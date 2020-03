peur utilisée comme excuse pour propager de nouveaux logiciels malveillants

coronavirus c’est un mot que nous entendrons encore souvent dans les journaux et dans les spéciaux TG à la radio et à la télévision. L’argument est, pour ainsi dire, «pandémique» et fait peur aux populations mondiales désormais soumises au régime de quarantaine forcée.

Une escalade de nouveaux cas chevauche également l’épidémie SMS ou le chat. A tel point qu’il existe un vrai record record de fausses nouvelles circulant sur le net, nourrissant la curiosité et la peur au cri de la désinformation absolue.

Coronavirus comme excuse pour attaquer les appareils de millions d’utilisateurs

Méfiez-vous de ce qui a été signalé pendant ces heures est vital pour ne pas amener l’état d’urgence sanitaire à une nouvelle étape qui passe par une pandémie technologique difficilement confinable.

L’argument soulève les déclarations d’une entreprise qui a surtout le droit d’exprimer son opinion. Les éminents experts du célèbre Kaspersky réprimander la présence d’un virus qui se dépeuple en particulier en Espagne, maintenant une nouvelle flambée d’infection.

Selon les déclarations, les prétendus bons samaritains du Web proposeraient un système de découvrir l’infecté autour de nous. Fournissez simplement les détails de votre carte de crédit pour obtenir les informations en temps réel. Seulement 75 cents suffisent pour nourrir fraude.

L’arnaque semble viser directement les utilisateurs de smartphones androïde tandis que les appareils iOS de marque Apple sont actuellement immunisés. Des milliards d’utilisateurs dans le monde passent par le Play Store risque aux mains d’un composant identifié comme “Ginp», Un cheval de Troie acquiert de jour en jour une charge virale de plus en plus irrépressible.

Alexander Eremin, L’expert en sécurité de Kaspersky, rapporte dans une note personnelle:

«Les cybercriminels tentent de profiter de la crise des coronavirus depuis des mois en lançant des attaques de phishing et en créant des logiciels malveillants à thème. C’est la première fois, cependant, que nous voyons un cheval de Troie bancaire tenter de capitaliser sur la pandémie. C’est une situation alarmante, d’autant plus que Ginp est un cheval de Troie très efficace. Pour cette raison, nous encourageons les utilisateurs d’Android à porter une attention particulière et à regarder avec scepticisme les pop-ups, les pages Web inconnues et les messages de coronavirus. “

Nous vous recommandons d’utiliser le méfiance comme une arme contre désinformation organisée. À l’heure actuelle, les seules informations vérifiées passent par le portail du ministère de la Santé accessible via ce lien. Faites attention!