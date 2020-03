Photoshop, Premiere, Illustrator et plus de programmes Adobe gratuits pour coronavirus!

Adobe donnera un accès gratuit temporaire à des applications comme Photoshop, Premiere et Illustrator.

Face à l’isolement social obligatoire décrété dans plusieurs pays d’Amérique latine et dans le monde par la pandémie de coronavirus, le télétravail devient la règle numéro un en raison de la fermeture d’entreprises et d’établissements d’enseignement. Pour cette raison, certaines sociétés technologiques comme Adobe proposent gratuitement certains de leurs programmes tels que Photoshop.

Plus précisément, Adobe offre son abonnement Creative Cloud aux États-Unis aux étudiants et aux enseignants. Ainsi, il rejoint Google et Microsoft, qui ont fait de leurs outils de communication des applications gratuites afin que nous puissions y avoir un accès illimité.

Aux États-Unis, cet abonnement coûte 79,49 $ par mois et permettra aux étudiants et aux enseignants d’accéder à toute une gamme d’applications telles que Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, etc.

L’accès, cependant, sera temporaire et souffre de certaines restrictions.

Et bien que l’offre soit intéressante, Adobe prend certaines mesures pour que les utilisateurs n’abusent pas de ce cadeau. La première chose à mentionner est que seuls les étudiants et les enseignants peuvent postuler.

Mais tout le monde ne peut pas simplement s’inscrire pour obtenir l’abonnement, mais le service informatique de l’Université doit être en charge de contacter Adobe et de remplir un formulaire pour demander la promotion.

Cette offre est pour l’instant limitée aux États-Unis et on ne sait pas si Adobe l’étendra à d’autres pays touchés par le coronavirus comme l’Italie ou l’Espagne, ou à des pays d’Amérique latine, comme le souligne Android Central.

