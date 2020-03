Philips 346P1CRH, nouveau moniteur avec prise en charge HDR400

Philips a officiellement annoncé son nouveau moniteur, nom de code 346P1CRH, équipé de toutes les technologies nécessaires pour offrir une excellente expérience utilisateur.

Le panneau est un LCD de 34 pouces de diagonale courbé et avec résolution WQHD.

Caractéristiques en détail

Philips intègre la technologie dans le panneau (3 440 x 1 440 pixels) CrystalClear, ce qui vous permet de proposer des images particulièrement nettes, grâce également à la présence duHDR400 Certifié VESA.

En fait, ce mélange de fonctionnalités offre des images nettes, une luminosité plus élevée, des contrastes profonds et des couleurs plus intenses.

L’écran offre un angle de vision de 178 degrés, soutenu par un facteur de forme en 21: 9, détail qui augmente l’effet immersif.

Ces fonctionnalités le rendent adapté au travail en équipe, vous permettant de prendre en charge un plus grand nombre d’écrans, sans même dédaigner le monde du jeu, grâce à la technologie Synchronisation adaptative ce qui garantit une fluidité optimale.

Le moniteur intègre également des technologies de contrôle protection de la vision et bénéficie en fait de la certification TUV.

Au sommet il y a aussi le Webcam contextuelle Windows HelloTM, équipé d’une technologie de reconnaissance faciale pour une meilleure sécurité d’accès, facilement démontable si besoin.

Pour compléter le tout, l’âme écologique qui la caractérise pense aussi, en effet elle a intégré des décors tels que LightSensor et PowerSensor qui vous permettent d’économiser jusqu’à 70% d’électricité.

De plus, le moniteur est conforme aux normes EnergyStar 8.0, EPEAT et RoHS, en fait il est exempt de substances nocives telles que le plomb et le mercure, et est également entièrement composé de matériaux recyclés.

Le Philips 346P1CRH sera disponible à partir de mi-mars au prix catalogue de 589 euros,