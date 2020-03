important nouvelles émerger de l’étude du réseau 4G. Les clients ne se sentent plus en sécurité avec la navigation offerte par TIM, Vodafone, Iliad et tous les autres opérateurs réels et virtuels. Sans divulguer publiquement leurs données, de nombreuses personnes ont choisi de changer de smartphone et de s’appuyer sur le potentiel technique de la nouvelle 5G.

Sur le devant sécurité certains ont été faits découvertes ce qui amène de nombreux clients à reconsidérer leurs choix. Il y a un problème sous-jacent après les attaques sur le réseau qui fournissent des informations personnelles à des étrangers via trois techniques de espionnage ce travail. Voici ce qui ressort du rapport.

4G, tous en danger: personne n’est à l’abri des réseaux TIM, Wind Tre, Vodafone et Iliad

Être espionné est toujours un risque pour les clients qui surfent en ligne avec SIM 4G. Une étude technique réalisée par l’éminente Université de l’Iowa décrit en détail la présence de bogues d’une certaine épaisseur.

Le danger se manifeste sous le nom de torpille, un type de cyberattaque capable de contourner les défenses de l’algorithme de filtrage en amont des antennes. Toute information personnelle partagée vers et depuis le réseau et les contacts peut tomber entre les mains de tiers potentiels. Et ce n’est pas qu’un seul des systèmes utilisés pour intercepter des données.

Avec ce système, le code IMSI est pris mais l’attaque est terminée avec deux autres systèmes. Le premier s’appelle perceur tandis que le second IMSI-Cracking et conduire à bloquer 4G avec effet immédiat ainsi que l’enregistrement complet des données pour les appels, SMS, messages à partir d’applications telles que WhatsApp, banque à domicile et reconstruction des mouvements via GPS.