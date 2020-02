Phishing, smishing et nouvelles escroqueries en ligne: voici comment vous défendre

Chaque jour, vous pouvez rencontrer l’un des nouvelles tentatives de fraude en ligne capable de voler des données personnelles et de l’argent en quelques instants. Dans la plupart des cas, il est tentatives de phishing, c’est-à-dire: des tentatives de fraude en ligne habituelles d’apparaître via des e-mails contenant de fausses communications capables de persuader les utilisateurs et de les convaincre de fournir leurs données personnelles. Mais le phishing n’est pas le seul stratagème exploité par les malfaiteurs. En fait, il arrive également de recevoir attaques par smishing et de nouvelles escroqueries en ligne dont l’identification est plus compliquée. Malgré cela, certaines précautions s’avèrent suffisantes pour démasquer les tromperies et se défendre en entravant l’intention des cybercriminels. Voici quelques conseils à garder à l’esprit en cas de suspicions.

Phishing, smishing et nouvelles escroqueries en ligne: voici comment agir et vous défendre en évitant la perte de données et d’argent!

Démasquer les attaques de phishing et les tentatives de smishing ne nécessite pas de connaissances particulières. En fait, certaines mesures sont suffisantes pour éviter même les nouvelles escroqueries en ligne créées par des cybercriminels.

L’attention est essentielle dans tous les cas. Les malfaiteurs sont utilisés pour attaquer à travers communications fictives qui se produisent par e-mail, en cas de phishing; et via SMS en cas de smishing. Mais il est également possible de se heurter aux tromperies cachées derrière les publications illégalement publiées sur les réseaux sociaux ou à cause des publicités qui apparaissent soudainement lors de la navigation.

Quels que soient les moyens employés par les cybercriminels suffiront lire très attentivement la communication rapportée, qui concerne presque toujours des problèmes liés à l’état du compte bancaire; ou la possibilité d’obtenir des prix et de l’argent. Ensuite, il est conseillé d’essayer d’identifier l’expéditeur, car les criminels ont l’habitude de se cacher derrière le nom de sociétés et de marques bien connues, en indiquant une adresse e-mail très similaire à celle officielle des entités utilisées comme gadget.

Un signal à prendre en compte est alors la présence de fichiers et de liens attachés au message. Les escroqueries en ligne les plus courantes par des criminels contiennent toujours des éléments de ce type et invitent les utilisateurs à les utiliser pour procéder à lamise à jour en ligne des données, mots de passe et informations d’identification diverses. Ces pièces jointes, cependant, conduisent les victimes à des pages frauduleuses ou endommagent leurs appareils, entraînant la perte de toutes les informations personnelles. Il est en effet essentiel d’ignorer l’invitation à les utiliser et, s’il est identifié dans les messages reçus, de procéder immédiatement à l’élimination.