd’hui, suite à une suggestion faite par un élève de septième année en Virginie.

Plus de 28 000 entrées ont été soumises dans le cadre du concours «Nommez le rover» de la NASA, et les internautes ont accumulé 770 000 votes en ligne pour leurs favoris. Les juges ont choisi la candidature d’Alex Mather, un étudiant de l’école secondaire Lake Braddock à Burke, en Virginie, comme gagnant.

L’administrateur associé de la NASA pour la science, Thomas Zurbuchen, a déclaré que Persévérance serait un complément approprié au rover Curiosity, qui fonctionne toujours bien sur Mars près de huit ans après son atterrissage. “La persévérance et la curiosité ensemble sont ce qu’est l’exploration”, a déclaré Zurbuchen.

Le lancement de Perseverance est prévu depuis la Floride à la mi-juillet et devrait atterrir dans le cratère Jezero de Mars en février prochain. L’une de ses tâches consistera à prélever des échantillons pour un retour potentiel sur Terre lors d’une mission ultérieure. “Ce sera la première étape du premier voyage aller-retour de l’humanité vers Mars, rapportant des échantillons qui nous révèlent des secrets sur la vie elle-même”, a déclaré Zurbuchen.