Personnalisez les smartphones Xiaomi, encore une fois possible avec les thèmes MIUI

C’est vrai, le smartphone ils sont produits en série et semblent (en fait ils le sont) tous identiques. Il est cependant possible le rendre unique votre smartphone en le personnalisant, appliquer des thèmes et des arrière-plans, établissant le style de la police et sa taille, ou retouchant l’apparence des icônes.

Xiaomi avait mis à la disposition des utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur smartphone un outil précieux, qui a facilité l’ensemble du processus de personnalisation: Thèmes MIUI. Avec l’application Thèmes, les utilisateurs ont pu personnalisez votre smartphone Xiaomi avec des icônes, arrière-plans, sonneries et thèmes vraiment original, mais jele service a ensuite été retiré par l’Union européenne en raison de «changements dans les règles de confidentialité» en février 2018. Cela a obligé les utilisateurs à recourir au VPN ou à d’autres astuces pour pouvoir utiliser Thèmes MIUI pendant la période d’inactivité.

Les thèmes MIUI à nouveau disponibles pour les smartphones Xiaomi en Europe

Près de deux ans après l’incident, Xiaomi a annoncé de façon inattendue que l’application MIUI Themes sera à nouveau disponible pour les smartphones en Europe. Selon ce qui a été annoncé dans l’annonce, les thèmes MIUI seraient déjà disponibles pour certains smartphones et atteindront tous les appareils Xiaomi de l’Union européenne dans les prochains jours (ou en tout cas d’ici la première moitié de mai). Cependant, certains thèmes disponibles en Inde et dans d’autres régions ne seront pas disponibles en Europe.

Pour célébrer le retour du service, un concours qui récompensera les fonds d’écran les plus originaux, les utilisateurs sont donc appelés à donner libre cours à leur créativité et à leurs idées. Il n’est pas encore possible de s’inscrire au concours, nous vous recommandons donc de garder un œil sur le forum officiel Xiaomi pour recevoir des mises à jour à cet égard.