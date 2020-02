Phil Spencer explique le manque de réalité exclusive et virtuelle sur Xbox Series X

Multiplatform est un concept qui est de plus en plus basé sur les jeux vidéo, au point que Nintendo pourrait finir par être le seul fabricant de consoles grand public qui ne publie que sur ses propres plates-formes, tandis que Sony PlayStation et Xbox commencent à regarder de plus en plus au PC.

Phil Spencer, Patron de Xbox, a répondu dans une longue interview sur le podcast de GameTag Radio à des questions sur les raisons pour lesquelles la Xbox Series X manque de jeux totalement exclusifs et ne prend pas initialement en charge la réalité virtuelle. Le deuxième, novembre dernier était assez clair, cette position étant apparemment renforcée avec la publication d’une enquête montrant que la réalité virtuelle ne figurait pas parmi les plus hautes priorités des utilisateurs.

Cependant, Spencer a décidé d’intensifier et de clarifier ses déclarations contre la réalité virtuelle: «J’ai probablement exagéré et n’essayais pas de retirer quoi que ce soit aux personnes qui aiment la réalité virtuelle et les expériences qui se construisent. Je voulais être clair avec nos clients sur où nous nous concentrions au cas où quelqu’un nous attendrait pour apporter un casque de réalité virtuelle au lancement de la Xbox Series X, j’essayais simplement de dire que nous n’allons pas le faire. Je comprends que certaines personnes le voudraient, mais nous devons concentrer nos efforts sur les choses que nous faisons en ce moment. »

En bref, Spencer a une fois de plus déclaré que la réalité virtuelle n’est toujours pas une priorité, mais d’une manière légèrement plus douce. Le patron de la Xbox a rappelé qu’il existe déjà de nombreux concurrents dans le secteur, dont il a évoqué Valve, Sony et Oculus. D’un autre côté, cela ne signifie pas que Microsoft a jeté par-dessus bord les réalités virtuelles et augmentées, mais que sa stratégie se concentre principalement sur le système d’exploitation Windows, comme on l’a vu avec HoloLens, par exemple.

Sur la question de l’absence de jeux totalement exclusifs pour Xbox Series X, Spencer Il a expliqué que Microsoft se concentre sur les joueurs et non sur les appareils, et c’est pourquoi ils ont décidé de lancer leurs productions pour Xbox et Windows. Cependant, il reconnaît que cette décision a confondu plus d’un: «Je sais que j’ai confondu certaines personnes, même certaines personnes de ma propre équipe, mais j’avais l’opinion que nous avions travaillé en tant qu’équipe dirigeante sur la direction que nous allions. Aujourd’hui, les gens jouent sur une tonne d’appareils différents, et c’est quelque chose qui a vraiment conduit à la croissance des jeux.“

«Je pense que notre travail consiste à créer la plate-forme la plus large pour que les joueurs trouvent le jeu de jeux le plus large, à la fois pour ceux qui veulent jouer seuls ou avec des amis. Si vous êtes quelqu’un qui joue et que vous n’aurez jamais de console ou de PC pour les jeux, nous investissons évidemment dans Project xCloud et d’autres choses pour permettre de jouer sur ces appareils.“

Ce qui précède dans les deux paragraphes précédents correspond à quelque chose que Satya Nadella a dit en référence au fait que Windows n’est pas la chose la plus importante pour Microsoft. En joignant cette déclaration à la déclaration de Phil Spencer, il est clair que le géant de Redmond essaie de promouvoir un écosystème qui va au-delà d’un produit spécifique, et cela ne s’applique pas seulement à Windows, mais aussi à Xbox et à son possible saut. ou coexistence dans le cloud avec Project xCloud.