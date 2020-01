Peter Parker pourrait s’associer à un Avenger inattendu dans «Spider-Man 3» – .

Les fans de MCU ont paniqué l’été dernier lorsque la dispute entre Sony et Disney contre Spider-Man est devenue publique. Finalement, cela a abouti à une conclusion quelque peu heureuse, car les studios ont accepté de partager le héros afin que chacun d’eux puisse utiliser Peter Parker de Tom Holland pour poursuivre ses propres intérêts. Marvel voulait Spider-Man pour les futurs films MCU, tandis que Sony voulait développer sa propre série de films qui seraient vaguement connectés au MCU.

Des rapports détaillant l’accord ont déclaré que les studios avaient convenu de collaborer sur deux autres films, dont Spider-Man 3, qui sortira l’année prochaine, et un film croisé non annoncé – probablement Avengers 5. Rien n’est confirmé jusqu’à présent concernant l’avenir de Spidey dans le MCU, et un rapport est allé jusqu’à dire que Marvel pourrait jouer avec l’idée de supprimer Parker du MCU à l’avenir. Jusqu’à ce que cela se produise, cependant, nous verrons Peter faire face aux plus grands défis qu’il ait jamais rencontrés dans un film Sony ou Marvel jusqu’à présent. Et Spidey obtiendrait de l’aide d’une source inattendue.

Comme nous l’avons vu dans Homecoming, et surtout loin de chez soi, Peter est encore trop jeune pour faire face à toutes les pressions qui accompagnent le fait d’être un super-héros. Il a encore besoin de quelques-uns de ses collègues de travail pour le guider, et ce sera un point clé de l’intrigue dans Spider-Man 3, un film qui nous montrera comment Peter gère le fait que l’identité de Spider-Man n’est plus un secret. Non seulement cela, mais Parker est accusé d’avoir assassiné ce que beaucoup de passants croient être le héros le plus impressionnant à émerger depuis la mort d’Iron Man.

Tony Stark a été le premier mentor de Peter, Happy et pas vraiment Nick-Fury assumant ce rôle dans Far From Home. Dans Spider-Man 3, Spider-Man serait associé à quelqu’un que nous n’avons pas vraiment vu venir.

Selon les sources de We Got This Covered, Tom Holland veut vraiment travailler avec Paul Rudd sur ce projet, ce qui signifie que nous pourrions voir Ant-Man et Spider-Man interagir et travailler ensemble dans Spider-Man 3. Ce serait certainement une dynamique intéressante à suivre, étant donné que les deux personnages n’ont pas exactement partagé beaucoup de temps d’écran depuis la guerre civile. Ant-Man de Rudd était vraiment un personnage hors du commun dans Fin du jeu, étant responsable, directement et indirectement, du cours des événements. Sans oublier que la franchise Ant-Man est en fait un pilier clé pour l’avenir du MCU, surtout si nous examinons un scénario qui impliquera d’explorer le multivers. Dans cet esprit, voir plus de Scott Lang avec les Avengers au lendemain de Fin du jeu est logique.

Une rumeur précédente a déclaré que le docteur Strange, le capitaine Marvel et Mme Marvel étaient dans les cartes pour Spider-Man 3. Cependant, le rapport indique que le contrat de Benedict Cumberbatch ne couvre que le docteur Strange 2 et un autre film, qui pourrait être un crossover massif film. Le duo Carol Danvers et Mme Marvel serait enregistré pour Captain Marvel 2 et le spectacle Mme Marvel à Disney +.

Attention, ce ne sont que des rumeurs pour le moment, alors traitez-les en conséquence. Même si elles sont réelles, Marvel a beaucoup de temps pour changer d’avis, et s’il y a quelque chose que Endgame prouve, c’est que l’intrigue finale du film verra beaucoup de révisions de la pré-production à la coupe finale.

Par ailleurs, des reportages ont déclaré en novembre qu’Ant-Man 3 était également en préparation, Peyton Reed revenant à la direction. Le film devrait être lancé en 2022 et pourrait très bien être l’un des premiers films de la phase 5.

