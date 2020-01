Philips élargit sa gamme d’éclairage extérieur Hue et ajoute une commande vocale à la boîte de synchronisation

Signify, le fabricant de l’éclairage intelligent populaire sous la marque Philips Hue, a dévoilé certains de ses derniers produits et fonctionnalités logicielles au CES 2020 à Las Vegas, et cela concerne principalement votre jardin plutôt que l’intérieur de votre maison. Maintenant, moins de huit nouvelles lampes d’extérieur ont été introduites, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour la boîte de synchronisation et l’application.

Si vous n’êtes pas satisfait de l’ambiance de votre jardin, Hue pense qu’il peut résoudre ce problème avec une (ou plusieurs) de ces nouvelles options d’éclairage. Apparaître (139,99 $) crée des faisceaux vers le haut ou vers le bas, Daylo produit un anneau de lumière, Nyro est pour des effets subtils vers le bas, Attract est une lampe à arc en verre chic et Resonate fait des triangles pointus vers le haut ou vers le bas. Jetez un œil à la vidéo suivante pour une explication visuelle de ce que chacun fait.

Il y a aussi trois nouvelles ampoules basse tension: le projecteur Lily XL (149,99 $ pour le kit de base), l’applique murale Impress et un Econic mis à jour (également 149,99 $ pour le kit de base). Ceux avec des prix en USD ci-dessus arriveront en Amérique du Nord à partir de mars 2020, mais la plupart de la gamme sera disponible en Europe à partir de ce mois. De nouvelles options d’alimentation seront également en vente, y compris un fil de 100 W pour 69,99 $. Consultez le site de Signify pour obtenir des informations complètes sur la disponibilité.

La chouette Sync Box qui a été lancée en septembre de l’année dernière et vous permet de brancher votre téléviseur ou vos consoles de jeu à votre salon pour une expérience d’éclairage ambiant parfaitement synchronisée obtient quelques nouvelles fonctionnalités. Vous pourrez désormais l’activer ou le désactiver avec votre voix via l’assistant Google, Alexa ou Siri, ainsi que demander différents paramètres ou changer d’appareil. Vous pouvez également le configurer pour qu’il réponde à votre télécommande existante afin qu’il s’allume lorsque vous allumez votre téléviseur ou changez d’entrée automatiquement.

Enfin, l’application Philips Hue Android a reçu une mise à jour qui améliore la fonctionnalité Zones. Vous pouvez désormais configurer des zones entières pour qu’elles fonctionnent avec des accessoires tels que des gradateurs et des boutons, plutôt que seulement des lumières individuelles ou des pièces entières, vous donnant un contrôle plus précis de votre configuration. Des indicateurs de niveau de batterie pour les accessoires sont également fournis avec la mise à jour.