Persona 5: Trucs et astuces pour débutants

Atlus Persona 5 est un JRPG massif qui combine des mécanismes de jeu de base RPG avec des simulateurs de vie. Ce guide aidera les joueurs débutants à démarrer dans ce jeu. Persona 5 s’ouvre avec beaucoup à enseigner. Entre la compréhension de l’histoire du personnage du joueur, Joker, et la plupart des acteurs de soutien, il y a beaucoup à tirer concernant ce titre. Les parties normales de ce jeu durent en moyenne 80 à 130 heures selon ce que le joueur décide de prioriser. Le joueur veut-il se concentrer uniquement sur l’obtention du trésor de chaque palais et sur l’histoire principale ou veut-il ralentir et établir des relations avec chacun des personnages robustes et colorés de personnages de Persona 5? Ces deux points s’entrelacent, car la création de relations rend le casting plus puissant et débloque de nouvelles capacités à utiliser lors du vol de trésors. Ce guide aidera les joueurs débutants à comprendre ce qu’il faut pour maximiser le temps de jeu de Persona 5

L’histoire de Persona 5 commence avec notre principal protagoniste, Joker, condamné à tort pour voies de fait par un homme ivre. Pour cette raison, Joker est envoyé à Tokyo pour rester avec Sojiro Sakura sous son toit et aller à l’Académie Shujin locale. Une fois arrivé à Tokyo, Joker est amené dans la salle de velours, où Igor offre à Joker la possibilité d’entrer dans le métaverse via une application mobile sur son téléphone. C’est à ce moment que Joker rencontre Morgana, un chat anthropomorphe connaissant le métaverse. Les deux font équipe avec les futurs camarades de classe Ryuji et Ann afin de voler les trésors de cœurs corrompus au fond du palais du Metaverse. Comme le Metaverse montre les vraies versions de ses désirs par rapport au monde extérieur. L’infiltration des palais est l’endroit où la majorité du gameplay RPG prend forme. Il y a beaucoup à discuter lors de la plongée dans les mécanismes de jeu de Persona 5.

Combattre dans Persona 5 pour les débutants

Lors de l’exploration des palais, les joueurs rencontreront des créatures fantômes. Ces ombres sont le principal type d’ennemi que les joueurs rencontreront. Assurez-vous d’attaquer les ombres dans le surmonde avant d’avoir l’occasion d’attaquer Joker. En faisant cela, les ennemis seront ouverts à l’attaque dans le combat au tour par tour. Si les Ombres attaquent Joker en premier, tout le groupe sera étourdi. Assurez-vous de toujours attaquer en premier. Les fonctions de combat sont très similaires à la série de jeux Pokemon. Chaque Persona a ses propres faiblesses et force de frappe. Faire la faiblesse appropriée pour l’ennemi Persona les rendra stupéfaits. Si tous les ennemis sont étourdis, l’équipe peut faire une attaque totale, une animation flashy qui subit d’énormes dégâts aux ennemis. Jouer dans le combat et analyser les ennemis montrera leurs faiblesses. En plus de cela, de la même manière que Pokemon, les joueurs sont autorisés à capturer des Personas. Les joueurs ne peuvent attraper que des Personas de niveau inférieur à Joker. Parler avec la Persona et sélectionner les bonnes options abandonnera leurs masques, permettant à Joker de les ajouter à son armement. Il y a plus de 200 Personas à collecter dans ce jeu.

Connaître votre équipe dans Persona 5 pour les débutants

Comme mentionné, chaque Persona a ses propres forces et faiblesses en ce qui concerne la frappe. Joker est un cas unique, car il peut sélectionner plusieurs types de personas différents et les alterner pendant le combat. Tous les autres personnages sont liés à une seule Persona, ce qui ne les rend pas aussi polyvalents que Joker. Au début, l’équipe sera composée de quatre personnages différents. Joker, Morgana, Ryuji et Ann. Joker peut choisir n’importe quel Persona. Morgana a une Persona du vent. Bien que Morgana n’ait pas la plus grande statistique d’attaque, son rôle est mieux utilisé pour le guérisseur du groupe. Ryuji utilise un Lightning Persona. Ryuji est le meilleur pour utiliser des attaques physiques pour endommager ses ennemis. Ann utilise une Fire Persona. Ann est beaucoup plus un attaquant spécial et peut endormir les ennemis. Chacun a son propre rôle à jouer au combat.

Gestion du temps pour les débutants dans Persona 5 pour les débutants

La gestion du temps est l’aspect le plus important de la compréhension de Persona 5. La journée est divisée en différents moments. Matin, midi et soir. Chacun de ces éléments doit être optimisé au maximum et plus tard dans le jeu, les capacités seront débloquées pour ajouter plus de temps pendant la journée. Cela se résume vraiment à ce que le joueur souhaite accomplir. Les joueurs doivent se concentrer sur quatre points principaux lorsqu’ils passent leur temps. Le premier concerne les palais. Chaque palais aura sa propre minuterie dans le monde réel qui détermine le temps dont ils disposent pour voler le trésor. Les joueurs peuvent soit faire tout le palais en un à deux jours, soit l’étaler en faisant d’autres événements. D’autres événements de la journée pourraient être le shopping, le temps passé avec des amis et le passage par les souvenirs. Il est important d’utiliser ce temps au maximum. La seconde est de passer du temps avec des amis. L’établissement de relations avec les amis de Joker permet des événements d’histoire uniques et crée des confidents entre les deux. Par exemple, passer du temps à jouer à des jeux avec Ryuji peut créer des liens et faire apprendre à sa Persona une nouvelle capacité. Ces événements prennent généralement la majorité de la mi-journée mais sont extrêmement importants pour la croissance. Le troisième est le Mementos. Les souvenirs sont une zone optionnelle que le joueur peut explorer en début de partie. Ici, ils peuvent aider les petits voleurs fantômes à demander ou à explorer des trésors. Cela se rattache plus tard à débloquer plus de confidents. Enfin, c’est faire du shopping. Faire du shopping est important pour collecter des articles pour aider lors de l’infiltration d’un palais. Les objets qui peuvent guérir, ramener les coéquipiers à la vie et restaurer des pouvoirs spéciaux sont tous très utiles.

Autres confidents dans Persona 5 pour les débutants

Mis à part ses coéquipiers, le joueur a la possibilité de nouer des relations avec d’autres personnages à Tokyo. Ce sont tous les personnages supplémentaires en dehors des coéquipiers qui ont des confidents.

Igor: ImbécileSojiro: HiérophanteChihaya: FortuneJustice et Caroline: ForceMunehisa: PenduTakemi: DécèsKawakami: TempéranceOh ouais: DiableOda: La tourToge: ÉtoileMishima: LuneYoshida: SoleilNijima: Juge

Chacun de ces personnages de leurs propres méthodes de croissance des confidents. Interagissez fréquemment avec eux pour débloquer leurs capacités.

La longue durée de Persona 5 n’est pas l’un de ces jeux qui bourrent son gameplay avec un contenu médiocre. Chaque heure de jeu est enrichissante car elle aide Joker à devenir plus fort à chaque interaction. L’équilibre entre JRPG et simulateur de vie est parfait dans ce titre. L’histoire est également incroyablement engageante avec son propre mystère à résoudre et les personnages sont si bien définis qu’ils ressemblent presque à de vraies personnes. Sa longue durée de jeu peut sembler intimidante, mais dans quelques heures dans le jeu, les joueurs seront accrochés à ce Japon fictif sans aucun problème. Persona 5 vaut vraiment le temps.

Persona 5 est maintenant disponible sur PS4 et PS3.

