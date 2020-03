Phil Spencer a découvert jouer à Project xCloud depuis son PC

Après le grand intérêt suscité par ce service cloud lors de sa présentation au dernier E3 2019, une des grandes déceptions auxquelles il a été confronté Projet xCloud de Microsoft C’était un premier accès exclusif à partir d’appareils Android et iOS.

Cependant, maintenant il semble correct de parler de cette exclusivité dans le passé, puisqu’un joueur de la communauté Xbox aurait accidentellement découvert Phil Spencer essayant une application appelée Xbox Game Streaming (Test App) depuis un ordinateur.

De cette façon, il est supposé que cette application fonctionnerait de manière similaire au récent service de dtraming de jeux NVIDIA GeForce Now, permettant aux utilisateurs jouer à des jeux haut de gamme via un PC basse consommation, avec la seule exigence d’une connexion Internet de bonne qualité.

Bien que pour le moment aucune date n’a été officiellement annoncéeEn fait, l’extension de Project xCloud au PC est l’une des étapes logiques et déjà confirmée par Microsoft lui-même. Et est-ce que lors des premiers tests, le service a montré de grandes performances et une réception parmi les utilisateurs d’appareils mobiles, où l’on peut actuellement trouver environ 100 titres disponibles, y compris certaines des dernières versions et exclusivités de la société.

# GDC20 a été reporté, mais nos sessions n’ont pas pu être suspendues. Préparez-vous pour #GameStackLive, en streaming en direct du 17 mars au 18 mars. Obtenez plus d’informations aujourd’hui: https://t.co/nPIfIKDphk pic.twitter.com/WSIMbjQN80

– Microsoft Game Stack (@MSFTGameStack) 9 mars 2020

En outre, malgré l’annulation de deux événements majeurs tels que la Games Developer Convention (GDC) et l’E3 2020, le programme de développement d’applications Microsoft, Game Stack, continuera à accueillir une série d’événements en ligne pendant la semaine prochaine, soulignant maintenant en particulier l’une des sessions prévue le 18 mars et intitulé Xbox Series X + Project xCloud = un nouveau chapitre dans le jeu.

Ainsi, cette conférence peut être suivie entièrement gratuitement via le portail Xbox officiel sur Mixer, en plus du compte officiel Microsoft Game Stack sur YouTube; bien que sous un très mauvais calendrier pour notre pays, commencer cette discussion spécifiquement à 3h40 du matin.