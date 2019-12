Personne ne veut jouer à Red Dead Redemption 2 sur PC

Nous avons dû attendre une année entière pour que Red Dead Redemption 2 arrive sur PC, mais apparemment, l'attente était trop longue, car les ventes du jeu ne sont pas si bonnes.

Au cours du premier mois de son lancement, Red Dead Redemption 2 était exclusif à Epic Games Store et à la propre vitrine de Rockstar. Et bien que nous ne sachions pas combien de personnes l'ont acheté directement auprès de Rockstar, un rapport de Superdata indique que le jeu n'a vendu que 408 000 unités via Epic – un nombre extrêmement faible.

Mais Red Dead Redemption 2 n'est plus exclusif à Epic, non? Eh bien, même s'il a été lancé sur Steam il y a peu de temps, il semble être encore pire sur la plate-forme de Valve.

Il n'y a pas de chiffres de vente exacts disponibles pour le moment, mais le nombre record de joueurs simultanés de pointe n'est que de 51403 joueurs, selon SteamCharts. Pour mettre ce nombre en perspective, la base de joueurs simultanés de Rockstar Grand Theft Auto V est de 360 ​​761 – c'est sept fois les joueurs.

Par rapport au lancement de la console historique du jeu, où il a vendu plus de 17 millions d'exemplaires au cours de ses 12 premiers jours, selon un rapport de Polygon, ce lancement sur PC semble un peu décevant.

D'accord mais pourquoi?

Grand Theft Auto V a eu un lancement incroyable sur PC, avec un port PC qui a essentiellement montré aux autres développeurs comment c'était fait. Cependant, entre l'exclusivité d'Epic Games Store et l'état brut dans lequel Red Dead Redemption 2 a été lancé (nous ne pouvions même pas y jouer pendant les premiers jours), les cartes n'étaient pas exactement en faveur de Rockstar.

Même après que Rockstar ait corrigé le jeu pour le rendre jouable, de nombreux utilisateurs ont rencontré des problèmes de performances, de sorte que le jeu a eu une réputation difficile. Heureusement, tout cela a été résolu et Red Dead Redemption 2 est vraiment un bon port maintenant, il n'a fallu qu'un mois pour y arriver.

Nous avons vu le jeu obtenir des baisses de prix sur Epic Games Launcher et Steam, où il est actuellement en vente, quelque chose que nous n'avons jamais vu pour Grand Theft Auto V si peu de temps après son lancement sur PC. Mais qui sait? Peut-être que le tirage au sort de Red Dead Online constamment mis à jour augmentera lentement la base de joueurs PC au fil du temps – mais pour le moment, il ne semble pas si chaud.