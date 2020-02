Photos: l’Apple Store arrive à la collection SoNo de Norwalk

Apple SoNo Collection a ouvert ses portes aujourd’hui à South Norwalk, Connecticut. Cet espace est le premier nouveau magasin d’Apple achevé en 2020 et la touche finale au centre commercial The SoNo Collection, qui a ouvert ses portes en octobre dernier. Le nouvel Apple Store remplace un emplacement précédent dans le centre-ville de Stamford à proximité.

Les clients se sont rangés devant les portes pivotantes emblématiques d’Apple pour être les premiers à explorer et à prendre une session Aujourd’hui chez Apple à Apple SoNo Collection. Le magasin est situé à l’extrémité nord du niveau principal du centre commercial, près de Nordstrom et Lillian August. L’atrium nord offre une vue sur l’espace d’Apple depuis les trois niveaux du centre commercial.

Apple SoNo Collection est un exemple archétypal d’Apple Store contemporain. Au-delà de la grande entrée à pans de quartz, quatre rangées de trois tables et un forum avec un mur vidéo. Avenue affiche la ligne deux des murs du magasin, y compris la nouvelle Apple Arcade Avenue qui a été lancée fin janvier. Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités qui définissent l’esthétique contemporaine d’Apple sur Department Map, le glossaire Apple Store.

Les premières séances de création Today at Apple organisées à The SoNo Collection étaient Quick Tips et Music Lab: Remix Khalid, la dernière de la série Apple de sessions GarageBand avec des artistes Apple Music populaires. L’Apple Store de Stamford a également organisé des sessions de création, mais le magasin n’avait pas de mise à jour pour permettre une expérience vraiment immersive. Après la fermeture le 12 février, de nombreux membres de l’équipe Apple de Stamford ont déménagé à South Norwalk.

Sur les sept magasins Apple du Connecticut, Apple SoNo Collection est la troisième avec la dernière expérience Today at Apple et la seconde avec un intérieur repensé après Apple Danbury Fair Mall. Les magasins de Trumbull, de South Windsor, de New Haven et de Greenwich sont toujours en attente de rénovation, dont beaucoup peuvent recevoir un léger rafraîchissement, y compris un mur vidéo.

Si vous assistez à l’ouverture d’un magasin, repérez quelque chose d’intéressant ou essayez une excellente session Aujourd’hui chez Apple, nous aimerions voir et partager vos photos. Suivez notre guide de vente au détail pour une couverture approfondie des dernières nouvelles de l’Apple Store.

