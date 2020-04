Philips Momentum prépare un moniteur pour PS5 et Xbox Series X

Sans regret, Philips a présenté cette semaine un nouvel ajout à sa famille de moniteurs en Chine avec le Momentum 345M1CR, un écran au format ultra-large de 34 pouces destiné aux jeux, avec prise en charge des résolutions WQHD à l’échelle 21: 9. , un taux de rafraîchissement de 144 Hz et des temps de réponse allant jusqu’à 1 milliseconde.

Spécifications Philips Momentum 345M1CR

Affichage: Écran LCD VA de 34 pouces avec système de rétroéclairage W-LED et filtres anti-reflets, lumière bleue et anti-scintillement (sans scintillement)

Résolution: 3 440 x 1 440 à 144 Hz (via DisplayPort) ou 3 440 x 1 440 à 100 Hz (via HDMI)

Luminosité: 300 cd / m2

Contraste: 3000: 1

La couleur: 100% NTSC, 119% sRGB et 90% Adobe RGB

Taux de rafraîchissement: 4 millisecondes (niveaux de gris) ou 1 milliseconde en MPRT

Support technologique: Préréglage HDR

Son: Sortie jack 3,5 mm pour casque

En outre, le Philips Momentum 345M1CR aura une large section de connectivité, avec deux entrées HDMI 2.0, deux entrées DisplayPort, un port USB-B et jusqu’à quatre ports USB 3.2 activés pour une charge rapide de l’appareil.

Cependant, la chose la plus caractéristique de ce moniteur est que, bien qu’il fasse partie d’une famille d’appareils destiné à être utilisé sur les consoles, il n’y a toujours pas d’appareil capable de prendre en charge les jeux à plus de 60 images par seconde.

C’est pourquoi, avec une présentation sans date de disponibilité, cela nous fait penser que nous sommes confrontés le premier moniteur de jeu ultra large conçu pour la prochaine génération de PS5 et Xbox Series X, confirmant à son tour la compatibilité de ces nouvelles consoles avec le format ultra large.

Et c’est sans aucun doute une excellente nouvelle, car même sur PC, Il existe encore de nombreux jeux qui ne prennent pas en charge ce type de moniteurs. qui semble gagner en importance par rapport aux configurations à plusieurs moniteurs.

Cependant, pour le moment il n’y a aucune confirmation de la part des développeurs de console ou des moniteurs, nous n’avons donc pas d’autre choix que de attendre les dates proches de Noël, et l’arrivée de ces nouveaux systèmes.

Ce qui est clair, c’est que les résolutions et les fréquences d’images élevées de la PS5 et de la Xbox Series X feront des écrans 144 Hz la nouvelle norme pour cette prochaine génération.