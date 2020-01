Philips TV 2020: tous les téléviseurs OLED, LED et Ambilight à venir cette année

Quoi de neuf avec les téléviseurs Philips en 2020? Nous ne sommes que peu de temps dans l’année, mais toutes les grandes marques de téléviseurs ont déjà commencé à présenter les derniers téléviseurs pour rejoindre leurs gammes de téléviseurs – et bien que Philips n’ait pas fait beaucoup d’annonces au CES 2020, le chat est maintenant hors du sac.

Oui, un certain nombre de nouveaux téléviseurs Philips arrivent cette année, des beautés OLED aux écrans LCD plus piétons (mais toujours impressionnants). Philips est une entreprise offrant de nombreuses options, que vous achetiez avec un budget limité ou pour le téléviseur central le plus sophistiqué que vous puissiez vous permettre, et les téléviseurs annoncés jusqu’à présent semblent prêts à perpétuer cette tradition.

Avec le Philips OLED 804 qui arrive maintenant aux États-Unis, il semble que de grandes choses soient également en préparation. Étant donné que Funai octroie actuellement une licence à la marque Philips aux États-Unis, il s’agit d’une décision bienvenue qui devrait entraîner une forte concurrence sur le marché national de la télévision.

Vous trouverez ci-dessous tous les nouveaux téléviseurs Philips annoncés pour 2020, avec un aperçu des spécifications, du traitement et de la prise en charge des formats attendus de la gamme de téléviseurs de cette année. N’oubliez pas de vérifier toutes les quelques semaines, car nous ajouterons de nouveaux téléviseurs au fur et à mesure qu’ils seront officiellement dévoilés.

Nouveaux téléviseurs Philips pour 2020

Philips OLED 805/855 (disponible en 55, 65 pouces): Cette paire de téléviseurs OLED peut différer dans la conception – seulement le meuble TV, vraiment – mais ils devraient tous deux offrir le même niveau d’excellence haut de gamme. Les ensembles OLED de Philips sont largement spectaculaires, en grande partie grâce à la projection Ambilight à trois côtés intégrée dans leurs cadres – et la cohorte de cette année promet également un meilleur traitement de l’IA.

Ce ne sont pas tout à fait les ensembles phares de la gamme, car le Philips 984+ (qui a été lancé fin 2019) est toujours le meilleur chien pour le moment. Attendez-vous à un son Dolby Atmos et à des haut-parleurs de 50 W, avec une sortie en mai. (Prix non annoncé.)

Philips 9435 4K HDR LED (disponible en 55, 65 pouces): Même si nous passons aux écrans LCD, ce téléviseur 4K HDR intègre toujours un système audio 50 W 2.1.2 canaux – de Bowers & Wilkins – avec des pilotes à tir vers le haut pour tirer le meilleur parti du contenu Dolby Atmos. Mêmes fonctionnalités Ambilight que ci-dessus. (Prix / disponibilité non annoncés.)

Philips 9235 4K HDR LED (disponible en 43 pouces): Les haut-parleurs 2.1 canaux de 40 W devraient tout de même donner de quoi crier à cet ensemble 4K plus petit – tandis que l’Ambilight à trois côtés devrait également aider. (Prix / disponibilité non annoncés.)

Philips 8505 4K HDR LED (disponible en 43, 50, 58, 65, 70 pouces): Cet ensemble Philips se situe à l’extrémité arrière de la gamme premium ou à l’extrémité supérieure de la gamme moyenne, selon votre point de vue. Vous obtiendrez le même processeur d’image Ambilight et P5 à trois côtés que les ensembles ci-dessus, avec une sortie audio plus petite de 20 W à partir des haut-parleurs intégrés (pas de barre de son ici.) La conception du support varie selon la taille des panneaux, mais vous devriez obtenir le même qualité d’image du modèle 43 pouces à 70 pouces.

Technologie Philips TV 2020

Qu’est-ce qui distingue les téléviseurs Philips des autres? La fonctionnalité la plus accrocheuse serait certainement Philips Ambilight: une technologie de projection qui projette des couleurs à l’écran sur le mur derrière votre téléviseur, augmentant l’ambiance (d’où le nom) et créant un spectacle de lumière que vous n’obtiendrez pas avec Sony ou Samsung Téléviseurs.

Il a également une bonne réputation pour le son, mais pas via le bras audio de Philips. La société collabore avec les spécialistes de l’audio Bowers & Wilkins pour ses téléviseurs haut de gamme, les équipant de barres de son Dolby Atmos dédiées pour vraiment entendre ces bandes sonores de films ou acclamer les foules à leur meilleur.

Comme la plupart des autres marques de téléviseurs aujourd’hui, Philips propose une gamme de téléviseurs LCD et OLED, ces derniers panneaux étant conservés pour ses offres plus premium.

Jusqu’à présent, seuls des ensembles assez haut de gamme ont été annoncés, tous les ensembles répertoriés ci-dessus présentant le processeur d’image parfait P5, maintenant dans sa quatrième itération. La puce de l’année dernière était certes impressionnante, mais il semble qu’il y aura un saut encore plus important cette année avec l’ajout de réseaux de traitement / neurones AI capables d’analyser des millions de clips vidéo et d’apprendre comment afficher au mieux le contenu envoyé, bien -réglage de la «source, couleur, contraste, mouvement et netteté» pour chaque image.

Un communiqué de presse pour Philips affirme que «En analysant tous les éléments du contenu, image par image, la 4e génération P5 reproduit une image beaucoup plus réaliste et naturelle qui ne ressemble plus à la télévision mais crée des images qui reflètent étroitement la vie réelle.»

Comme Panasonic, Philips est agnostique vis-à-vis des formats HDR et s’assure de prendre en charge à la fois les normes dynamiques Dolby Vision et HDR10 + (contrairement à Samsung, qui ne s’en tient qu’à ce dernier). Vous obtiendrez également le format de diffusion HLG (hybride log gamma), bien que ces formats disparaissent lorsque vous passez à des ensembles milieu de gamme ou bas de gamme plus abordables.

Philips utilise la plate-forme Android Smart TV sur toute sa gamme de téléviseurs, les modèles 2020 bénéficiant de la dernière version d’Android Pie (9.0). C’est la plate-forme TV la plus courante et la plus banale – bien que les problèmes de stabilité d’Android se soient généralement améliorés au cours des deux dernières années, grâce aux mises à jour de Google.

Mais peut-être plus important encore – en fonction de vos priorités – nous savons maintenant que chaque nouvel ensemble Philips cette année sera livré avec Disney Plus au lancement, ce qui signifie que vous n’aurez pas à attendre une mise à jour du firmware plus tard dans l’année pour amener l’application à votre télévision.

Téléviseurs OLED 4K Philips 2019

Bien sûr, il y a encore beaucoup de téléviseurs Philips sortis en 2019 que vous pouvez toujours trouver sur le marché:

Téléviseur Philips OLED + 984 Ambilight (disponible en 65 pouces): Le téléviseur haut de gamme de Philips en 2019, nous avons adoré le téléviseur OLED + 984 Ambilight lorsque nous l’avons examiné plus tôt cette année. C’est le mode de vie ultime 4K OLED haut de gamme. Il fait exactement ce que devrait faire un téléviseur phare, établissant une barre élevée pour la qualité d’image, l’audio et la conception, sans compromis importants. Il est disponible en une seule taille: 65 pouces et coûte 4499 £ / environ 5908 $ (environ 8633 $ AU).

En savoir plus dans notre critique du téléviseur Philips OLED + 984 Ambilight 5 étoiles.

Philips OLED + 903 (disponible en 55, 65 pouces): Lorsque nous avons examiné l’OLED + 903 plus tôt cette année, nous avons adoré le fait qu’il fournisse des images HDR percutantes. Ce qui était à l’époque meilleur que n’importe quel téléviseur OLED que nous avions testé jusqu’à présent. Le modèle de 55 pouces coûte 2499 £ / environ 3282 $ (environ 4795 $ AU). et le modèle de 65 pouces coûte 3 499 £ / environ 4596 $ (environ 6713 $ AU).

En savoir plus dans notre critique Philips OLED + 903.

Philips OLED 854 et OLED 804 (disponibles en 55 et 65 pouces): Nous avons hâte de passer plus de temps avec ces écrans. Identiques à part les différences de support (le 854 monté centralement, l’autre avec une paire de pieds), ces écrans 4K seront disponibles en tailles 55 et 65 pouces.

Ils sont très similaires au Philips OLED + 903 de l’année dernière, sauf avec une omission clé – ils n’ont pas l’impressionnant système audio Bowers et Wilkins, optant plutôt pour une construction propre à Philips.

Sous Android TV, en collaboration avec Alexa et Google Assistant et avec leurs quatre ports HDMI compatibles HDR, ces écrans Ambilight seront ceux à surveiller pour ceux qui recherchent des visuels OLED de premier ordre.

Pour un examen plus approfondi de ces écrans, lisez notre pratique: Philips OLED 804 / OLED 854 Review.

Téléviseurs LCD LED 4K 2019 Philips

Bien que les téléviseurs OLED soient devenus les vedettes de Philips, la majorité de sa gamme se compose toujours de téléviseurs LCD. Bien que l’écran LCD puisse manquer de la richesse d’un téléviseur OLED bien réglé, ils ne devraient pas être reniflés à part entière – Philips a fait un travail remarquable non seulement dans les enjeux d’image, mais aussi avec l’audio, grâce à un partenariat avec Bowers et Wilkins.

Philips 8804 / PUS 8804 (disponible en 50, 55 et 65 pouces): L’un des écrans LCD les plus prometteurs que nous ayons vus depuis longtemps. Ses visuels 4K sont disponibles dans les tailles 50, 55 et 65 pouces et auront la prise en charge complète de HDR10 +, HLG et Dolby Vision, ainsi que du son Dolby Atmos. C’est également le seul écran révélé à ce jour par Philips pour inclure à nouveau ce système audio Bowers et Wilkins.

Pour plus d’informations, lisez notre revue pratique: Philips 8804 TV review.

Philips 9104 / PUS9100 (disponible en 55 pouces): Si le style est plus important que la qualité sonore, regardez ce téléviseur. Il s’agit d’un autre panneau LCD 4K, mais il a été conçu en collaboration avec la maison de design Georg Jensen, et possède des pieds en aluminium au fini chromé. Il a également une prise en charge HDR standard, mais supprime HDR10 + et Dolby Vision, ne dispose que d’un relais audio Dolby Atmos et ne sera disponible que dans un seul écran de 55 pouces. Il a cependant un Ambilight à trois côtés, donc cela peut être un à vérifier pour sa valeur esthétique.

Philips 7304 Performance Series / PUS7304 (disponible en 43, à, 55, 58, 65 et 70 pouces): C’est le téléviseur que Philips pousse le plus pour ce semestre, surnommé «Celui». Pourquoi? Parce que c’est “le seul” téléviseur qui, selon eux, conviendra à la plupart des gens, en cochant de nombreuses cases de spécifications, vous viserez un prix moyen.

L’écran LCD Ambilight 4K sera disponible dans une gamme de tailles – 43, 55, 58, 65 et 70 pouces – a la suite complète d’options HDR et dispose de Dolby Atmos. Pour plus d’informations, consultez nos impressions de premier coup d’œil Philips The One.

Philips 7504 / PUS7504 (disponible en 50 et 55 pouces): Ce téléviseur semble être un écran similaire, avec des tailles d’écran de 50 et 55 pouces, échangeant un support moins frappant pour des enceintes intégrées 25W 2.1 plus robustes. Le One n’a que des haut-parleurs 20W à deux canaux.

À partir d’ici, dans la gamme des téléviseurs LCD Philips, vous perdez l’accès au moteur de traitement d’image P5 haut de gamme, au lieu de vous retrouver avec le moteur de traitement Pixel Precise Ultra HD. Ils exécutent également le système d’exploitation SAPHI, plutôt que le téléviseur Android plus polyvalent.

Philips 6814 / PUS6814 (disponible en 43, 50, 55 et 65 pouces), Philips 6704 / PUS6704 (disponible en 43, 50, 55, 65 et 70 pouces), Philips 6504 / PUS6504 (disponible en 43, 50, 58 et 65 pouces): Les principales différences ici? Le 6814 a un support de finition léger monté au centre avec une Ambilight à 3 côtés, tandis que le 6704 a Ambilight, une finition de cadre sombre et deux pieds le supportant. Le 6504 est à peu près le même que le 6704, mais ne possède aucune fonction Ambilight.

Téléviseurs HD Philips 2019

Cela en dit long sur la domination du téléviseur 4K, maintenant que non seulement il n’y a qu’un seul téléviseur non 4K dans la gamme Philips cette année, mais ce n’est même pas 1080p – juste un écran 1366×768 de 24 pouces prêt pour la HD.

Philips 4304: n’a pas de fonctionnalités intelligentes, pas de HDR et seulement deux ports de port HDMI. C’est vraiment un pour la cuisine, ou un “mon premier téléviseur” pour les chambres des enfants.